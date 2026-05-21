El vía crucis de las obras del IES Andreu Sempere de Alcoy

Uno de los ejemplos de la deficiente gestión de la Conselleria de Educación que ha llevado a la huelga a los docentes es el IES Andreu Sempere de Alcoy. Los impagos de la Generalitat a las empresas adjudicatarias de las obras de remodelación y ampliación de este instituto mantienen en el aire que, como estaba previsto inicialmente, sus casi 500 alumnos puedan empezar el próximo curso ya en las nuevas instalaciones. Todo un vía crucis que mantiene desde hace año y medio a los estudiantes desperdigados en dos ubicaciones temporales.

Y es que la comunidad educativa está "al límite". Desde enero de 2025 los alumnos se encuentran reubicados en dos emplazamientos provisionales, con las molestias, incomodidades y problemas de ello genera, entre ellos con el transporte. Los alumnos de Secundaria, unos 320, están en la Escuela Oficial de Idiomas. Y los de Bachillerato, otros 150, se encuentran en el edificio del Viaducto.

Acceso al edificio del Viaducto, donde dan clase los alumnos de Bachiller del IES Andreu Sempere desde hace año y medio / Juani Ruz

En una de las movilizaciones de esta semana por la huelga, un representante de este centro ha alertado de la situación que viven y ha pedido a los concejales allí presentes, entre los que había ediles del PSOE, Compromís y Guanyar, que hagan gestiones con las empresas y Educación para que las obras acaben cuánto antes, porque "cooperar entre todos porque la educación pública nos hará una sociedad más buena y más justa para todos".

Y es que no solo sobrevuela la duda de si acabarán a tiempo para empezar el curso, sino que hay una amenaza de paralización si persisten los impagos que una obra valorada en 7 millones de euros. El temor es que los alumnos tengan que pasar otro curso en estas instalaciones temporales si se llegan a detener los trabajos.

Interior de la Escuela Oficial de Idiomas, donde se ha trasladado parte del alumnado del IES Andreu Sempere / Juani Ruz

Este representante explicaba en la concentración que "cuando sentimos el nombre de Andreu Sempere, todos los que estamos aquí nos viene una palabra: las obras. Es uno de los ejemplos de los puntos que reivindicamos de la escuela pública, el instituto. Estamos aguantando y la paciencia está llegando a límites infinitos. Se está acabando. No podemos aguantar más".

Licitación desierta

Esta obra ya empezó con mal pie, ya que inicialmente estaba valorada en 3,9 millones y quedó desierta en 2022 debido al encarecimiento de los materiales por la invasión rusa de Ucrania. Esto llevó a incrementar su presupuesto hasta los 8,3 millones, incorporando además nuevas actuaciones, siendo por fin licitada en un segundo concurso por 7 millones.

La Escuela Oficial de Idiomas alberga de forma provisional las clases de Secundaria del IES Sempere / Juani Ruz

Los alumnos ya se trasladaron a las ubicaciones provisionales a principios de enero de 2025, a la vuelta de las vacaciones de navidad, y los trabajos empezaron semanas después con un plazo de 14 meses que ya ha acabado.

Por ello, el Ayuntamiento ha aprobado una prórroga de cuatro meses que expira el 27 de agosto, con el objetivo de que el curso se empieza ya en las remodeladas instalaciones, aunque los plazos son muy justos, ya que hay que volver a amueblar el centro.

Pero entre el retraso en los trabajos y los impagos que acumula la Generalitat, que Compromís cifró la pasada semana en 1,5 millones, la amenaza de una paralización sigue presente, aunque las empresas adjudicatarias han manifestado su compromiso para acabar en ese plazo la obra pese a las dificultades que implica la demora en los abonos y que legalmente podrían hacerlo debido a estos retrasos.

Los trabajos de reforma del IES Andreu Sempere siguen adelante pese a los impagos / Juani Ruz

Además, el traslado provocó muchos problemas con el transporte urbano, quedándose en tierra decenas de alumnos las primeras semanas al no haber suficientes plazas en los autobuses urbanos y en los autocares escolares.

El proyecto

La obra supone la reforma integral del centro, a lo que se sumaron en la segunda licitación una serie de demandas posteriores, como son el derribo del pabellón del gimnasio existente y la construcción de una nave de cerca de 300 metros cuadrados con todo un frontal vidriado. Así mismo, se han incluido actuaciones de urbanización, las cuales antes eran mejoras optativas a elegir por los licitadores, como por ejemplo la adecuación de la pista deportiva secundaria o la mejora del cierre de la parcela.