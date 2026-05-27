Compromís tras el dictamen de la CHJ: “El informe de la Confederación insiste en la inviabilidad de La Canal”
El vicealcalde Àlex Cerradelo insiste en que “los informes están dando la razón a Compromís”
Compromís ha manifestado este miércoles que el nuevo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "insiste en la inviabilidad del proyecto industrial del Canal, al contrario de lo que anunció la Cámara de Comercio". Así lo ha explicado el vicealcalde de la formación, Àlex Cerradelo, quien señala que “el nuevo informe demuestra de nuevo lo que ya sabíamos: La Canal no es viable, como Compromís hemos defendido desde el primer momento y como están confirmando todos los informes”.
De hecho, Cerradelo ha querido destacar que el informe emitido por la CHJ ubica el proyecto en una “zona con restricciones”, e indica literalmente que “se prohíbe cualquier actividad o acción que aumente la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, como por ejemplo obra civil que requiera de eliminación de suelo o parte superior de zona no saturada”. También, el informe prohíbe de manera expresa “cualquier actividad que utilice, almacene o genere sustancias consideradas como contaminantes persistentes”.
El informe también cuestiona la propuesta de trasladar aguas residuales a la depuradora de Alcoy y afirma, de manera muy concreta, que “esta solución plantea dudas tanto desde el punto de vista técnico como operativo”.
También, en referencia a las aguas pluviales, la CHJ explica que “es previsible que el potencial contaminante sea calificado como alto”. Esta opinión es compartida por Compromís, y señalan que “la Confederación confirma la gran incertidumbre en cuanto a los vertidos industriales y la gestión de las aguas, un riesgo que no podemos asumir como ciudad”.
Cerradelo también indica que el nuevo informe denuncia específicamente que “se desconoce el tipo de actividades industriales que se implantarían”. Y en este sentido, Cerradelo ha criticado que “a estas alturas ninguna industria ha mostrado su voluntad de instalarse en La Canal, por algo será”.
Por todo esto, Cerradelo ha recordado que “desde Compromís siempre hemos dicho que no se puede hacer un polígono industrial en La Canal y que los informes nos darían la razón, y eso es el que está pasando”.
Y ha concluido afirmando que “con Compromís en el gobierno municipal no se hará este polígono, pero si gobernaron PP y Vox, probablemente ignorarían los informes técnicos. Eso es el que pasó con La Rosaleda, con Serelles o con el parking del McDonald's. No podemos permitir nuevas irregularidades”.
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