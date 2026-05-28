La entidad estatal Casa 47 anuncia 157 viviendas en Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer

Más de 150 viviendas asequibles más para la provincia de Alicante. La presidenta de la entidad estatal Casa 47, Leire Iglesias, ha informado este jueves en Alcoy sobre diferentes medidas en materia de vivienda en la Comunidad Valenciana, entre ellas que en los próximos meses la convocatoria pública de la entidad pondrá a disposición 485 viviendas asequibles.

El anuncio se ha producido durante el encuentro "Diálogo por la Vivienda: del compromiso a la ejecución", al que también han asistido la directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, Inés Sandoval; el subdelegado del Gobierno de Alicante, Manuel Pineda; y el alcalde de Alcoy, Toni Francés.

Un momento de la visita a la Colonia de Aviación / INFORMACIÓN

Del total de viviendas, 157 se encuentran en Alicante, concretamente en los municipios de Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer, lo que supondrá un importante impulso a la vivienda a precios asequibles en la provincia, según han destacado desde el Ministerio de Vivienda.

Colonia de Aviación

Por otra parte, Casa 47 ha adquirido recientemente tres parcelas en los terrenos de la Colonia de Aviación, pertenecientes al Ministerio de Defensa, donde se prevé la construcción de hasta 170 viviendas asequibles, tal y como ya informó la entidad hace unos días

“Tras la formalización de la escritura pública, se pondrán en marcha los trabajos de demolición de los edificios en desuso”, ha anunciado la presidenta respecto a la Colonia de Aviación, a la que ha realizado una visita acompañada del alcalde y de la edil de Urbanismo, Vanessa Moltó.

Otro momento de la visita / INFORMACIÓN

De forma paralela, se licitarán las obras recogidas en el proyecto de urbanización aprobado, cuyo objeto es la renovación urbana y de los servicios del ámbito, necesidad derivada de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcoy en el ámbito de la Colonia de Aviación para integrar esta zona en la ciudad y dotarla de los correspondientes servicios.

El coste de esta obra se estima en unos siete millones, a lo que hay que sumar los cinco millones en los que están valorados los terrenos. Y para impulsar el desarrollo de las 170 viviendas se iniciará el proceso de redacción de los proyectos edificatorios.

Juani Ruz

“El concentrar todo el ciclo de la vivienda en una empresa pública como Casa 47 nos permite solapar los tiempos. Y en este sentido, la Colonia de Aviación será un ejemplo de esta gestión”, ha destacado Leire Iglesias.

Por su parte el primer edil ha recordado que la reurbanización de la Colonia de Aviación es "un proyecto en el que mi gobierno lleva trabajando desde hace muchos años para intentar que este gran espacio que tenemos en la ciudad, que es un espacio aislado del barrio Santa Rosa, aislado de la ciudad, se integrara y generara también oportunidades de futuro. Y eso es lo que hemos conseguido gracias al Ministerio de Vivienda, gracias a Casa 47 y la política que ha priorizado de vivienda accesible".

Construcción de vivienda en municipios afectados por la dana.

Por último, Leire Iglesias ha hecho referencia a la convocatoria para la adquisición de solares de titularidad municipal, con el fin de promover la construcción de vivienda en municipios afectados total o parcialmente por la dana, que cuenta con un presupuesto de 22,8 millones de euros.

“Vamos a flexibilizar algunas de las condiciones de esta convocatoria para completar esta actuación, cumpliendo así con el compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados por la dana, estando con ellos hasta que alcancemos su recuperación total”.