El Congreso de la Fira de Tots Sants abordará la gestión de los eventos en vía pública

El VI Congreso Anual de la Fira de Tots Sants, que se celebrará el próximo 3 de junio en la Casa de la Joventut de Cocentaina, reunirá diferentes voces especializadas para abordar los principales retos de las ferias comerciales que se celebran en la vía pública.

La jornada, organizada por la concejalía de Fira del Ayuntamiento de Cocentaina, combinará ponencias, una mesa redonda sectorial y talleres participativos con una clara orientación profesional y práctica.

La inauguración institucional contará con la presencia del diputado provincial de Desarrollo Local y Sectores Productivos de la Diputación de Alicante, Carlos Pastor; el alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz; y la concejal delegada de Fira, Marcela Richart.

A partir de este primer bloque, el programa profundizará en el papel de las ferias como espacios de dinamización económica, turística y comercial, pero también como eventos urbanos que exigen una planificación cada vez más especializada.

Esta edición del congreso nos permite reunir perfiles muy diferentes, pero complementarios, para hablar de las ferias desde la gestión, la sostenibilidad, la tecnología y la experiencia directa de otras muestras feriales Marcela Richart — Concejal de Fira de Cocentaina

Marcela Richart ha destacado que “esta edición del congreso nos permite reunir perfiles muy diferentes, pero complementarios, para hablar de las ferias desde la gestión, la sostenibilidad, la tecnología y la experiencia directa de otras muestras feriales”.

Según la edil, “la Fira de Tots Sants tiene una trayectoria que nos permite compartir conocimiento, pero también queremos escuchar a otros profesionales y aprender de modelos que afrontan retos similares”.

La primera ponencia correrá a cargo de José Ramón Gonzálvez, vinculado a la Universidad Miguel Hernández de Elche y a Fundesem Business School, que abordará el futuro de las ferias comerciales en espacios públicos, las nuevas expectativas del visitante, la evolución de los modelos feriales y el papel de estos eventos como herramienta de marketing territorial.

El segundo bloque estará dedicado a la sostenibilidad en ferias urbanas y contará con Pere López, responsable de I+D+i de Girsa, y Agustín Pons, de Consultoría y Planificación Estratégica Ona Adapta. Su intervención se centrará en la gestión responsable del espacio público, la reducción de residuos, la economía circular, el uso de materiales reutilizables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y los estándares aplicables a los eventos sostenibles.

La Fira de Tots Sants se anima /

La tecnología y la comunicación tendrán también un papel destacado con la participación de Clara Montesinos, consultora estratégica de comunicación y pionera del influencer marketing en España. Su ponencia abordará la digitalización aplicada a las ferias en la vía pública, desde las aplicaciones para visitantes y expositores hasta el uso de datos, la analítica, el marketing digital, las redes sociales y las plataformas de promoción turística.

Además de las ponencias, el congreso incluirá una mesa redonda sobre los retos actuales para los organizadores de ferias comerciales urbanas. Participarán Rosa Vázquez, directora técnica de Proava, entidad dedicada a promocionar y poner en valor los productos agroalimentarios autóctonos y de calidad de la Comunidad Valenciana; Irene Roig, en representación de la Fira del Motor de Gandia; Magda Iglesias, de la Fira Agrícola del Camp d’Elx; y Gustavo Baena, técnico de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Esta mesa permitirá contrastar modelos feriales especializados en sectores como el agroalimentario, el motor o la maquinaria agrícola con una muestra multicomercial de gran formato como la Fira de Tots Sants.

Talleres

La tarde estará dedicada a la parte más práctica y participativa, con la celebración de diversos talleres coordinados por los propios ponentes. José Ramón Gonzálvez conducirá el taller sobre innovación en la experiencia del visitante; Pere López y Agustín Pons coordinarán el taller sobre sostenibilidad y convivencia con la ciudad; y Clara Montesinos dirigirá el taller sobre tecnología aplicada a la mejora de resultados. La jornada finalizará con una puesta en común de conclusiones, recomendaciones y posibles líneas de trabajo para futuras ediciones.

Richart, concejala de Fira, ha subrayado que “la riqueza del congreso está precisamente en combinar conocimiento especializado con experiencias reales de ferias que tienen mucho que aportar al conjunto del sector”.

En este sentido, ha señalado que “el objetivo es que la jornada sea útil para municipios, entidades y empresas que trabajan cada año para organizar eventos atractivos, seguros, sostenibles y bien integrados en la ciudad”.

Con este programa, el VI Congreso Anual de la Fira de Tots Sants refuerza el papel de Cocentaina como punto de encuentro para compartir conocimiento, experiencias y propuestas en torno a las ferias comerciales urbanas y a la gestión inteligente del espacio público.