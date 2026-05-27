Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UCO sede PSOEFin huelga profesoresAdiós Sarabia Elche CFVenus AlicantePromesas Enrique RiquelmeAlicante niños Neo
instagramlinkedin

Compromís tras el dictamen de la CHJ: “El informe de la Confederación insiste en la inviabilidad de La Canal”

El vicealcalde Àlex Cerradelo insiste en que “los informes están dando la razón a Compromís”

Aquí proyectan el polígono Alcoi Sud en La Canal

Aquí proyectan el polígono Alcoi Sud en La Canal

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Compromís ha manifestado este miércoles que el nuevo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "insiste en la inviabilidad del proyecto industrial del Canal, al contrario de lo que anunció la Cámara de Comercio". Así lo ha explicado el vicealcalde de la formación, Àlex Cerradelo, quien señala que “el nuevo informe demuestra de nuevo lo que ya sabíamos: La Canal no es viable, como Compromís hemos defendido desde el primer momento y como están confirmando todos los informes”.

De hecho, Cerradelo ha querido destacar que el informe emitido por la CHJ ubica el proyecto en una “zona con restricciones”, e indica literalmente que “se prohíbe cualquier actividad o acción que aumente la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, como por ejemplo obra civil que requiera de eliminación de suelo o parte superior de zona no saturada”. También, el informe prohíbe de manera expresa “cualquier actividad que utilice, almacene o genere sustancias consideradas como contaminantes persistentes”.

Declaraciones de Àlex Cerradelo contra la macroplanta fotovoltaica en la Vall de Polop

Àlex Cerradelo / Juani Ruz

El informe también cuestiona la propuesta de trasladar aguas residuales a la depuradora de Alcoy y afirma, de manera muy concreta, que “esta solución plantea dudas tanto desde el punto de vista técnico como operativo”.

También, en referencia a las aguas pluviales, la CHJ explica que “es previsible que el potencial contaminante sea calificado como alto”. Esta opinión es compartida por Compromís, y señalan que “la Confederación confirma la gran incertidumbre en cuanto a los vertidos industriales y la gestión de las aguas, un riesgo que no podemos asumir como ciudad”.

Cerradelo también indica que el nuevo informe denuncia específicamente que “se desconoce el tipo de actividades industriales que se implantarían”. Y en este sentido, Cerradelo ha criticado que “a estas alturas ninguna industria ha mostrado su voluntad de instalarse en La Canal, por algo será”.

Por todo esto, Cerradelo ha recordado que “desde Compromís siempre hemos dicho que no se puede hacer un polígono industrial en La Canal y que los informes nos darían la razón, y eso es el que está pasando”.

Noticias relacionadas y más

Y ha concluido afirmando que “con Compromís en el gobierno municipal no se hará este polígono, pero si gobernaron PP y Vox, probablemente ignorarían los informes técnicos. Eso es el que pasó con La Rosaleda, con Serelles o con el parking del McDonald's. No podemos permitir nuevas irregularidades”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castalla se prepara para recibir a 80.000 visitantes con la Feria de San Isidro
  2. El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas
  3. La Feria de San Isidro de Castalla 2026: más espacio, tecnología y novedades
  4. Una alicantina entre los detenidos por Israel en la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria para Gaza
  5. La activista alcoyana de la Flotilla ya está en Estambul tras ser deportada por Israel
  6. La primera noche tropical de la temporada en Alicante y 32 grados de máxima: el verano ya está aquí
  7. El prototipo del Campus de Alcoy propulsado por hidrógeno que maravilla en un circuito de Francia
  8. La cita internacional que reunirá en Alcoy a especialistas sobre inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ingeniería en organización industrial

Este es el acto nacional que acogerá Alcoy por la lluvia de millones de fondos europeos que ha logrado

Este es el acto nacional que acogerá Alcoy por la lluvia de millones de fondos europeos que ha logrado

Compromís tras el dictamen de la CHJ: “El informe de la Confederación insiste en la inviabilidad de La Canal”

Compromís tras el dictamen de la CHJ: “El informe de la Confederación insiste en la inviabilidad de La Canal”

Compromís denuncia el cierre de habitaciones y quirófanos en el hospital de Alcoy durante el verano

Compromís denuncia el cierre de habitaciones y quirófanos en el hospital de Alcoy durante el verano

La Generalitat anuncia el desbloqueo de 13 viviendas sostenibles en Alcoy

La Generalitat anuncia el desbloqueo de 13 viviendas sostenibles en Alcoy

El informe de la Confederación del Júcar descarta zonas industriales en más del 75 % del proyecto de La Canal en Alcoy

El informe de la Confederación del Júcar descarta zonas industriales en más del 75 % del proyecto de La Canal en Alcoy

Las noches tropicales se retrasan en Alicante por un Mediterráneo menos caliente de lo habitual

Las noches tropicales se retrasan en Alicante por un Mediterráneo menos caliente de lo habitual

Esta es la respuesta de la Cámara de Alcoy al contenido completo del informe de la CHJ que deja en el aire el proyecto de La Canal

Esta es la respuesta de la Cámara de Alcoy al contenido completo del informe de la CHJ que deja en el aire el proyecto de La Canal

Esta es la cantidad de padres de la provincia que eligieron la píldora roja y llamaron Neo a sus hijos

Esta es la cantidad de padres de la provincia que eligieron la píldora roja y llamaron Neo a sus hijos
Tracking Pixel Contents