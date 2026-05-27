Esta es la respuesta de la Cámara de Comercio de Alcoy al contenido completo del informe de la CHJ sobre La Canal

La Cámara de Comercio defiende la viabilidad del Parque Empresarial Alcoi Sud (PEAS) en base al informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y todo a pesar de que los ecologistas han dado a conocer este miércoles el contenido completo de este documento, que advierte de que en más del 75 % de la superficie del plan en La Canal no se pueden ubicar zonas industriales por su afección al acuífero del Molinar.

Y es que la entidad cameral advierte que las restricciones que recoge el informe son realmente solo "recomendaciones", aunque la CHJ señala en el documento que "cualquier actividad que se pretenda iniciar sobre la superficie de un perímetro de protección delimitado deberá cumplir las restricciones impuestas en la zona que se ubica, estas limitaciones se atenderán a lo referido en el anexo VIII del RDPH".

Mapa del perímetro de protección del acuífero del Molinar y la ubicación del polígono / INFORMACIÓN

Tras ser preguntada la Cámara de Comercio por este medio sobre el contenido del informe, que la pasada semana ya valoró positivamente pero rechazó facilitar a INFORMACIÓN, esta ha remitido un comunicado donde defiende la viabilidad del proyecto y "aclara interpretaciones de terceros sobre el informe" de la CHJ, tras advertir los ecologistas de restricciones que hacen inviable el proyecto.

Juani Ruz

"La Cámara de Comercio de Alcoy entiende que en el informe no hay un pronunciamiento expreso contra el PEAS por parte de la CHJ y deja todo a expensas de futuras tramitaciones administrativas y medidas correctivas en su desarrollo urbanístico futuro. Por lo tanto, se puede continuar la tramitación del PEAS para su futuro desarrollo, como indican el resto de informes de otras administraciones que han presentado hasta el momento".

Perímetro de protección

Y la primera consideración que desde Cámara se hace "tiene que ver con el Perímetro de Protección, que no está aprobado y que, por lo tanto, no está definido. El texto del informe de la CHJ dice lo siguiente: 'El perímetro de protección del acuífero del abastecimiento de la población de Alcoy del acuífero de El Molinar se encuentra actualmente en tramitación, por lo que en el siguiente mapa se presenta el borrador. En el mapa se indica también la ubicación de la zona industrial proyectada. Como se puede observar la zona industrial de Alcoy Sud se ubica en la zona de protección alejada y la zona de protección envolvente que tienen restricciones moderadas y mínimas, respectivamente'”.

Y añade que el Anexo VIII al que hace referencia el documento de la CHJ con las restricciones se titula "Recomendaciones para la restricción de actividades en perímetros de protección". De hecho, y a modo de ejemplo, la alternativa prevista (e informada favorablemente por CHJ) del polígono industrial de Pagos sí que queda dentro del perímetro de protección en la zona de restricciones absolutas, y nadie la ha invalidado".

Juani Ruz

Pero el informe de la CHJ al que ha tenido acceso INFORMACIÓN gracias a la Colla Ecologista La Carrasca especifica que "cualquier actividad que se pretenda iniciar sobre la superficie de un perímetro de protección delimitado deberá cumplir las restricciones impuestas en la zona que se ubica, estas limitaciones se atenderán a lo referido en el anexo VIII del RDPH".

Y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico publicado en el Boletín Oficial del Estado, donde se recoge este anexo, se establece que "dentro de los perímetros de protección, y conforme al artículo 97 del TRLA, queda prohibida, con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de la citada ley, el ejercicio de actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico".

Listado de las restricciones, con la referente a las zonas industriales en último lugar / INFORMACIÓN

Y señala el reglamento que "los planes hidrológicos podrán además imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas, autorizaciones de vertido u otras autorizaciones o concesiones de su competencia con objeto de reforzar la protección de las aguas superficiales y subterráneas en estos perímetros. Para el caso particular de las aguas subterráneas estas limitaciones se atendrán a lo referido en el anexo VIII", sin concretar que sean recomendaciones.

Restricciones vinculantes

Y agrega que "los perímetros de protección podrán imponer condicionamientos a otras actividades o instalaciones que puedan afectar a la calidad y cantidad de las aguas, de forma directa o indirecta, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos establecidos en la normativa sobre calidad de las aguas de consumo humano. Estas limitaciones se basarán en las recomendaciones incluidas en el anexo VIII que vincularán del mismo modo a las autoridades competentes en la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística, los cuales contendrán las previsiones adecuadas para garantizar la no afección de la calidad del agua en estas captaciones, cuestión que será evaluada a la hora de emitir el informe del artículo 25.4 del TRLA que habrán de solicitar dichas autoridades al organismo de cuenca", por lo que de ahí se infiere que esas "recomendaciones" serían vinculantes.

Por otra parte, "desde la Cámara se recuerda que la CHJ aprobó el proyecto Alcoi Innova, a 4 kilómetros de distancia del acuífero; luego se entiende que a casi 8 kilómetros más lejos, con más medidas de protección y con un riesgo clasificado como menor, el proyecto PEAS sea viable".

Así, ha insistido en que "el PEAS incorpora medidas que se han contemplado para este parque empresarial como una EDAR, tanques de tormentas, tuberías encamisadas... que hacen viable la actuación en su ubicación, incluso si se aprobara el perímetro de protección".