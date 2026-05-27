Compromís denuncia el cierre de habitaciones y quirófanos en el hospital de Alcoy durante el verano

Compromís ha denunciado este miércoles que el plan de vacaciones previsto por la Conselleria de Sanidad en el Hospital de Alcoy comportará el cierre de habitaciones y quirófanos durante los meses de verano.

Desde Compromís explican que el personal sanitario les ha hecho llegar sus preocupaciones y critican que esta situación agravará la saturación asistencial y las condiciones de trabajo.

Por eso, el vicealcalde de la formación valencianista, Àlex Cerradelo, considera que “se evidencia el desprecio del gobierno valenciano por la sanidad pública, puesto que la conselleria ha recortado centenares de miles de euros y no cubrirá adecuadamente las vacaciones en nuestro hospital”.

Según la información a la que ha podido acceder Compromís, se reducirán las contracciones para cubrir vacaciones del personal, lo que provocará el cierre de hasta 12 camas en algunas plantas del hospital. Cerradelo explica que “esta situación es consecuencia de un fuerte recorte presupuestario por parte de Generalitat”. Además, denuncia que también habrá cierre de quirófanos.

Carles Sansalvador, concejal de Salud Pública de Compromís, se ha sumado a las críticas realizadas por Cerradelo, y ha exigido una reunión inmediata con los responsables de conselleria. Según afirma, “desde Compromís queremos conocer los detalles de este plan de vacaciones y el alcance de los recortes de conselleria. Queremos saber cuántos miles de euros han recortado”.

Centros de salud

Los representantes de Compromís también se han mostrado preocupados por la situación de los centros de salud alcoyanos en verano, ya que “hay precedentes otros años en que han cerrado en la Zona Alta y Batoi”. Por eso, piden que Sanidad informe a la ciudadanía “de manera transparente” de cuál será la disponibilidad de estos centros auxiliares en los meses de junio, julio y agosto.

De hecho, Sansalvador ha incidido en “la gran diferencia entre las políticas del PP y las de Compromís” explicando que “desde Compromís estamos trabajando por el cambio de ubicación del Consultorio de la Zona Alta, del cual ya hemos conseguido los nuevos locales y tenemos preparado el proyecto, y al mismo tiempo desde conselleria impulsan recortes y no nos dotan del personal necesario. Nosotros apostamos por la sanidad pública, el PP la ataca”.

Con todo, desde Compromís alertan que los recortes y el cierre de camas y quirófanos supondrán retrasos y sobrecargarán, todavía más, a los profesionales que continuarán trabajando durante el verano.

Cerradelo y Sansalvador han señalado que “los recortes y la negativa a reforzar las plantillas se traducen en menos servicios públicos para la ciudadanía. Defender la sanidad pública es esencial”. Por eso, han reclamado a la conselleria que rectifique y destine todos los recursos necesarios para asegurar una atención sanitaria digna y de calidad.