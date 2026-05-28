La Generalitat mantiene que el polígono en La Canal es viable pese a los informes en contra

La Generalitat considera que el polígono Alcoi Sud en La Canal sigue siendo viable pese a los informes que alertan de graves deficiencias y obstáculos en el plan. El último, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señala que más del 75 % del proyecto se ubica en zona con restricciones que impiden áreas industriales por su impacto en el acuífero del Molinar, además de suponer otra serie de limitaciones importantes.

Así, el Consell ha reiterado el apoyo al polémico plan, al considerar que es viable, y avanza en su tramitación, según han explicado este jueves desde la Generalitat en un comunicado.

Juani Ruz

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, han mantenido este jueves un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Alcoy, donde "se ha confirmado el avance en la tramitación del proyecto empresarial Alcoi Sud y se ha remarcado que se sigue avanzando con el objetivo de reforzar el tejido industrial de la comarca al seguir siendo viable", según la Generalitat.

El desarrollo de Alcoi Sud “pretende responder a la falta de suelo industrial disponible en la ciudad y en el conjunto de las comarcas centrales Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

Martínez Mus y Cano han recordado que "se acordó un protocolo de colaboración entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Alcoy y la Cámara de Comercio de Alcoy con el que sentar las bases para desarrollar nuevo suelo industrial en la ciudad después de décadas de reivindicaciones del tejido empresarial".

Eso sí, la Generalitat no ha entrado en detalles sobre el contenido de estos informes, algunos de la propia Conselleria de Medio Ambiente, que ponen en seria duda la viabilidad del mismo. El Ministerio de Transportes también ha rechazado asumir la construcción de un enlace en la A-7 para dar servicio al futuro polígono, y los informes de los ayuntamientos de Ibi y Alcoy alertan de graves deficiencias y riesgos del proyecto, así como su falta de concreción.

Juani Ruz

La actuación prevé la creación de suelo industrial en la zona sur, en la linde con Ibi, una zona de gran valor ambiental y área de recarga del acuífero del Molinar del que bebe la ciudad. Todo con el objetivo de "ampliar la capacidad de crecimiento empresarial y atraer nuevas inversiones".

Reparto de funciones

El protocolo estableció el reparto de funciones entre las tres partes implicadas para agilizar el desarrollo del proyecto. La Generalitat asumió la tramitación del plan especial necesario para reclasificar los terrenos y gestionar directamente la urbanización del futuro parque empresarial, dentro de la estrategia autonómica para generar grandes parcelas industriales competitivas.

El Ayuntamiento de Alcoy quedó encargado de colaborar en la tramitación administrativa y urbanística mediante la aportación de informes y documentación técnica, mientras que la Cámara de Comercio se comprometió a respaldar la iniciativa y canalizar las necesidades del empresariado de la comarca.

El proyecto busca reforzar la capacidad industrial de Alcoy, evitar la salida de empresas por falta de espacio y consolidar el municipio como un enclave estratégico Marián Cano — Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio

Desde entonces "la tramitación ha avanzado y se han emitido informes por parte de diferentes organismos que este jueves han sido analizados y se ha confirmado que todos los puntos son alcanzables, lo que confirma que el proyecto puede seguir adelante", sin entrar en más detalles.

Martínez Mus ha recordado que el desarrollo de Alcoi Sud “pretende responder a la falta de suelo industrial disponible en la ciudad y en el conjunto de las comarcas centrales, especialmente para empresas que requieren parcelas de grandes dimensiones”.

Juani Ruz

En este sentido, ha señalado que "uno de los aspectos principales es compatibilizar la creación de nuevo suelo industrial con la preservación de los recursos naturales y la sostenibilidad del entorno, especialmente por la proximidad del acuífero del Molinar, considerado un espacio de alto valor ambiental y clave para el abastecimiento de agua de la ciudad", ha señalado la Generalitat.

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Por su parte, la consellera de Industria ha subrayado que el proyecto “busca reforzar la capacidad industrial de Alcoy, evitar la salida de empresas por falta de espacio y consolidar el municipio como un enclave estratégico vinculado a la industria, la innovación y la actividad empresarial”.