La primera noche tropical de la temporada: el verano ya está aquí

Ha sido la primera noche tropical de la temporada en algunos puntos de la provincia. La primera de muchas. Alicante está a las puertas del inicio del verano meteorológico el próximo 1 de junio y en la madrugada del jueves al viernes ha habido localidades donde el mercurio no ha bajado de 20 grados. Un anticipo de lo que se espera este estío: mucho calor.

Aunque no se trata de la primera noche tropical del año, ya que por ejemplo en febrero ya se dio alguna, sí que es la primera que abre el ciclo del verano. Así, según la red de Avamet, una de sus estaciones en Santa Pola ha registrado una mínima de 20,7 grados, en Calp 20,3, en Benidorm 20,2 y en Orihuela 20. También destacan los 19,9 grados de l'Alfàs del Pi, 19,7 en Busot, 19,4 en Xàbia y Alicante (Tabarca), y 19,2 en Poble Nou de Benitatxell.

En cuanto a las máximas, este viernes se están superando los 30 grados en diversos puntos de la provincia.

En los próximos días se mantendrá la posibilidad de que se repitan noches tropicales, y el calor diurno se va a seguir, prolongándose durante la semana que viene.

Hay que recordar que el pasado año Alicante capital superó por primera vez las 100 noches tropicales, quedándose en 106. Toco como consecuencia del cambio climático y el calentamiento del mar Mediterráneo que impide que refresque por las noches.

Previsión

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este sábado se espera cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el extremo norte del litoral a primeras horas. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía. Las máximas se moverán entre los 15 y los 18 grados de mínima y los 26 y 30 de máxima.

Y para el domingo la previsión es de nuevo de cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales. El mercurio oscilará entre los 15 y 19 grados de mínima y los 26 y 30 de máxima.

Próxima semana

En cuanto a la próxima semana, según Aemet a nivel nacional "será extraordinariamente cálida para la época del año en la mayor parte de España, pero especialmente en el interior peninsular. Se alcanzarán temperaturas propias de pleno verano, es decir, de la segunda quincena de julio o primera de agosto".

Un paso de peatones este martes en el Postiguet, como si fuera plena verano / Héctor Fuentes

Así "es probable que se superen los 36-38 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, especialmente a partir del miércoles, día en que se producirá un nuevo repunte de las temperaturas. Las noches también serán cálidas y no se bajará de 20 grados algunos días en zonas del este, centro y sur peninsular e incluso de la cornisa cantábrica. Las precipitaciones serán escasas a lo largo de la semana, aunque se formarán tormentas durante los primeros días, localmente fuertes, en zonas del noroeste peninsular".

Y para la semana siguiente, del 1 al 7 de junio, "aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico. Esto es habitual cuando se trata de predicciones a un plazo tan largo. Con la información actualmente disponible es probable que continúen las temperaturas superiores a las normales en prácticamente todo el país, con precipitaciones escasas en la mayor parte del norte y oeste de la Península".

En cuanto a la semana del 8 al 14 de junio, "todavía con más incertidumbres, podría ser de nuevo más cálida de lo normal, sin que exista un pronóstico claro en lo que a lluvias se refiere en estos momentos".

Noticia en elaboración