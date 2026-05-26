El plátano de Ibi de 350 años está como un roble

El "platino" de la plaza de la Palla de Ibi, en buen estado general y elevada vitalidad. El chequeo realizado por la Generalitat a este emblemático y singular árbol de Ibi ha confirmado que goza de buena salud pese a sus más de 350 años de vida.

El Ayuntamiento de Ibi ha recibido el informe técnico sobre este ejemplar de plátano del Equipo de Patrimonio Arbóreo del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la Comunidad Valenciana (CIEF), dependiente de la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente.

Y en el mismo se concluye un año más, que el ejemplar de plátano, conocido como el "plátino" de la plaza de la Palla, presenta un "buen estado general y que mantiene una elevada vitalidad", según ha informado este martes el Consistorio.

El árbol es uno de los más raros y longevos que existen y es muy querido en la localidad por su peculiaridad, su ubicación y su gran valor ambiental, paisajístico y patrimonial. Cuenta con una altura de unos 13 metros y un perímetro de tronco de 6.86 metros, y está recogido en el catálogo de árboles monumentales de Ibi y en el de la Comunidad Valenciana. Además, hace unos años se lograron 50 esquejes de los que enraizaron 2 "plátinos" más.

El veterano "plátino" de la Plaça de la Palla de Ibi, en una imagen de archivo / Antonio Teruel

La inspección se realiza dentro del programa de seguimiento de patrimonio arbóreo, el cual recomienda continuar con el seguimiento periódico del árbol y, conforme aumente el desarrollo de su copa, valorar futuras actuaciones de poda que permitan mantener su estabilidad y dimensiones en condiciones adecuadas.

El Ayuntamiento ha destacado la importancia de la preservación de este árbol singular, considerado parte del patrimonio natural, histórico y sentimental de la localidad.

Colaboración ciudadana

Del mismo modo ha reafirmado su compromiso con la conservación del patrimonio arbóreo, por lo que agradece a la ciudadanía su colaboración, sensibilidad e implicación en su protección.

Así mismo ha recordado que cualquier actuación que pudiera llevarse a cabo se realizará siguiendo criterios técnicos especializados, "priorizando la seguridad de los vecinos y la adecuada conservación del ejemplar".

Este "plátano" preside la plaza de la Palla y es el único ejemplar que sobrevive de los tres que existían en este lugar, constituyendo uno de los elementos más característicos del casco antiguo.

Se desconoce exactamente su antigüedad, pero es presumible que naciera más o menos a la vez que el crecimiento de la villa primigenia en el siglo XVIII dio lugar a la actual plaza, que acabaría siendo la principal de la población. Figura en el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Generalitat Valenciana, al igual que en el catálogo de Ibi, y ha sobrevivido más de tres siglos a los avatares que ha pasado, el peor de todos quizá cuando en la década de 1980 le prendieron fuego en un acto vandálico. Sobrevivió al ataque, pero su salud desde entonces ha venido siendo más delicada.

La Plaça de la Palla en la década de 1940, cuando aún no se había talado el "plátino" de la parte sur, con el ejemplar que sobrevive en primer término. / ARCHIVO MUNICIPAL DE IBI

Tras aquella agresión, en la que resultó muy dañado el tronco, se afianzó la estabilidad del árbol con una placa de cemento, que se retiró en los primeros años del siglo XXI. Por aquel entonces, el ejemplar se encontraba en un avanzado estado de deterioro, lo que hizo temer por su futuro, pero la intervención de la Generalitat, a instancias del Ayuntamiento, logró frenar la degradación del "plátino", que se ha recuperado en estos últimos años de una manera bastante significativa.

El "plátino" del lado norte de la plaza de la Palla es el único que sobrevive de los tres ejemplares que hubo en esta vía pública; los otros dos, que tenían unas dimensiones similares al que queda, desaparecieron a lo largo del siglo XX. El de la parte central de la plaza se taló durante la Guerra Civil con el objetivo de conseguir leña, mientras que el del extremo sur fue también cortado a finales de la década de 1950 y en su lugar se instaló una "cruz de los caídos", la cual fue retirada tras la llegada de la democracia.