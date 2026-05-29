Alcoy pone en marcha la Mesa de Convivencia Local para potenciar la prevención en los centros educativos

Alcoy pone en marcha un proyecto para potenciar la prevención en los centros educativos. El Ayuntamiento de Alcoy ha activado oficialmente la Mesa de Convivencia Local en una reunión celebrada este miércoles, en la que se expusieron los resultados de las encuestas realizadas previamente en los centros educativos de la ciudad.

Esta sesión de trabajo contó con la presencia masiva de orientadores, equipos directivos y representantes del Centro de Formación, Innovación y Recursos para el Profesorado (Cefire), a quienes el gobierno municipal ha agradecido especialmente su asistencia e implicación a pesar de coincidir con una jornada de huelga en el sector.

Este órgano multidisciplinar se basa en el que se inició originariamente desde el área de Educación hace unos años. Ahora comienza su actividad integrado en el marco de las acciones vinculadas a Unicef.

La presencia y el trabajo conjunto de los equipos directivos, orientadores y profesionales del Cefire, especialmente en un día complicado por la huelga, demuestra la importancia que tiene la convivencia escolar para toda la comunidad Aroa Mira — Concejala de Infancia y Adolescencia de Alcoy

El objetivo fundamental es coordinar los recursos de departamentos clave como Sanidad, Policía Local (en concreto la Unidad Agente Tutor), Educación y Servicios Sociales, donde se incluye de forma destacada el Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia (Seafi), para ofrecer una respuesta integral e interdisciplinar en materia de mediación escolar.

Los datos del estudio presentado revelan que el 94,1 % de los centros educativos de Alcoy desarrolla acciones de convivencia de manera continuada y un 64,7 % dispone ya de equipos de mediación.

Primera reunión de la Mesa de Convivencia Local / INFORMACIÓN

No obstante, se ha detectado una clara necesidad de ampliar el apoyo formativo, ya que el 82,4 % de los centros demanda cursos específicos para el profesorado y una formación externa y estructurada para el alumnado. Por este motivo, la colaboración del Cefire será clave para articular el aprendizaje en técnicas de resolución pacífica de conflictos y prevención. La finalidad última de la mesa es redactar un protocolo y un reglamento conjunto que minimice el impacto de las situaciones de riesgo y potencie un enfoque proactivo.

Invertir en prevención desde la base es la mejor manera de evitar intervenciones posteriores ante conflictos graves Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

La concejala de Infancia y Adolescencia, Aroa Mira, valora el esfuerzo colectivo realizado en esta primera toma de contacto: "La presencia y el trabajo conjunto de los equipos directivos, orientadores y profesionales del Cefire, especialmente en un día complicado por la huelga, demuestra la importancia que tiene la convivencia escolar para toda la comunidad. Juntar la labor del Seafi con Sanidad, el Agente Tutor de la Policía y Educación nos permitirá crear un protocolo efectivo que se anticipe a los conflictos y ofrezca respuestas coordinadas para garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros menores".

Por su parte, el concejal de Educación, Alberto Belda, pone el acento en el valor de la prevención primaria en los centros: "La gran respuesta de los docentes y su demanda de formación nos confirman que vamos en la dirección correcta. Nuestro propósito es facilitarles todas las herramientas prácticas posibles para gestionar los grupos, sostener los acuerdos con las familias y construir entornos seguros e inclusivos. Invertir en prevención desde la base es la mejor manera de evitar intervenciones posteriores ante conflictos graves".