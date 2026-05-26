El consorcio instala nueve islas de compostaje más en Banyeres, Castalla, Elda, Monóvar, Petrer y Pinoso

Nueve nuevas islas de compostaje comunitario para Banyeres de Mariola, Castalla (2), Elda (2), Monóvar, Petrer (2) y Pinoso. El Consorcio Crea ha presentado en Banyeres este martes estas nuevas incorporaciones, que se financian con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencias, gracias a una subvención de 54.268,75 euros.

Estas nuevas islas se suman a las 35 ya operativas, alcanzando así un total de 44 puntos de compostaje comunitario en el ámbito del Consorcio Crea, que abarca el Alto Vinalopó y parte del Medio Vinalopó y l'Alcoià.

A esto se añade la entrega de 350 nuevos kits de compostaje doméstico entregados en 2025, que se suman a los 800 ya distribuidos en el ámbito del Consorcio Crea.

Nuestro programa Crea Compost es totalmente gratuito e incluye todos los materiales y formación necesaria para poder empezar a dar una segunda vida a los residuos orgánicos Laura Estevan — Presidenta del Consorcio Crea

En la presentación celebrada en Banyeres de Mariola, la presidenta del consorcio y alcaldesa de Sax, Laura Estevan, ha resaltado las buenas prácticas de este municipio en el tratamiento de biorresiduos.

“Banyeres de Mariola es un referente a seguir en la gestión de la materia orgánica, como demuestran sus más de 516 toneladas recogidas de forma separada en 2025 y los 486 kilos de compost que se produjeron en las islas de compostaje comunitarios,” ha subrayado Estevan.

Y ha invitado a la ciudadanía a seguir participando en este programa, ya que “nuestro programa Crea Compost es totalmente gratuito e incluye todos los materiales y formación necesaria para poder empezar a dar una segunda vida a los residuos orgánicos, así que espero que nuestros vecinos sigan apuntándose para avanzar juntos hacia una economía más circular”.

“Esta es la tercera compostera comunitaria que vamos a tener en Banyeres de Mariola. La primera está en la calle 25 de abril; la segunda, en la calle Elda, y esta tercera, ubicada en el parque que hay delante del IES Profesor Manuel Broseta”, ha detallado el alcalde de Banyeres, Josep Sempere.

La implantación de estas instalaciones supone un gran beneficio, ya que el compost que se genera en estas composteras se reparte entre las personas usuarias Josep Sempere — Alcalde de Banyeres de Mariola

“Para nuestro municipio, que es referente en materia de recogida de residuos por fracción, la implantación de estas instalaciones supone un gran beneficio, ya que el compost que se genera en estas composteras se reparte entre las personas usuarias, que lo utilizan para sus jardines y para sus huertas”, ha apuntado

“Las islas de compostaje comunitarias son un modelo de autogestión de residuos orgánicos que nos permite cerrar el círculo de la materia orgánica sin salir del municipio,” ha explicado en la presentación la diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante, Magdalena Martínez.

“Desde la Diputación de Alicante, estamos comprometidos con mejorar la gestión de los residuos en la provincia y seguiremos apoyando estas iniciativas de compostaje y reducción de residuos”, ha añadido.

Evolución de los residuos orgánicos

Durante el año 2025, en las 35 islas de compostaje existentes se han tratado aproximadamente 9.180 kilos de materia orgánica, obteniéndose 4.660 kilos de compost, lo que supone un rendimiento del 33 %.

El balance refleja una tendencia claramente positiva: en 2023 se obtuvieron 1.250 kilos, en 2024 se obtuvieron 3.780 kilos frente a los 4.660 kilos de compost de 2025.

Las islas de compostaje comunitarias son un modelo de autogestión de residuos orgánicos que nos permite cerrar el círculo de la materia orgánica sin salir del municipio Magdalena Martínez — Diputada de Medio Ambiente

Durante el primer semestre de 2026 ya se han producido 2.530 kilos de compost, lo que representa el 54 % de toda la producción registrada en 2025.

Este compost se ha generado gracias a la participación de la ciudadanía, con la correcta aportación de residuos orgánicos y materiales estructurantes. Con objeto de asegurar el éxito de este proceso, el servicio de compostaje doméstico y comunitario del Consorcio Crea, prestado por Silvoturismo Mediterráneo, S.L., cuenta con personal técnico especialista en compostaje.

Funcionamiento

Cabe precisar que, el acceso a las islas de compostaje requiere inscripción previa. Este registro otorga a los usuarios el derecho a participar en el programa y a recibir una fracción del compost generado. En caso de generarse un excedente de compost, debido a que hay personas usuarias que aportan sus biorresiduos, pero posteriormente no desean recibir el compost, se destina a los servicios municipales de jardinería de los municipios aplicándose en las áreas verdes locales.

La ciudadanía interesada en participar en el programa puede consultar toda la información en la web del servicio de compostaje del Consorci CREA: https://creacompost.org/.

Localización

Localización de las nuevas 9 islas de compostaje comunitario

• Banyeres de Mariola: Avenida del Tren

• Castalla: Avenida de Onil

• Castalla: Calle Penáguila

• Elda: Camino del Carril

• Elda: Calle Cantueso (pendiente de cambio) *

• Monóvar: Calle Miguel Hernández (pendiente de cambio) *

• Petrer: Calle Río Serpis

• Petrer: Avenida La Molineta

• Pinoso: Pedanía de Las Encebras

* A petición del vecindario de dos ubicaciones, se prevé el cambio de ubicación de las dos islas de compostaje correspondientes a Monóvar (calle Miguel Hernández) y Elda (calle Cantueso), las cuales fueron instaladas recientemente pero aún no se encuentran en funcionamiento.

El Consorcio Crea es una entidad pública encargada del tratamiento, valorización y eliminación de residuos en el Área de Gestión A3 del Plan Zonal 8, que abarca las comarcas del Alto y Medio Vinalopó y l’Alcoià.

Está conformado por 14 municipios: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax y Villena. Además, también forman parte del Consorcio la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante, sumando esfuerzos para una gestión sostenible de los residuos.