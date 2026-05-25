El PSOE reclama a la Generalitat que reponga el bus de 55 plazas de la línea directa entre Alcoy y Alicante

El PSPV-PSOE de Alcoy exige en la Generalitat que obligue a la concesionaria del transporte interurbano a restablecer el autobús de 55 plazas para el servicio directo Alicante-Alcoy

La formación socialista ha denunciado que la sustitución de este vehículo por un microbús de 25 plazas desde hace cerca dos meses supone "un flagrante incumplimiento del contrato de la concesión autonómica que provoca graves carencias de accesibilidad".

Así, el PSPV-PSOE de Alcoy ha reclamado este lunes a la Generalitat Valenciana que "actúe de manera inmediata para hacer cumplir el contrato de concesión a la empresa Vectalia y solucione las inaceptables deficiencias en la línea de autobús directo entre Alicante y Alcoy".

Por su parte la empresa ha aclarado que esta situación se ha debido a una avería que se ha alargado más de lo deseable, que ya se ha dado orden para reponer los autocares grandes y que no se volverá a repetir esta situación.

Los socialistas alertan de que "desde hace aproximadamente dos meses, la concesionaria ha sustituido el autobús habitual de 55 plazas por un microbús de solo 25, una decisión que está generando importantes molestias diarias, dejando a numerosas personas a tierra por la reducción del aforo e incumpliendo abiertamente el acuerdo de servicio pactado con la administración autonómica".

Accesibilidad

"Esta situación va mucho más allá de la simple incomodidad y atenta directamente contra los derechos básicos de accesibilidad. Actualmente existe una queja formal de una persona en silla de ruedas que no pudo acceder al vehículo por la carencia de adaptación de este microbús", ha asegurado en un comunicado el PSOE.

Es completamente inadmisible que la Generalitat mire hacia otro lado mientras una empresa concesionaria incumple su contrato de forma prolongada, menguando un servicio que es fundamental Lorena Zamorano — Secretaria general del PSPV-PSOE de Alcoy

Así mismo, "se ha dado el caso de una mujer que se tuvo que quedar en Alicante junto a su hija porque el vehículo no disponía de un maletero donde poder guardar el carro infantil. Ante estas incidencias, la empresa de transportes ha argumentado que se trata exclusivamente de una avería puntual. Sin embargo, desde el partido socialista advierten que casi dos meses ininterrumpidos de deficiencias y pérdida de calidad no se pueden justificar como un hecho aislado, sino que evidencian un incumplimiento claro de las condiciones establecidas por la concesión que depende del gobierno autonómico", han explicado desde el PSOE.

La secretaria general del PSPV-PSOE de Alcoy, Lorena Zamorano, ha exigido "firmeza" al gobierno de la Generalitat para defender los derechos de la ciudadanía. "Es completamente inadmisible que la Generalitat mire hacia otro lado mientras una empresa concesionaria incumple su contrato de forma prolongada, menguando un servicio que es fundamental para la movilidad de las personas con diversidad funcional, de los jóvenes y de las familias".

La líder socialista ha incidido en el hecho que "los alcoyanos y alcoyanas merecen un transporte público digno que garantice una conexión en condiciones óptimas, por lo cual exigimos en la Generalitat que asuma su responsabilidad, obligue la empresa a cumplir el acuerdo y exija el restablecimiento del servicio adecuado de manera inmediata". Y desde la empresa han anunciado que el servicio volverá a normalidad de forma inminente.