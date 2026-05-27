El informe de la CHJ descarta zonas industriales en más del 75 % del proyecto de La Canal en Alcoy

El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pone en serio riesgo el proyecto del polígono industrial Alcoi Sud en La Canal. Pese a que la pasada semana la Cámara de Comercio anunció que este dictamen, que no fue facilitado a los medios, permitía seguir adelante con el plan, lo cierto es que establece condicionantes que parece complicado que se puedan salvar.

El documento, que fue solicitado sin éxito a la Cámara por parte de INFORMACIÓN la pasada semana, lo ha hecho público ahora la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, y contiene serios obstáculos.

Mapa del perímetro de protección del acuífero del Molinar y la ubicación del polígono / INFORMACIÓN

La entidad empresarial explicaba que el documento dejaba el parque empresarial fuera de la zona "alta vulnerabilidad" del acuífero, situándose los terrenos en su mayor parte en zona de “vulnerabilidad media” del acuífero y otra área menor de “vulnerabilidad baja”. Y que solo se establecían "condicionantes", lo que según su opinión permitía seguir adelante con la tramitación.

Juani Ruz

Y una vez que este medio ha tenido acceso al documento, lo cierto es que los condicionantes son de envergadura, ya que en la zona de vulnerabilidad media rigen restricciones moderadas que implican, según el informe, la prohibición de zonas industriales, lo que de facto impediría el desarrollo del parque empresarial, salvo que se realizara un cambio muy sensible en su ubicación. Mientras, en la zona de restricciones mínimas, es decir en la zona vulnerabilidad baja que no llega a ser un cuarto de la extensión total del proyecto, las zonas industriales están "condicionadas".

El documento establece que "cualquier actividad que se pretenda iniciar sobre la superficie de un perímetro de protección delimitado deberá cumplir las restricciones impuestas en la zona que se ubica, estas limitaciones se atenderán a lo referido en el anexo VIII del RDPH" (Recomendaciones para la restricción de actividades en perímetros de protección), donde figura la citada restricción.

Del mismo modo el documento señala la falta de indefinición en determinados aspectos del tratamiento de las aguas del polígono y alerta de que el vertido del caudal depurado afectaría a aguas subterráneas que se encuentran en buen estado.

El dictamen advierte de que no se permiten las zonas industriales en la zona con restricciones moderadas por su impacto en el acuífero

Desde la Colla La Carrasca han explicado que "el obstáculo más claro al proyecto es que, según el informe, en más de tres cuartas partes del espacio previsto por la Cámara de Comercio directamente no son admisibles las zonas industriales, puesto que se encuentran en la zona de restricciones moderadas del perímetro de protección que está tramitándose. Así lo recoge el informe de la Confederación Hidrográfica que incorpora las limitaciones que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico".

Juani Ruz

Además, al margen de este perímetro de protección en tramitación, la CHJ señala que "desde el punto de vista de la calidad de las aguas subterráneas, la zona industrial, conforme a la documentación presentada, se sitúa fuera de las zonas de alta vulnerabilidad del acuífero, presentando en general una vulnerabilidad media. Asimismo, la accesibilidad a los acuíferos también se clasifica como media, lo que implica una cierta protección natural frente a la contaminación, pero con necesidad de control en las actividades que puedan generar impactos".

Además de esa prohibición de zonas industriales en la zona de restricciones moderadas, que desde La Carrasca consideran que invalida el proyecto, el informe pone en evidencia que la documentación presentada por la Cámara de Comercio es muy superficial y claramente insuficiente para poder valorar mínimamente el impacto. Un aspecto que ya se ha recogido en otros informes de la Generalitat, el Ministerio de Transportes y los ayuntamientos de Alcoy e Ibi, aunque desde la entidad empresarial han expresado en el pasado que se trata de un documento inicial y que se entrará en detalles cuando avance la tramitación.

Juani Ruz

Así, aunque la Cámara de Comercio ha anunciado que se prevé limitar el tipo de actividades, según recogía un estudio realizado en 2022, para evitar procesos contaminantes que puedan poner en riesgo el Molinar, el informe de la CHJ advierte que no se identifican los tipos de actividades industriales que se pretenden implantar, cosa que impide caracterizar las aguas residuales que se generarían.

Aguas residuales

Del mismo modo no se aclara el punto de vertido de las aguas residuales depuradas, y la CHJ advierte que en todo caso el mismo iría a parar al barranco de la Ermita de Ibi, con afección a las aguas subterráneas del acuífero Barrancons, del que forma parte el Molinar, y que está actualmente clasificado en buen estado. Por ello, esto exige realizar un nuevo estudio hidrogeológico que ni siquiera se ha previsto.

El documento señala también la falta de concreción del plan para valorar su impacto, actividades y riesgo de contaminación

Además, el Ayuntamiento de Ibi ha manifestado de forma unánime su rechazo a recibir las aguas residuales del polígono Alcoi Sud, y los técnicos han alertad que es inviable por su impacto ambiental.

Por otra parte, el proyecto plantea transportar a la depuradora de Alcoy las aguas regeneradas que por su mala calidad no puedan verterse, planteamiento que la Confederación dice que no comprende y duda de su viabilidad técnica y operativa.

Acuífero

Así mismo, no se ha tenido bastante en cuenta el carácter kárstico del acuífero: "La zonificación de los perímetros de protección en los acuíferos kársticos, como es el caso, se basa en criterios de vulnerabilidad a la contaminación sobre el área de alimentación. La información proporcionada no ha tenido suficientemente en cuenta el carácter kárstico del acuífero, un aspecto clave que condiciona tanto su comportamiento hidrodinámico como su vulnerabilidad frente a la contaminación", señala el informe.

Listado de las restricciones, con la referente a las zonas industriales en último lugar / INFORMACIÓN

El informe también apunta que no se establece qué incremento de demanda de agua generaría la actuación y que hay información sobre el tratamiento de las aguas de escorrentía pluvial, ni sobre las características y capacidad de los tanques de tormentas que habría que construir, ni sobre qué parte del total de las aguas de escorrentía tendrían que recibir, etc.

La Carrasca advierte de que "este nuevo informe añade además toda una serie de requisitos, necesidad de nuevos estudios y obstáculos que se suman a los ya planteados en anteriores informes técnicos (Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, Dirección General de Carreteras, Ayuntamientos de Ibi y de Alcoy). Esto alargará mucho más los trámites y encarecerá los costes hasta hacer inasumible un proyecto que ya es inviable por razones ambientales y legales".

El grupo ecologista recuerda que el Documento Inicial Estratégico del Plan Especial de la Cámara de Comercio pretendía que la tramitación de la Evaluación Ambiental se hiciera de manera simplificada y urgente, "deprisa y corriendo, lo cual supone rebajar la participación y las garantías", alerta. Y destaca que "esa actitud contrasta con las declaraciones públicas en que se llenan la boca quieren hacer creer que tienen una gran preocupación ambiental".

Visita de los empresario a los terrenos donde se proyecta el polígono en La Canal de Alcoy / INFORMACIÓN

Por último, La Carrasca ha mostrado su sorpresa por la valoración positiva de la Cámara de Comercio del informe de la Confederación, apuntado que "solo se entiende si realmente el que se pretende es reclasificar los terrenos, aunque no vayan a destinarse a la industria, o si simplemente se quiere continuar creando falsas expectativas en cuanto a un proyecto fracasado que lleva más de 30 años bloqueando soluciones reales a los problemas de demanda de suelo industrial".

Valoración de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio explicó la pasada semana que el informe de la CHJ establecía que la zona industrial, "se sitúa fuera de las zonas de alta vulnerabilidad del acuífero, presentando en general una vulnerabilidad media". Así, apuntaba que “como se puede observar, la zona industrial de Alcoy Sud se ubicará en la zona de protección alejada (del acuífero) y la zona de protección envolvente, que tienen restricciones moderadas y mínimas, respectivamente”, aunque no explicaba que esas restricciones moderadas impiden la instalación de zonas industriales.

Una actividad convocada contra el proyecto del polígono de La Canal / INFORMACIÓN

Y es que el impacto de esta zona industrial de un millón de metros cuadrados sobre el acuífero del Molinar, del que bebe Alcoy, es uno de los principales obstáculos al que se enfrenta el proyecto, por el riesgo de que pueda contaminar el agua, además de tratarse de una zona de gran valor medioambiental junto al parque natural de la Font Roja.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, Natxo Gómez, explicó al respecto el pasado jueves que el informe “está dentro de lo esperado: un documento que tiene en cuenta todos los aspectos, aporta correcciones y señala elementos de mejora”. Y que por tanto "permite avanzar en su tramitación, puesto que establece condicionantes a tener en cuenta en su definición final", señalaba la entidad cameral en un comunicado sin facilitar el informe.