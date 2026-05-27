Este es el acto nacional que acogerá Alcoy por la lluvia de millones de fondos europeos que ha logrado

El Ministerio de Hacienda celebrará en Alcoy el Acto Anual de Fondos Europeos 2026. Una elección muy simbólica, ya que la capital de l'Alcoià se ha erigido en un gran polo de atracción de estas inversiones, con 40 millones de euros en la última década

La Secretaría General de Fondos Europeos (SGFE) del ministerio ha anunciado este miércoles la decisión. Así, el municipio se convertirá en el epicentro nacional de las políticas comunitarias en España en un año de especial relevancia, marcado por el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea.

De esta forma, el Ministerio de Hacienda "consolida su firme compromiso de descentralizar este gran foro nacional para conectar las políticas europeas directamente con el territorio", han explicado desde este departamento.

El Acto Anual de 2026 será el cuarto de un modelo itinerante que ya cosechó un gran éxito en sus ediciones anteriores, celebradas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), la Bahía de Cádiz (Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Y va a tener lugar en una ciudad que lleva gestionados 40 millones de euros en fondos europeos, algunos todavía por ejecutar. Todo un éxito para una ciudad de 60.000 habitantes como Alcoy, que supone una de las mayores cuantías obtenidas en la provincia de Alicante.

A finales del pasado año el Ayuntamiento logró la inclusión de su proyecto Alcoi Connecta en el Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), dotado con 6,4 millones de ayudas europeas.

El encuentro, que se celebrará previsiblemente en el mes de noviembre, está concebido como el gran punto de encuentro de la comunidad de fondos en España para el intercambio de buenas prácticas, la rendición de cuentas y la difusión de los beneficios de la financiación europea en el día a día de la ciudadanía.

Estructura del acto

El acto se estructurará en torno a cuatro grandes actuaciones:

1. Sesiones técnicas de gestión y comunicación: Espacios de debate e intercambio profesional que incluirán la celebración de la reunión plenaria de la Red Nacional de Comunicación de Fondos Europeos.

2. Visitas a proyectos bajo el lema #EuropaSeCuenta: Recorridos sobre el terreno para conocer de primera mano el impacto de las inversiones europeas en la transformación sostenible, económica y accesible del municipio y la provincia anfitriona.

3. Actividades ciudadanas: Programación cultural y divulgativa diseñada específicamente para acercar la realidad y los beneficios de los fondos comunitarios directamente al territorio y a los vecinos de la comarca.

4. Final y entrega de premios del Concurso #EuropaSeSiente: La gran gala final del certamen que premia los mejores proyectos cofinanciados del país.

Abierto el plazo del concurso

Coincidiendo con el anuncio de la sede, el Ministerio de Hacienda recuerda que el plazo para presentar candidaturas al Concurso Anual de Proyectos #EuropaSeSiente permanece abierto hasta el próximo 12 de junio.

Este año, el certamen se renueva por completo e introduce un formato mucho más abierto a la ciudadanía. Entre las novedades principales destaca la redefinición de su sexta categoría especial, #EuropaTeMueve: Autonomía Estratégica, dedicada a ensalzar proyectos de gran escala vinculados a las tecnologías digitales, las tecnologías limpias y eficientes y la biotecnología.

Además, las fases del concurso han sido modificadas de forma sustancial: los 48 proyectos semifinalistas se someterán a una votación popular online de dos semanas de duración.

Los 18 finalistas resultantes defenderán sus iniciativas en directo en Alcoy en una final con votación ponderada (60 % jurado técnico y 40 % público). Habrá un ganador en cada una de las seis categorías y el certamen culminará con un doble galardón, de entre los ganadores de cada categoría: la Estrella de Oro del Jurado y la Estrella de Oro del Público.

Los organismos intermedios, las entidades ejecutoras, los gestores y los beneficiarios de cualquier fondo europeo en España pueden formalizar sus inscripciones y consultar las bases reguladoras a través del portal oficial de la Secretaría General de Fondos Europeos: