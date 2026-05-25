Este es el futuro de siete parques eólicos proyectados por una empresa en la sierra de Mariola y sus inmediaciones

La Generalitat deniega de una tacada siete parques eólicos en la sierra de Mariola y sus inmediaciones. Los proyectos presentados en Banyeres, Onil y Biar por la empresa Enigma Green Power, mercantil con sede en Sevilla, han sido tumbados en base a los dictámenes municipales. Y es que los informes de los consistorios de Banyeres y Onil de la incompatibilidad urbanística de los proyectos por ubicarse en suelo protegido.

Cinco de los proyectos se ubicaban en Banyeres de Mariola. En concreto eran los parques eólicos Carabela 24, Ballestrinque 24, PE Carraca 24, PE Ballinger 24 y PE Cote 24. Entre Onil y Biar figuraba As de Guía 24 y el séptimo era Azafea 24. Y cada uno preveía una potencia de 4,990 MW, sin concretar en la denegación de la autorización el número de molinos previsto ni los planos de ubicación, aunque se emplazarían en las sierras de Mariola y Onil.

Los proyectos eólicos sumaban una potencia de 35 MW, el equivalente a una de las mayores plantas solares de la provincia

Así, sumaban 34,93 MW, es decir el equivalente a unas de las mayores plantas de generación de energía renovable de la provincia de Alicante, que son fotovoltaicas, de las que además ya hay autorizadas con potencias superiores a los 100 MW.

Estas resoluciones de la Generalitat basados en los informes de incompatibilidad de Banyeres y Onil están fechadas el 20 de mayo, por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, y se publicará en los próximos días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Incompatibilidad

En Banyeres, el rechazo se justifica en que los aerogeneradores se pretendían implantar en suelo no urbanizable de protección paisajística y forestal, informando el Ayuntamiento de que el uso propuesto es incompatible con esta catalogación.

En Onil, además de suelo protegido, pesan de forma expresa las restricciones del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, por la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), corredores de infraestructura verde, distancia a zonas residenciales y afecciones territoriales y forestales.

Planta fotovoltaica y aerogeneradores en el Bajo Aragón. / INFORMACIÓN

En las resoluciones la conselleria recuerda que los argumentos de los informes municipales "suponen que este servicio territorial deba asumir como propios los mismos sin posibilidad de contradecirlos ya que se realizan en el ámbito de las competencias en materia urbanística", que ejerce cada ayuntamiento, y al considerar que "las deficiencias detectadas no pueden ser objeto de subsanación y además, no se ha propuesto ningún tipo de modificación al respecto por la mercantil promotora del expediente, lo que impide el otorgamiento de la autorización administrativa".

De cualquier forma, hay que recordar que la Generalitat proyecta cambios para facilitar la implantación de parques eólicos. Así, el Consell persigue duplicar la potencia de energía eólica eliminando el límite geográfico para nuevas instalaciones, por lo que se trabaja en una modificación normativa para que las plantas eólicas cuenten con las mismas limitaciones que las solares fotovoltaicas: por tipo de suelo y evaluación ambiental y no por mapeo, lo que allanaría el camino a muchos proyectos.

La Conselleria de Medio Ambiente considera que el Plan Eólico de 2001 ha quedado desactualizado porque la tecnología de generación ha cambiado mucho en dos décadas. Lo que se desconoce es si estos cambios podrían afectar a proyectos como los planteados en las sierras de Mariola y Onil.