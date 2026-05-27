¿A la cuarta va la vencida? Alcoy saca otra vez a licitación por 4,2 millones la reforma del barrio Font Folça

Cuarto intento para la rehabilitación energética de los 17 edificios y 166 viviendas que componen el barrio Font Dolça. El Ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación el proyecto de reforma, una actuación que cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros y que tiene como fecha límite para la presentación de ofertas el próximo 22 de junio, gracias una ampliación en los plazos de los fondos europeos concedida por el Ministerio de Vivienda.

Esta reanudación del proceso de contratación "demuestra que el gobierno municipal nunca ha renunciado a la actuación, que es lo que siempre había dicho, desmintiendo así las recientes declaraciones de un partido de la oposición [el PP] en las que se aseguraba falsamente que se había abandonado el proyecto y que era necesario devolver las fianzas", según ha manifestado el ejecutivo municipal.

Juani Ruz

Y es que el PP cargó contra el bipartito hace dos semanas, denunciando que no se reintegraba a los residentes el dinero adelantado, respondiendo entonces el ejecutivo que trabajaban en una cuarta licitación si se confirmaba una ampliación del plazo de los fondos europeos solicitada por el Consistorio y que no había tirado la toalla.

Este proyecto cuenta con financiación de la UE y los vecinos aportan entre 100 y 300 euros por vivienda, correspondiente al 1 % del coste total de la obra.

Nunca hemos dejado de luchar por la Font Dolça porque es una intervención absolutamente necesaria que transformará la vida de muchas familias, y hoy demostramos con hechos que las voces que hablaban de renuncia faltaban a la verdad Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde Toni Francés y la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, han dado a conocer este miércoles los detalles de esta licitación tras reunirse en la tarde del martes con los vecinos para explicarles la situación.

Durante el encuentro mantenido por el alcalde y la edil con los residentes, los vecinos "acogieron muy bien la noticia", evidenciando la necesidad de esta intervención en unos edificios que fueron construidos en los años cincuenta y que, desde entonces, no habían sido objeto de ningún proyecto de mejora o rehabilitación integral, según ha explicado el Consistorio.

Tramitación compleja

El camino hasta esta nueva licitación ha sido complejo debido a la situación general del sector de la construcción en toda España, marcado por la falta de mano de obra y de materiales, hecho que provocó que los procesos anteriores quedaran desiertos, tanto en la adjudicación conjunta en dos ocasiones como en la posterior división por lotes en la tercera, según el ejecutivo municipal.

El alcalde y la regidora de Urbanismo durante la rueda de prensa donde han dado a conocer la cuarta licitación / INFORMACIÓN

Ante esta coyuntura, "el equipo de gobierno continuó trabajando en todas las instancias y solicitó al Ministerio de Vivienda una prórroga para la ejecución de las obras, la cual ha sido concedida para garantizar estos fondos europeos y poder finalizar los trabajos", han destacado desde el Consistorio.

Dos proyectos

La actuación, que se enmarca en una inversión global inicial superior a los 11 millones de euros para los barrios de Sagrado Corazón, donde están en obras desde hace meses, y la Font Dolça, contempla intervenciones profundas en los 17 edificios y 166 viviendas que componen este último grupo.

Los trabajos incluyen la eliminación del amianto de los tejados, la impermeabilización y sellado térmico de las fachadas mediante el sistema SATE, el cambio de toda la carpintería exterior y la apuesta por las energías renovables. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 10 meses y se extenderán durante el año 2027, siempre que este cuarto intento permita la adjudicación de los trabajos.

Este proyecto solucionará problemas estructurales y de aislamiento históricos, mejorando de manera sustancial el día a día del vecindario y la eficiencia energética de sus hogares Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha valorado el trabajo realizado para sacar adelante la obra, destacando que "nunca hemos dejado de luchar por la Font Dolça porque es una intervención absolutamente necesaria que transformará la vida de muchas familias, y hoy demostramos con hechos que las voces que hablaban de renuncia faltaban a la verdad".

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha remarcado el impacto directo de la obra, ya que "este proyecto solucionará problemas estructurales y de aislamiento históricos, mejorando de manera sustancial el día a día del vecindario y la eficiencia energética de sus hogares".

Tanto en el caso del Sagrado Corazón como en el de Font Dolça, los proyectos cuentan con financiación europea en un 84 %, a lo que hay que sumar aportaciones del Ayuntamiento de Alcoy (10 %), de la Generalitat Valenciana (5 %) y de los vecinos beneficiarios (1 %), siendo la inversión media por vivienda de 25.000 euros.