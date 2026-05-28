Esta es la primera medida judicial por el bloqueo de la moción de censura de l'Alqueria d'Asnar

Los tribunales entran en el caso de l'Alqueria d'Asnar que mantiene bloqueados el Ayuntamiento y la moción de censura presentada el pasado febrero. Y lo hace despojando provisionalmente al alcalde, el tránsfuga César Palmer, de las atribuciones que el pleno había delegado en él o en la junta de gobierno -de la que solo forma parte él-, con especial énfasis en las que afectan a gastos y contratación.

El PSOE y la edil Saray González, firmantes de la petición de cambio de Alcaldía, presentaron el pasado 31 de marzo un recurso contencioso-administrativo por vulneración de los derechos fundamentales. Y en ella pedían medidas cautelares mientras se dilucida el fondo del asunto, donde la falta de un secretario-interventor acreditado, tras el cese del que había por parte de Palmer tras una denuncia del funcionario por supuestas irregularidades del primer edil con el dinero público, mantiene bloqueado el Consistorio.

El alcalde César Palmer / INFORMACIÓN

Y esta solicitud de actuaciones provisionales ha sido aceptada parcialmente por el magistrado de la Sección de los Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancias de Alicante.

Así, el juez rechaza la medida cautelar principal, que consistía en anular el archivo de la moción decretado unilateralmente por Palmer sin respaldo de la secretaria municipal y convocar inmediatamente el pleno para votar el cambio de alcalde, al considerarlo desproporcionado en este momento y ser algo que debe resolver el propio proceso judicial. Una petición que los demandantes eran conscientes de que era complicado que prosperara.

La medida provisional se centra en reforzar el control de los gastos y contratación al retirar esas competencias delegadas en el primer edil

Pero acepta la medida cautelar subsidiaria que solicitaban los cuatro concejales, consistente en suspender de forma provisional las facultades que el pleno "hubiera delegado en el alcalde y/o en la Junta de Gobierno Local, y específicamente aquellas que impliquen un gasto para el municipio o supongan una obligación contractual para el mismo, residencia de las de nuevo en el pleno, estableciendo la obligatoriedad de celebrar el mismo como mínimo una vez al mes en sesión ordinaria", según el auto al que ha tenido acceso este medio.

Golpe

Los cuatro firmantes de la moción, que suman mayoría absoluta en el pleno, formado por otros dos ediles del PP y el propio Palmer, explican en un comunicado que el juzgado "ha dado la razón parcialmente a los regidores promotores de la moción de censura de l'Alqueria d'Asnar y ha acordado suspender cautelarmente las competencias delegadas por el pleno municipal al alcalde y a la Junta de Gobierno Local, especialmente aquellas vinculadas a gasto público y contratación".

Juani Ruz

La resolución judicial, dictada el 27 de mayo de 2026, "supone un contundente toque de atención al actual equipo de gobierno después de que los tribunales hayan apreciado indicios de una posible vulneración del derecho fundamental de participación política de los regidores firmantes de la moción de censura", han destacado.

Y "aunque el juez no ha acordado por ahora la convocatoria inmediata del pleno extraordinario para debatir la moción de censura, sí que adopta una decisión de enorme trascendencia política e institucional: retirar temporalmente a la Alcaldía la capacidad de tomar decisiones económicas y contractuales sin control plenario" mientras se resuelve el procedimiento principal.

Además, la resolución obliga a celebrar al menos un pleno ordinario mensual, "reforzando así la fiscalización democrática y la transparencia en la gestión municipal, han destacado.

Los regidores demandantes consideran que "esta resolución confirma la gravedad de los hechos denunciados y evidencia que existen cimientos jurídicos sólidos detrás de la moción de censura presentada". Igualmente, han destacado que el Ministerio Fiscal también apreció indicios de afectación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Un vehículo de la Guardia Civil pasa frente al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar / JUANI RUZ

Pese a las propuestas realizadas por la Diputación para que Palmer nombre a un secretario municipal que desbloquee la actividad municipal, este las ha rechazado alegando incompatibilidades del funcionario -precisamente el que él cesó- que la Institución Provincial y la Generalitat han negado. Y en cambio ha situado en el cargo a un peón del área de Servicios en un movimiento cuya legalidad cuestiona la oposición.

Origen

La situación del Ayuntamiento tiene su origen en la denuncia del PSOE sobre la gestión de dinero público en septiembre de 2025. Tras preguntar los socialistas por el paradero de 1.600 euros de la recaudación de la piscina de agosto de 2024, el alcalde ingresó ese dinero en la cuenta municipal.

Después el primer edil denunció el robo por parte de dos encapuchados en su propio despacho, donde fue supuestamente agredido, de otros 6.000 euros correspondientes a la recaudación de los últimos meses.

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Todo ello conllevó que el PP y la otra concejal tránsfuga, Saray González, dejaran en ejecutivo municipal en noviembre. Así, el alcalde se quedó solo en el gobierno, que pasó meses antes al grupo de no adscritos al abandonar la formación valencianista junto a González, tras la apertura de un expediente por pactar con el PP tras las elecciones de 2023.

Y el funcionario realizó un informe el pasado noviembre alertando de que el alcalde tránsfuga supuestamente gestionaba el dinero "al margen de la legalidad", siendo cesado poco después por Palmer alegando un problema administrativo con su plaza y la compatibilidad con otro cargo que tenía en un ayuntamiento de Valencia.

Tras todo esto, los cuatro ediles presentaron la moción, pero al no haber secretario acreditado, esta no ha sido verificada por un funcionario público y ha sido archivada de forma unilateral por el alcalde, lo que ha motivado la denuncia en los tribunales.