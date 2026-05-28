Esta es la obra ganadora del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià de la Diputación

La obra L’aviador de la República del escritor y lingüista Josep Palomero ha resultado ganadora de la XXXI edición del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, que convoca anualmente la Diputación de Alicante. El Auditorio de Castalla acogerá a las 20:30 horas de este jueves el acto de entrega de este galardón, dotado con 20.000 euros.

“Para nosotros es esencial apoyar, fomentar e impulsar la literatura, especialmente en valenciano, ya que esta constituye una parte fundamental de nuestra riqueza cultural. Por ello, cada año promovemos este certamen, que quiero recordarles que es el de mayor dotación económica en su categoría”, ha señalado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha presentado este jueves este trabajo, junto al alcalde de Castalla, Jesús López, y la directora del Área de Cultura de la institución provincial, María José Argudo.

A lo largo de sus treinta capítulos, L’aviador de la República alterna episodios situados en una villa romana del siglo I dedicada a la fabricación de "gàrum" (salsa preparada con vísceras fermentadas de pescado), con otros que suceden en el siglo XX y que están protagonizados por aviadores de la línea aérea postal Latecoère, los cuales llevaban sacas de correo desde Toulouse a Tánger, con escalas en los aeródromos de Barcelona, Alicante y Málaga.

Un momento de la presentación con la directora del Área de Cultura, el diputado Juan de Dios Navarro y el alcalde / INFORMACIÓN

En el transcurso de la Guerra Civil española, uno de estos pilotos, Valentín Tellols, sobrino y heredero del predio que ocupó la villa romana, es reclutado y, como aviador de la República, lleva a cabo diversas misiones de combate.

El jurado de esta edición, a la que se han presentado 25 trabajos y que corresponde a 2025, ha estado presidido por el diputado Juan de Dios Navarro y compuesto por el escritor y enólogo Rafael Poveda, las doctoras en Filología Catalana Isabel Marcillas y Mª Ángeles Francés, el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera Vicent Ferran, el crítico literario Carlos Ferrer Hammerlindl y la editora Susana Lliberós.

“El objetivo del Premi Enric Valor es fomentar la novela valenciana, promocionar nuestra literatura y apoyar a nuestros autores y al talento que tenemos, que es mucho y que se demuestra con todas las propuestas presentadas”, ha apuntado el diputado.

Es esencial apoyar, fomentar e impulsar la literatura, especialmente en valenciano, ya que esta constituye una parte fundamental de nuestra riqueza cultural Juan de Dios Navarro — Diputado de Cultura

Por su parte, el alcalde de Castalla ha agradecido la apuesta de la Diputación de Alicante “per la cultura valenciana i pel nostre poble, Castalla, on va nàixer l’escriptor que dona nom a este prestigiós premi”.

Josep Palomero

Josep Palomero, nacido en Burriana (Castellón), es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctor por la Universitat Jaume I de Castelló, con premio extraordinario de doctorado.

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, ha sido catedrático de instituto de Lengua y Literatura españolas y de Llengua i Literatura valencianes, ha sido autor y coautor de más de 50 libros de texto y ha publicado estudios de crítica literaria, adaptaciones literarias, obras de temática infantil y juvenil y novelas como Els secrets de Meissen, traducida al castellano como Los secretos de Meissen y adaptada en formato de miniserie para Televisión Española (El secreto de la porcelana) o El tatuatge dels apàtrides.

Además, en junio de 2001 fue elegido miembro de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per les Corts Valencianes y entre los años 2005 y 2006 formó parte de la Comisión de Expertos que, por encargo del Ministerio de Administraciones Públicas, elaboró el estudio "L’ús de les llengües cooficials en l’Administració General de l’Estat".