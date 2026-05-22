El prototipo del Campus de Alcoy propulsado por hidrógeno que maravilla en un circuito de Francia

Un prototipo de vehículo creado en Alcoy que está propulsado por hidrógeno y que triunfa en una competición internacional celebrada en un circuito francés. El equipo UPV EcoMarathon, grupo de Generación Espontánea del Campus de Alcoy de la UPV, sumó este jueves un nuevo éxito a su palmarés: un tercer puesto en la Challenge EcoGreen Energy, con su nuevo vehículo ecológico impulsado por un motor de hidrógeno de combustión interna.

El equipo de la UPV fue el único español de la competición, en la que se enfrentó a otras 16 “escuderías” de estudiantes europeos en su categoría. Disputada en el circuito francés de Fay-de-Bretagne, situado cerca de Nantes, la Challenge EcoGreen Energy es una competición internacional cuyo objetivo principal es recorrer la mayor distancia posible utilizando la mínima cantidad de energía, según ha informado desde el Campus de Alcoy.

El equipo de Campus con su prototipo, único representante de España en la competición celebrada en un circuito de Francia / INFORMACIÓN

La competición se celebró entre el miércoles y jueves. En la mañana del primer día, todos los equipos pasaron las diferentes inspecciones técnicas para comprobar el estado y rendimiento de frenos y dirección, motor y sistema eléctrico, así como las pruebas de pesaje y dimensiones del vehículo, y salieron a pista para rodar y poner a punto sus vehículos. La competición empezó el miércoles por la tarde y siguió durante todo el jueves.

“Después de todo el trabajo que hemos llevado a cabo este año, desarrollando el prototipo de hidrógeno, no podemos estar más contentos con este tercer puesto. Ahora, seguiremos trabajando para mejorar nuestro prototipo vehículo y también para preparar nuestra próxima competición”, señala Sonia Ferrándiz Mena, una de las integrantes del UPV Ecomarathon.

El equipo del Campus de Alcoy realizando ajustes en su prototipo / INFORMACIÓN

Junto a ella, el equipo lo formaron Elia Colomer Clavel, Miranda Pérez Pérez, Luis Manuel Rosillo Martínez, Adrià Benedito Pau, Tomás Sánchez García y Carles Rubio López, coordinados por el profesor del campus de Alcoy, Vicente Colomer Romero.

La siguiente cita del equipo de Alcoy les llevará el próximo mes de junio hasta el circuito Silesia Ring, en Polonia. Allí competirán tanto con su nuevo prototipo de hidrógeno, como con su prototipo impulsado por etanol.