Este es el nuevo grado que ofrece el CIP FP Batoi de Alcoy relacionado con el turismo... y que pierde Muro

La ciudad de Alcoy amplía su oferta educativa para el próximo curso con un grado fundamental para la profesionalización del turismo de interior en la comarca. Así, el CIP FP Batoi incorpora el ciclo formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas.

El Ayuntamiento ha explicado este jueves que este logro ha sido posible gracias a las gestiones conjuntas entre la dirección del centro, el profesorado, el Consistorio de Alcoy y la Conselleria de Educación, logrando trasladar estos estudios desde Muro, donde se encontraban en riesgo de desaparición, para darles una "continuidad firme" en la ciudad. Y esta novedad ha sido presentada por la concejal de Turismo, Lorena Zamorano; el de Educación, Alberto Belda; y representantes del CIP FP Batoi.

Juani Ruz

La llegada de estos estudios permite hacer crecer la familia profesional de Hostelería y Turismo que ya se imparte con una gran demanda en el centro educativo alcoyano, sumando una pieza clave para un sector en pleno desarrollo.

Este ciclo de grado superior consta de 2.000 horas de formación donde el alumnado profundizará en materias como el marketing turístico, el diseño de productos, los servicios de información, el protocolo, las relaciones públicas y el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Es un paso fundamental para nuestro tejido económico porque evitamos la pérdida de un recurso formativo vital en nuestras comarcas y ofrecemos un proyecto de vida ilusionante para la juventud Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Las personas tituladas saldrán preparadas para ejercer una gran variedad de ocupaciones, entre las que destacan las de guía local o acompañante, informador turístico, agente de desarrollo local, promotor turístico o asistente en eventos, ferias, congresos y terminales de transporte.

Desde el Consistorio han destacado que Alcoy, gracias a sus parques naturales, el patrimonio modernista y sus fiestas, ofrece un entorno idóneo para formar a todos estos perfiles profesionales y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Plazo

Las personas interesadas en cursar esta titulación tienen hasta el 28 de mayo para formalizar su admisión de manera telemática a través de la página web de la Conselleria de Educación o, si lo necesitan, acudiendo presencialmente al propio centro educativo para recibir apoyo y asistencia en el trámite.

Un momento de la presentación / INFORMACIÓN

La concejal de Turismo ha destacado el trabajo y el esfuerzo colectivo realizado para consolidar esta oferta en la ciudad. La edil ha señalado que "es un paso fundamental para nuestro tejido económico porque evitamos la pérdida de un recurso formativo vital en nuestras comarcas y ofrecemos un proyecto de vida ilusionante para la juventud".

Y ha añadido que "esta titulación nos permitirá seguir profesionalizando el turismo de interior con personal cualificado, capaz de difundir nuestro rico patrimonio, lo que se traducirá en nuevas oportunidades, estabilidad laboral y una mejor calidad de vida para la ciudadanía".