La entidad estatal Casa 47 adquiere terrenos en Alcoy para levantar 170 viviendas asequibles
El organismo aprueba la enajenación de tres parcelas de la Colonia de Aviación, que pertenecían al Ministerio de Defensa y que han sido tasadas en 5 millones de euros
Paso adelante para la construcción de viviendas asequibles en Alcoy. El consejo rector de la entidad estatal Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, ha autorizado este viernes la adquisición de los terrenos de la Colonia de Aviación, que eran del Ministerio de Defensa y que serán destinados a la construcción de hasta 170 casas asequibles.
Asimismo, han sido aprobados tanto el valor de tasación de los citados terrenos, pertenecientes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que asciende a 5.535.718,91 euros, impuestos excluidos, como las condiciones de su enajenación.
Las tres parcelas objeto de enajenación, calificadas como suelo urbano y con una superficie total de 13.590,94 m², son resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Colonia de Aviación de Alcoy, que fue aprobado definitivamente e inscrito en el Registro de la Propiedad en junio de 2025.
Nueva vida a terrenos militares en desuso
Con esta operación, la entidad estatal de vivienda reafirma su compromiso de transformar terrenos que anteriormente cumplían otras funciones en espacios destinados al desarrollo de proyectos vitales que ofrezcan soluciones sostenibles, dignas y asequibles a la ciudadanía, con el ánimo y la responsabilidad de convertir el derecho a la vivienda en una realidad.
Las 170 viviendas proyectadas en la capital de l'Alcoià serán asequibles para siempre y pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible.
Este parque está gestionado por Casa 47, que actúa en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.
Este proyecto de reparcelación no solo permite la construcción de estas casas, sino que integrará la colonia en la ciudad. Para ello el Ministerio cede el 47% del total de 56.146,08 m² de este espacio y formará parte de Alcoy, contemplándose viales –unos 8.600 metros cuadrados–, zonas verdes y equipamiento –los 18.500 restantes–.
Origen
La Colonia de Aviación está formada por bloques de viviendas de finales de los años 50, construidas siguiendo las pautas del modelo de vida americano de la época, en base a casas de una sola planta con zonas ajardinadas alrededor de cada una de ellas. Están dotadas de saneamiento unitario, abastecimiento, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, así como, de equipamientos como teatro, capilla, hangar, pistas deportivas, club de oficiales, club social y cine, piscinas y jardines.
Esta urbanización se levantó para alojar a los militares americanos que trabajaban en la base de Aitana, pasando posteriormente a manos del Ejército de Aire de España.
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