La alcoyana tras regresar de la flotilla a Gaza: "Lo vivido no es ni un 1 % de lo que sufre Palestina"

"Lo que hemos vivido no es ni un 1 % de lo que vive la población palestina". Con estas palabras resume la alcoyana Neus Belda a este diario la experiencia que ha vivido tras participar en una flotilla humanitaria con destino a Gaza interceptada por el ejército israelí.

La activista regresó este sábado a Madrid y este domingo se ha sometido a diferentes revisiones médicas en un hospital de la capital. Según ha explicado, los informes servirán para tramitar las denuncias que presentarán ella y el resto de integrantes de la expedición tras lo ocurrido durante la misión.

Belda partió el pasado 3 de abril desde Tarragona junto a otros cuatro activistas dentro de la iniciativa de la Freedom Flotilla Coalition. El intento por llegar a Gaza se vio frustrado en aguas internacionales, cerca de Chipre. La activista sitúa la interceptación sobre las 11:30 horas, después de que otras embarcaciones ya hubieran sido abordadas previamente. "De repente ves unos barcos militares muy grandes que se acercan muy rápido", relata. A través de un altavoz, los militares les ordenaron sentarse en la proa antes de abordar la embarcación.

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En su barco viajaban cinco personas (dos portugueses, un británico, un catalán y ella). Tres soldados subieron al barco y "a los hombres los tiraron de rodillas y les colocaron bridas", explica. Mientras que "a nosotras nos increparon verbalmente y nos pusieron también de rodillas”, añade.

Buque militar

Tras el abordaje, fueron trasladados a un buque militar. Allí, asegura, permanecieron bajo vigilancia constante junto a otros interceptados. "Nos metieron en unos contenedores a cielo abierto", describe, con una estructura rodeada de alambradas y vigilancia desde arriba. Durante los dos días y medio que permanecieron allí, afirma que recibieron "pan y agua" y que las condiciones eran precarias, con suelos húmedos y baños sin limpiar. En su caso, decidió no comer: "Hice huelga de hambre desde que nos interceptaron".

Archivo - Barco 'Freedom' de la Flotilla de la Libertad / TWITTER/ @RUMBOAGAZA - Archivo

Belda también afirma que durante la interceptación se produjeron disparos y que una compañera resultó herida, siendo posteriormente intervenida en Turquía. Posteriormente, fueron trasladados en furgones esposados de pies y manos. "Estuvimos una hora entera sin movernos", recuerda. Ya en prisión, denuncia un trato degradante: "Siempre vas esposada", afirma, y añade que les obligaban a permanecer de rodillas, a caminar a cuatro patas y que no les dejaban dormir. También sostiene que les apretaban los grilletes de forma intencionada.

"Nos fuimos gritando ‘Free Palestine’"

Finalmente, fueron deportados en un avión turco. "Nos fuimos gritando ‘Free Palestine’", explica con orgullo. Pese a lo ocurrido, Belda no descarta repetir la experiencia: "Probablemente sí volveré a intentar ir", asegura. Además, subraya que lo vivido por ellos "no es ni un 1 % de lo que le hacen a la población palestina", destacando que, a diferencia de los activistas, "los palestinos no saben cuándo se va a acabar".

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Tras su llegada a Madrid y las revisiones médicas realizadas este domingo, Belda y sus compañeros preparan ya las acciones legales para denunciar los hechos vividos durante la interceptación de la flotilla.