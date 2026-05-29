Compromís acusa a la Generalitat de ignorar los informes negativos del polígono de La Canal en Alcoy

Compromís acusa a la Generalitat de "mentir" e ignorar los informes negativos sobre el proyecto del polígono Alcoi Sud en La Canal. Desde la formación valencianista vienen insistiendo en la "inviabilidad” del parque industrial de un millón de metros cuadrados en una zona de gran valor ambiental.

Esta postura contraria al proyecto ha sido reiterada esta misma semana después del nuevo informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que alerta de restricciones que impedirían zonas industriales, obras y movimientos de tierra en más del 75 % de los terrenos por su posible afección al acuífero del Molinar.

Pero Compromís ha destacado que esto contrasta con el posicionamiento mostrado el jueves por la Generalitat, que ha expresado su apoyo al proyecto después de una reunión con la Cámara de Comercio, asegurando que los informes permiten seguir adelante y que "se ha confirmado" que el polígono es realizable, sin entrar en detalles sobre los informes.

La Generalitat no propone ninguna solución ante los cinco informes negativos porque no existe ni es viable Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y portavoz de Compromís

El vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís, Àlex Cerradelo, se ha mostrado muy crítico con las declaraciones del gobierno valenciano y ha asegurado que “la Generalitat del PP miente, porque dice que quiere seguir adelante el polígono de La Canal pero no plantea ninguna solución realista que evite la contaminación del acuífero del Molinar”.

Cerradelo también ha criticado que el gobierno autonómico ignore los informes negativos existentes: “Qué soluciones plantea la Generalitat ante los cinco informes negativos de los ayuntamientos de Alcoi e Ibi, del ministerio, de la confederación y de la misma conselleria?”. Y ha añadido: “No proponen ninguna solución, porque no existe ni es viable”.

Una marcha en contra del polígono de La Canal / INFORMACIÓN

Además, desde Compromís señalan que “con estas declaraciones por parte de la Generalitat, desde el PP están demostrando que les dan igual los informes técnicos”. Y por eso afirman que “se demuestra que no podemos permitir un gobierno de PP y Vox que sería extremadamente negativo para La Canal”.

"Confundir y engañar"

Por todo esto, Cerradelo exige en el gobierno valenciano que “deje de confundir y engañar a la ciudadanía” sobre un proyecto que acumula obstáculos técnicos y ambientales desde hace décadas.

Y en este sentido, el vicealcalde afirma que “mientras la Generalitat del PP habla de La Canal, recorta más de la mitad de las inversiones en los polígonos industriales alcoyanos. Demuestran que todo es una cortina de humo y que la realidad es que no les importa nuestra industria”.

Con todo, Cerradelo ha insistido que “el nuevo informe confirma lo que Compromís ha defendido desde el primer momento: el polígono de La Canal no es viable”. Y ha reiterado que “a pesar de que la Generalitat quiera ignorar la realidad, los informes dicen que ese polígono industrial no tiene ningún futuro”.