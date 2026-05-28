Estos son los aparcamientos seguros e inteligentes para bicis y patinetes que pone en marcha Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha activado este jueves los ocho nuevos módulos de aparcamiento seguro e inteligente para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Para poder hacer uso de esta nueva infraestructura, los usuarios deben descargar la aplicación móvil Novality, la cual permite gestionar el acceso y mantener el vehículo estacionado durante un máximo de doce horas de forma totalmente segura, protegiéndolo de actos vandálicos y de las inclemencias meteorológicas.

Esta iniciativa cuenta con una inversión de 347.868,95 euros, financiada al 90% gracias a las ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), en el marco de los fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cabe destacar que estas subvenciones son de carácter finalista y altamente garantistas, lo que significa que los fondos están concedidos para fines concretos y están estrictamente vinculados a este proyecto, por lo que no se pueden destinar a ningún otro objetivo diferente.

Los aparcabicis ya están operativos / INFORMACIÓN

Los módulos se han distribuido por toda la trama urbana para dar cobertura a la mayor parte del municipio y se encuentran ya operativos en la plaza Evarist Botella en Santa Rosa, la plaza Santa Rafaela María y la plaza Al-Azraq en la Zona Nord, la plaza Emili Sala y la parte posterior del Teatre Calderón en el centro, la plaza Enric Valor y la Alameda Camilo Sesto, 43 en el Eixample, y la calle Músics Pérez Monllor en la Zona Alta.

"Con la implantación de este sistema, la ciudad se alinea con otras administraciones e instituciones públicas que ya confían en esta misma solución urbana para fomentar la movilidad sostenible, han explicado este jueves desde el Consistorio. Entre ellas destacan los ayuntamientos de Madrid, Málaga, Las Rozas, Murcia, Marbella, Torremolinos, Dos Hermanas, Santa Cruz de Tenerife y Alcalá de Guadaíra, así como los gobiernos autonómicos de Andalucía y Asturias, y el Consorcio Zona Media Erdialeko Partzuergoa en Navarra.

Ofrecemos a la ciudadanía una herramienta práctica y eficaz que facilita la apuesta diaria por un transporte más limpio y saludable, eliminando la preocupación por dónde dejar la bicicleta de forma segura Jordi Martínez — Concejal de Movilidad de Alcoy

El concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez, ha explicado que con la entrada en funcionamiento de estos nuevos equipamientos "ofrecemos a la ciudadanía una herramienta práctica y eficaz que facilita la apuesta diaria por un transporte más limpio y saludable, eliminando la preocupación por dónde dejar la bicicleta de forma segura".

Así, ha señalado que "esta medida nos permite avanzar hacia un modelo de ciudad más amable, conectando nuestros barrios con un servicio de calidad que mejora sustancialmente el espacio público y el día a día de todas las personas que eligen moverse de forma sostenible".