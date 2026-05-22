La activista alcoyana de la Flotilla ya está en Estambul tras ser deportada por Israel

La Coalición Flotilla de la Libertad ha confirmado este viernes la liberación y deportación de los activistas internacionales detenidos de forma ilegal por Israel, entre ellos la alcoyana Neus Belda.

Así, "los voluntarios internacionales secuestrados por las fuerzas israelíes durante el violento secuestro de embarcaciones civiles en aguas internacionales han sido liberados y deportados. Dos ciudadanos coreanos fueron deportados a Corea del Sur, un participante a Egipto, dos a Jordania, un ciudadano israelí fue liberado dentro del país y los 422 participantes restantes fueron trasladados a Estambul a bordo de tres vuelos de Turkish Airlines organizados por el gobierno turco", entre ellos los 44 españoles.

Neus Belda, la alicantina detenida ilegalmente por Israel cuando iba en la Flotilla de la Paz a Gaza / Rumbo a Gaza

De esta forma Belda está a la espera de su regreso a España, sin que haya trascendido cuándo volverá y cuál es su estado. Europa Press ha señalado que la llegada de los españoles podría producirse el sábado.

Abusos y humillaciones

Los participantes de la flotilla se encuentran en la ciudad turca sometiéndose a exámenes médicos. Aún se están recabando testimonios, pero "ya hemos documentado hematomas graves, lesiones compatibles con fracturas de costillas y numerosos informes de abusos físicos".

Lucía Feijoo Viera

"También hemos recibido relatos profundamente perturbadores de humillación sexual y tratos degradantes perpetrados por las fuerzas israelíes. En un caso, un participante fue desnudado y obligado a correr bajo amenaza de violencia física", han explicado desde la flotilla.

"Si bien nos alivia que los participantes ya no estén bajo custodia israelí, rechazamos cualquier intento de presentar el abuso y el trato degradante presenciado por el mundo en los últimos días como una conducta aislada o acciones de funcionarios extremistas. La brutalidad difundida en las redes sociales, que incluye humillación deliberada, amenazas, violencia física, trato degradante y retórica abiertamente deshumanizante dirigida a civiles desarmados, no es una excepción", ha explicado la coalición en un comunicado

Se trata de una manifestación "del mismo sistema de violencia colonial y de impunidad que los palestinos han sufrido durante décadas, al tiempo que se les negaban sus derechos humanos más básicos".

EFE

La Coalición Flotilla de la Libertad trabajará con los participantes para "emprender acciones legales contra funcionarios israelíes por crímenes que incluyen agresión, detención ilegal y arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes, agresiones físicas, tortura psicológica y otras violaciones del derecho internacional".

Violencia sistemática

"Lo que experimentaron los participantes de la flotilla fue solo una pequeña muestra de la violencia que se inflige sistemáticamente a la población palestina con mucha menos visibilidad internacional y sin protección alguna. Casi 10.000 personas palestinas, incluidos más de 350 menores, permanecen encarcelados por Israel. Organizaciones de derechos humanos y exprisioneros han documentado torturas generalizadas, violaciones, violencia sexual, inanición, negligencia médica y otros abusos graves dentro de los centros de detención israelíes. Solo en los últimos dos años, al menos 100 detenidos palestinos han muerto bajo custodia israelí debido a torturas, inanición o negación de atención médica", han señalado desde la organización de Rumbo a Gaza.

"Durante décadas, la población palestina ha sufrido asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamientos forzados, demoliciones de viviendas, robo de tierras, asedio, ataques militares, políticas de hambruna y la negación sistemática de sus derechos fundamentales", han denunciado.

Sara Fernández

Los activistas de la solidaridad internacional también se han enfrentado a "repetidos ataques, arrestos, deportaciones e incluso la muerte por apoyar a la población palestina. En 2025, voluntarios que participaron en diversas misiones de flotilla fueron sometidos a violencia similar, tratos humillantes y agresiones sexuales. En 2010, las fuerzas israelíes asesinaron a 10 de nuestros compañeros a bordo del buque Mavi Marmara, que participaba en la primera Flotilla de la Libertad".

"Intentar atribuir los abusos de los últimos días únicamente a las acciones del ministro israelí Itamar Ben Gvir o de otros funcionarios individuales es un error garrafal, si no un engaño deliberado. Esta violencia no comenzó con Ben Gvir, ni depende de una sola figura política. Es estructural, institucionalizada y de larga data. Y, lo que es más importante, ha sido tolerada y protegida por gobiernos que siguen eximiendo a Israel de rendir cuentas", han explicado.

Impunidad

"Los estados que continúan brindando a Israel cobertura diplomática, ayuda militar, privilegios comerciales e impunidad política, a pesar de décadas de graves violaciones documentadas de los derechos humanos, son directamente responsables de crear las condiciones que han culminado en el genocidio que se vive en Gaza".

Integrantes de la flotilla llegan a Turquía con visibles signos de violencia: "Por Palestina lo haríamos un millón de veces más" / EP

"Los principales medios de comunicación que emplean un lenguaje selectivo, narrativas deshumanizadoras y una visión distorsionada de los hechos también desempeñan un papel peligroso al normalizar y legitimar la violencia israelí", han advertido desde la Coalición Flotilla de la Libertad.

"Si bien celebramos las declaraciones públicas de preocupación y condena emitidas por los gobiernos en los últimos días, las declaraciones por sí solas no son suficientes. La comunidad internacional debe ir más allá de la retórica y tomar medidas concretas para acabar con la impunidad de Israel, incluyendo la imposición de un embargo integral de armas, la suspensión de acuerdos militares y económicos, y otras sanciones.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad también reafirma que "la violencia israelí no nos detendrá", recordando que "durante casi dos décadas, el movimiento de la flotilla ha desafiado no solo el bloqueo ilegal de Gaza, sino también la normalización internacional del despojo y el 'apartheid' palestinos. Nuestra misión siempre se ha basado en la convicción de que los palestinos merecen los mismos derechos, libertad, dignidad, seguridad y protección que se otorgan a todas las personas".