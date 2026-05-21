El Museo de Camilo Sesto en Alcoy ya tiene precio para las entradas... y son las caras de la provincia de Alicante

Diez euros valdrá la entrada general para visitar el Museo Camilo Sesto de Alcoy. Una cifra que lo convierte en el espacio museístico público más caro de la provincia de Alicante con diferencia, aunque al nivel de otras instalaciones dedicadas en España a artistas.

El pleno ha dado luz verde en sesión extraordinaria a la creación del precio público para esta nueva dotación cultural que se pondrá en marcha en junio.

La tarifa general se ha establecido en diez euros, si bien se incluye una bonificación para las personas empadronadas en Alcoy, que podrán acceder a las instalaciones por seis euros, lo cual supone un descuento del 40 %.

Buscamos que el museo sea lo menos deficitario posible, y nos hemos comparado con otros museos dedicados a artistas como los de Rocío Jurado o los Beatles Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Además, se ha aprobado una tarifa reducida de ocho euros destinada a grupos, personas mayores de 65 años, estudiantes universitarios, menores de 35 años, personas con discapacidad, parados y familias numerosas o monoparentales.

Estos precios contrastan con otros museos públicos de la provincia de Alicante. Por ejemplo la entrada general del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) cuesta seis euros, mientras que la del MAHE de Elche y el Vilamuseo de La Vila Joiosa tres euros y el MUVI de Villena dos euros. Y comparado con los grandes museos públicos, el Prado cuesta 15 euros, el Thyssen 14, el Reina Sofía 12, el Museu Picasso y el IVAM 5 euros.

Juani Ruz

A este respecto, la concejal de Turismo Lorena Zamorano, ha aclarado que "buscamos que el museo sea lo menos deficitario posible, y nos hemos comparado con otros museos dedicados a artistas como los de Rocío Jurado o los Beatles, y el de Camilo Sesto no es de los más caros".

Así, el museo municipal de Lola Flores en Jérez tiene una entrada de 10 euros y el de Rocío Jurado en Chipiona de 9 euros. En cuanto al de los Beatles en Liverpool, al cambio actual cuesta 23,11 euros. En cambio, el Centro de Interpretación Camarón de la Isla, en San Fernando, permite reservar la entrada individual sin coste, y el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras, también indica que el acceso es gratuito.

Bonificación en fechas señaladas

Por otro lado, la normativa aprobada en Alcoy recoge una tarifa bonificada de cinco euros que se aplicará en fechas señaladas como el Día Internacional de los Museos, celebrado el 18 de mayo, y el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre. En caso de caer entre semana, el descuento será aplicable el mismo día o durante un día del fin de semana asignado.

Juani Ruz

En cuanto a las exenciones, estarán exentos de pago los niños menores de cinco años, el personal docente exclusivamente cuando acompañe a un grupo escolar en el ejercicio de su actividad y los guías oficiales.

Salida a la venta en breve

La ordenanza también estipula que el pago del precio será previo al acceso al museo en todo caso. Una vez aprobados los precios, las entradas saldrán a la venta en línea en breve, un hecho que se anunciará próximamente. Así mismo, las personas que cumplan alguno de los requisitos para obtener bonificaciones tendrán que acreditarlo en la entrada al museo.

Esta aprobación es uno de los últimos trámites antes de la inauguración oficial del museo, prevista para el próximo 11 de junio de 2026.

Con estos precios públicos facilitamos el acceso a la cultura para toda nuestra ciudadanía, permitiendo que los alcoyanos disfruten del legado de nuestro artista más internacional de una manera asequible Vanessa Moltó — Concejal de Hacienda de Alcoy

Este proyecto permitirá preservar y difundir el legado de una de las figuras culturales más relevantes nacidas en Alcoy, dando cumplimiento al encargo que el mismo cantante dejó en su testamento.

Juani Ruz

La regidora de Hacienda, Vanessa Moltó, ha valorado esta aprobación tarifaria: "Con estos precios públicos facilitamos el acceso a la cultura para toda nuestra ciudadanía, permitiendo que los alcoyanos y alcoyanas disfruten del legado de nuestro artista más internacional de una manera asequible, lo cual repercutirá en una mayor dinamización del centro y en beneficios evidentes para la economía local".

Financiación con fondos europeos

La ejecución del proyecto ha contado con un presupuesto global de aproximadamente un millón de euros y ha sido financiada mayoritariamente gracias a la llegada de fondos europeos.

En concreto, las obras de rehabilitación del edificio han tenido un coste total de 743.920 euros, financiados al 60 % por fondos europeos. Por otro lado, la fase de musealización del recinto se ha adjudicado por un importe de 228.223,25 euros, una cantidad cubierta al 100% por financiación europea.

El edificio donde se ubica el museo, tras su rehabilitación / Juani Ruz

El espacio abrirá sus puertas con un diseño expositivo inmersivo e innovador, estructurado en dos plantas para separar la trayectoria profesional y la dimensión personal del cantante.

De este modo, el Ayuntamiento de Alcoy culmina un ansiado proyecto para ofrecer un recinto completamente accesible con espacios interactivos y una vitrina holográfica inédita a Europa, donde los alcoyanos y los miles de seguidores de todo el mundo podrán reencontrarse con la vida y obra de Camilo Sesto.