Pleno verano a finales de mayo: así va a impactar una masa de aire muy caliente en la provincia de Alicante

Una masa de aire muy caliente va a seguir adentrando a la provincia de alicante en el verano cuando aún no ha acabado mayo. Así, las altas temperaturas de estos últimos días va a sufrir un repunte a mediados de semana que llevarán a valores máximos de 36 grados el viernes, por ejemplo en el caso de Orihuela, y noche tropical en puntos del litoral.Y el calor se prolongará durante la próxima semana.

Esta situación meteorológica ya está marcando temperaturas de récord en Francia y Gran Bretaña para esta época del año. Y se espera que haga lo propio en España y en Alicante.

Este lunes se han vuelto a superar los 30 grados de máxima en puntos de la Marina Baixa y el Alto Vinalopó. Y se ha registrado noche tropical en zonas del litoral. Y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que "hasta el miércoles vamos a seguir con temperaturas muy altas, más típicas de mitad de junio que de final de mayo".

Pero es que "la segunda mitad de la semana se va a producir un nuevo ascenso térmico, con registros medios de pleno verano". Así, señala que la anomalía de estos días "e está produciendo por las temperaturas diurnas, mientras que las mínimas se mantienen en valores algo más altos de lo normal. Pero a partir del viernes también las mínimas ascenderán de forma significativa".

Desde Aemet han explicado que "a parte de lo anómalo del episodio, lo más significativo es la persistencia, porque es posible que el calor que se va a intensificar a partir del jueves se prolongue al menos los primeros días de junio. Según la previsión, a partir del jueves varios días serán récord de día cálido de cada fecha correspondiente en el promedio de la Comunitat Valenciana".

Por todo ello ha advertido de que se va a tratar de "un episodio persistente de temperaturas muy anómalas para ser final de mayo, que incluso llegarán a ser típicas de pleno verano a partir del jueves, con noches tropicales en el litoral desde el viernes".

De momento la previsión es que el viernes sea el día más caluroso, con temperaturas en Alcoy de entre 18 de mínima y 33 grados de máxima, en Alicante de 18 a 31, en Dénia de 18 a 32, Elche de 17 a 35 y Orihuela de 17 a 36 grados, dando paso en el fin de semana a la posibilidad de noches tropicales.

Por su parte desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que "durante los próximos días seguiremos bajo la influencia de una masa de aire muy cálida para la época asociada a una dorsal anticiclónica, predominando el tiempo estable".

Así, ha señalado que "es probable que caigan algunos récords de calor para mayo en varias comunidades de la Península en lo que queda de mes. En nuestra zona la brisa impedirá que las temperaturas se disparen en las horas centrales, algo que notarán sobre todo en el litoral y prelitoral". Y ha apuntado que "esta situación está haciendo que el Mediterráneo gane temperatura rápidamente, alcanzando los 21-22 °C" en las aguas de la costa alicantina.

Este lunes la máxima en la provincia se ha registrado en Callosa d'en Sarrià con 31,4 grados, seguido de Altea con 30,9, Benidorm con 30,3 y Villena con 30. Y en cuanto a la noche tropical, las mínimas más altas han sido en Benissa con 21,2, Calp con 20,8, Benidorm con 20,7 y Alicante (Isla de Tabarca) con 20,5,

Previsión

Para este martes Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales. Las mínimas se moverán entre los 12 y los 16 grados y las máximas entre los 27 y 30.

El miércoles de nuevo habrá cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.