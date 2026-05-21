Israel tiene previsto deportar este jueves a la activista alcoyana de la Flotilla de la Libertad detenida ilegalmente
Neus Belda fue trasladada el miércoles a la cárcel de Kitzot y volará junto con los otros 43 españoles a Estambul, denunciando los activistas humillaciones y malos tratos
El Gobierno de Israel tiene previsto deportar este jueves a los 44 españoles que formaban parte de la Flotilla de la Libertad y que fueron detenidos de forma ilegal en aguas internacionales a principios de semana cerca de Chipre. Entre ellos figura la activista alcoyana Neus Belda, que fue trasladada el miércoles a la cárcel de Kitzot.
Fuentes de la organización han explicado que a primera hora de este jueves han contactado con el cónsul español en Tel Aviv, Fernando de Castro, que ha confirmado que van a ser deportados a lo largo de esta jornada mismo todos los activistas a Estambul, 44 españoles entre ellos.
Está previsto que salgan en un vuelo de Turkish Airlines desde Israel a las 13:50 hora española, llegando a Estambul a las 16:50 horas. Del mismo modo el cónsul no ha podido ver a ninguno de los españoles en la cárcel de Kitzot.
Así, serán trasladados en las próximas horas al aeropuerto de Ramon en Israel para embarcar en aviones fletados por el Gobierno turco hacia Estambul. Y posiblemente podrían llegar a España el viernes.
Malos tratos y humillaciones
Abogados han prestado asistencia jurídica a cientos de participantes de la flotilla detenidos, que han denunciado violencia extrema, humillaciones sexuales y lesiones graves a manos de las fuerzas israelíes. Algunas de estas conductas se pudieron ver el miércoles en un vídeo en el que aparecía el ministro de Seguridad, el ultra Itamar Ben Gvir, con los activistas maniatados y hacinados en el suelo mientras se burlaba de ellos en el puerto de Ashdod. Una situación que ha generado el rechazo de numerosos países, reclamando España sanciones contra este ministro por parte de la UE.
Los abogados de Adalah, junto con un equipo de abogados voluntarios, prestaron el miércoles asistencia jurídica a cientos de participantes de la flotilla. "Debido a las severas restricciones de acceso, los abogados no pudieron ver a todos los participantes detenidos. El equipo jurídico denuncia violaciones sistemáticas del debido proceso y abusos físicos y psicológicos generalizados por parte de las autoridades israelíes contra los activistas".
Fuentes cercanas a la familia de Belda, natural de Alcoy y residente en Banyeres de Mariola, han mostrado su preocupación por las imágenes que llegan desde Israel y por el estado en el que se pueda encontrar la activista, ya que no tienen ninguna información sobre su situación, salvo que está previsto que sea deportada este jueves.
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