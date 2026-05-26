IES Cotes Baixes de Alcoy: una millonaria ampliación en el limbo ocho años después

La ampliación de uno de los centros punteros de FP de la provincia de Alicante, en el limbo 8 años después de ser incluido en el Plan Edificant por parte de la Generalitat.

El IES Cotes Baixes, reconocido como Centro de Excelencia de Formación Profesional por parte del Ministerio de Educación, aguarda desde 2018 unas obras de las que no se sabe nada desde hace tres años y que son claves para aumentar sus espacios, concentrar todas sus aulas en el propio instituto y seguir siendo un referente a nivel nacional.

El objetivo es levantar un nuevo pabellón para aliviar sus problemas de espacio y agrupar las aulas taller, algunas de las cuales están fuera del instituto. Pero desde 2023 no se tiene noticias de la actuación, cuando el Ayuntamiento remitió una memoria valorada y actualizada para que la Conselleria de Educación consignara el dinero para poder poner en marcha la licitación de la actuación.

El patio del IES Cotes Baixes de Alcoy / Juani Ruz

Hace un año el Consistorio reclamó a la Generalitat el desbloqueo de la actuación, para la que sin duda hará falta una nueva actualización de la memoria, ya que los costes se fijaban en 2023 en 4,5 millones y a buen seguro se habrán incrementado en 3 años.

Además, entonces la Generalitat, todavía bajo mandato del Botànic, acordó que ampliaría el proyecto para dar cabida a la instalación de maquinaria, por lo que la cantidad total se podría elevar a 6 millones hace tres años. Pero nada se sabe de ello tras la entrada del PP en el Palau de la Generalitat.

Así, de los tres grandes proyectos que incluía el Plan Edificant, solo está en obras en el IES Andreu Sempere (7 millones de euros), y bajo la amenaza de paralización o retraso en la finalización por el impago de 1,5 millones de euros por parte de la conselleria a la adjudicataria. La ampliación del IES Pare Vitoria (6 millones) está en fase de redacción del proyecto, tras un amago de la Generalitat de retirar las competencias por una supuesta inacción que el Ayuntamiento negó de plano.

Hay importantes problemas de espacio en el Cotes Baixes, ya que las aulas de madera están en las Aulas Verdes, un espacio separado del centro. Y la parte de automecánica también está complicada porque cada vez son más alumnos Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

Y es que el pasado año Educación inició la retirada de 66 actuaciones del Plan Edificant, con un valor de 251 millones de euros, alegando un retraso injustificado en los trámites de los ayuntamientos.

En cuanto al Cotes Baixes, es la actuación que lleva más retraso de las tres, ya que todavía no tiene el dinero consignado para poder iniciar el proceso para licitar la redacción del proyecto y posteriormente adjudicar las obras.

Este centro necesita nuevos espacios, ya que por ejemplo los ciclos de Madera y Mueble se ubican fuera del recinto del IES, en las Aulas Verdes del Ayuntamiento. Y también tiene otros problemas de aulas que se solucionarían con un nuevo pabellón.

Juani Ruz

Hace un año el Ayuntamiento volvió a reclamar el desbloqueo del proyecto sin éxito. Y el concejal de Educación, Alberto Belda, ha explicado este martes que la actuación sigue pendiente de aprobarse por parte de la Conselleria de Educación para poder iniciar las licitaciones, recordando que "hay importantes problemas de espacio en el Cotes Baixes, ya que las aulas de madera están en las Aulas Verdes, un espacio que ha cedido el Ayuntamiento y que está separado del centro. La parte de automecánica también está complicada porque cada vez son más alumnos y tienen difícil tener cabida donde están. Así que la ampliación es necesaria".

Referente

Así, el IES Cotes Baixes aguarda unas obras imprescindibles para ampliar su oferta y mejorar las condiciones que presenta un centro que se ha convertido en todo un referente. Un ejemplo de ello es que la pasada semana puso en marcha el Campus Woman Tech, una iniciativa desarrollada junto al Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) y Actiu, dirigida a alumnas de 6º de Primaria con el objetivo de despertar vocaciones científicas, tecnológicas e industriales entre las niñas desde edades tempranas.

En total participaron 26 alumnas procedentes de centros educativos de l’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida, quienes durante cuatro jornadas van a conocer y trabajar con algunas de las tecnologías más innovadoras que actualmente forman parte de los entornos educativos y profesionales vinculados a la industria y la ingeniería, como robótica colaborativa, realidad virtual, impresión 3D, diseño digital, tecnologías inmersivas o corte láser.