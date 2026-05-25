El homenaje de la Feria Modernista de Alcoy a un insigne (y muy festero) compositor y un secreto por desvelar

Una Feria Modernista dedicada al insigne compositor alcoyano Gonzalo Barrachina. L'Àgora acogió el pasado viernes el acto de presentación de la IX Semana y Feria Modernista de Alcoy, un evento ya consolidado que este año se celebrará del 21 al 27 de septiembre.

La edición de 2026 rendirá homenaje a la figura de Gonzalo Barrachina, músico de finales del siglo XIX y principios del XX, y reconocido principalmente por ser el autor de la música del Himno de Fiestas.

El alcalde durante la presentación, con el cartel de la Feria Modernista detrás / INFORMACIÓN

Durante la velada se hizo entrega de un reconocimiento a las entidades participantes en la última Feria y se desveló el cartel anunciador de esta edición, aunque el nombre de la persona o personas creadoras de la obra se mantendrá en secreto hasta la propia celebración del evento.

La Feria Modernista permite valorar nuestra riqueza patrimonial y cultural, a la vez que genera un beneficio directo para el turismo y el tejido económico local Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha aprovechado la ocasión para destacar el impacto de esta celebración: "La Feria Modernista permite valorar nuestra riqueza patrimonial y cultural, a la vez que genera un beneficio directo para el turismo y el tejido económico local, acercando la historia de Alcoy a toda la ciudadanía de forma participativa y enriquecedora para nuestra sociedad".

Actividad didáctica

Dentro de las acciones previas para difundir la vida y obra del homenajeado, el pasado jueves arrancó una nueva edición de la "Maleta viajera", una actividad didáctica que visitará los colegios de la ciudad durante un total de tres semanas.

La presentación ha incluido la entrega de reconocimientos / INFORMACIÓN

Esta iniciativa se enmarca en el "WP005 A new visibility for Art Nouveau” dentro del proyecto “AN as a New EUtopia” del Réseau Art Nouveau Network, financiado con Fondos Europeos, y está dirigida específicamente al alumnado desde Infantil de 5 años hasta 4º de Primaria.

La concejal de Turismo y el cartel del certamen, cuya autoría se mantiene en secreto hasta septiembre / INFORMACIÓN

A través de esta propuesta educativa, el compositor toma vida mediante el actor Rubén Mira. De forma teatralizada y valiéndose de una maleta de la que extrae fotografías y diversos objetos, el intérprete ilustra la trayectoria personal y musical de Gonzalo Barrachina ante el público escolar más exigente, con guion de Ximo Llorens.

Público asistente a la presentación / INFORMACIÓN

Cada sesión se lleva a cabo en los propios centros educativos y tiene una duración aproximada de una hora.

Por el momento, la programación prevé la llegada de esta actividad a 6 colegios diferentes de Alcoy a través de 12 sesiones que reúnen a una media de 50 alumnos cada una. A pesar de estas cifras iniciales, la participación sigue abierta y todavía pueden sumarse nuevos centros educativos de la ciudad que deseen disfrutar de la iniciativa.