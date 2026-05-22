Castalla abre su multitudinaria Feria de San Isidro con 280 estands

Castalla ha abierto este viernes por la tarde la XXXII Feria de San Isidro, que vuelve a situar la localidad como referente con 280 estands y multitud de actividades. Así, innovación, redistribución del espacio y una programación diversa centran la apuesta de este año.

El certamen se alargará hasta el domingo y el sábado tendrá lugar su inauguración oficial a las 11:30 horas. Pero este viernes la feria ya ha echado a andar, con 43.000 metros cuadrados de superficie expositiva y una previsión de entre 70.000 y 80.000 visitantes durante todo el fin de semana.

Uno de los expositores de la feria / Juani Ruz

El presupuesto asciende a 160.000 euros y el dispositivo incluye 15.000 metros cuadrados de aparcamiento principal, además de calles y zonas perimetrales habilitadas para facilitar la llegada al recinto.

De sus 280 expositores, 44 son locales. Y el espacio ferial se ha repartido por diferentes zonas del municipio. La automoción ocupará las calles Jaume I, Cervantes y Quatre Camins; el mercado medieval llena de ambiente el centro histórico; las atracciones se han ampliado hacia la avenida de Onil; la alimentación se concentra en el parque municipal; y los conciertos y espectáculos tienen lugar en el propio parque, la plaza Convento y la plaza Font Vella.

La gastronomía es fundamental en el certamen / Juani Ruz

Así, el certamen se convierte en un punto de encuentro del comercio, cultura, gastronomía, tradición, ocio familiar y actividad económica. Y presenta novedades pensadas para mejorar la experiencia del público y reforzar el recorrido por todo el recinto ferial.

Entre ellas destaca la instalación de cuatro pantallas LED de alta definición, que ofrecen información en tiempo real y facilitan la orientación de los asistentes. También se incorpora la salida de una etapa ciclista de la Challenge Alicante Interior, el encuentro provincial de folclore y el regreso de la concentración motera a la calle Padre Polanco, acompañada este año por coches clásicos.

El certamen se alargará hasta el domingo / Juani Ruz

Otra de las mejoras es la nueva ubicación de la zona de autocaravanas en la calle Ciudad Deportiva, con 3.500 metros cuadrados habilitados, así como la creación de un nuevo espacio escénico natural en la plaza de la Font Vella.

La zona de atracciones también crece con una ampliación de 1.000 metros cuadrados, conectando mejor con el mercado medieval y favoreciendo un recorrido más cómodo y dinámico. Además, el sábado por la mañana se celebrará un almuerzo con precios populares, una propuesta pensada para reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo.