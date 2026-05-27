La Generalitat anuncia el desbloqueo de 13 viviendas sostenibles en Alcoy

La Generalitat anuncia la ampliación del parque público de vivienda en Alcoy con la puesta en marcha de dos proyectos que sumarán 27 inmuebles de protección pública, todos ellos destinados a alquiler.

Uno de ellos lleva años bloqueado y fue impulsado por el Botànic. Se trata de la constricción de 13 viviendas sostenibles, que hace tres años que cuentan con licencia municipal y que no se han ejecutado todavía, según denunció el Ayuntamiento a principios de año.

Así, la vicepresidencia primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) tiene previsto licitar durante el mes de junio las obras de construcción de 13 viviendas públicas sostenibles en un solar ubicado entre las calles Ambaixador Irles, 32 y Sant Jaume, 14.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation. Y Camarero ha explicado que esta actuación estaba paralizada desde hace años debido a un conflicto con los propietarios del edificio colindante. Recientemente, desde la EVHA se logró un acuerdo que ha permitido reactivar esta iniciativa clave para Alcoy.

La vicepresidenta ha señalado que “la estrategia del Consell se centra en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda protegida y el parque público, con un foco muy claro en el alquiler asequible. Nuestro objetivo es garantizar el acceso a un hogar digno a cualquier persona o familia”.

La estrategia del Consell se centra en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda protegida y el parque público, con un foco muy claro en el alquiler asequible Susana Camarero — Consellera de Vivienda

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha explicado que el edificio piloto de vivienda pública previsto en Ambaixador Irles forma parte de una iniciativa de la Generalitat de edificios de construcción innovadora, sostenible y resiliente. Cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Se trata de una actuación que plantea un edificio de 13 viviendas de nueva construcción de cuatro alturas sobre una planta baja, en un solar propiedad de la EVHA. Contará con seis viviendas de un dormitorio y siete viviendas de dormitorios. En planta baja habrá espacios generales del edificio, salas de instalaciones y zonas comunitarias.

Entre los aspectos más destacados está su construcción modular, así como la integración de sistemas constructivos que promueven la bioconstrucción y los materiales kilómetro cero (locales).

Antiguas casetas de peones camineros

Del mismo modo, Camarero ha adelantado que en unas semanas también está previsto licitar la redacción del proyecto de rehabilitación integral de 14 viviendas en un edificio de la calle Juan Gil Albert de Alcoy, correspondiente a las antiguas casetas de peones camineros. Todo ello con el objetivo de poner en marcha la actuación durante el próximo año.

Se trata de un edificio construido en 1977 que era propiedad de la Jefatura Provincial de Carreteras y llevaba años cerrado, por lo que requiere un importante trabajo de acondicionamiento. Tras pasar a manos de la EVHA en junio de 2023, el Consell comenzó a trabajar en su recuperación para incorporarlo de forma definitiva al parque público de Alcoi.

El inmueble se encuentra deshabitado, a excepción del local de la planta baja, donde se ubica la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

La actuación contempla la rehabilitación integral del edificio, incluyendo elementos comunes y viviendas, para la obtención de un total de 14 nuevas viviendas públicas.