Ya hay fecha para la salida a la venta de las entradas del Museo Camilo Sesto de Alcoy

El 2 de junio es la fecha fijada para la salida a la venta de las entradas para el nuevo Museo Camilo Sesto de Alcoy, que se inaugurará el 11 de junio. El Ayuntamiento ha anunciado que el próximo martes, a partir de las 16.00 horas, se abrirá el proceso de venta de entradas para visitar el complejo dedicado al artista alcoyano.

Estas entradas se podrán adquirir de manera telemática a través del portal municipal Ticket Alcoi. Esta medida permitirá ordenar la afluencia de visitantes y garantizar una experiencia óptima para todas las personas que deseen conocer el legado del artista.

El acceso al recinto se organizará en franjas de 30 minutos, con un aforo máximo de 40 personas por cada turno, lo cual asegura una visita cómoda y fluida por las instalaciones.

Juani Ruz

El acto oficial de inauguración tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 13:30 horas. Esta cita inaugural estará restringida exclusivamente a las personas que reciban una invitación institucional.

Una vez finalizado este evento de apertura, a partir de la tarde, el Museu Camilo Sesto quedará abierto al público general para que los visitantes puedan comenzar a descubrir este nuevo espacio cultural de la ciudad, siempre que cuenten con la correspondiente entrada adquirida previamente.

Tarifas

En cuanto a las tarifas, el precio de la entrada general se ha establecido en 10 euros. Cabe destacar el importante descuento aplicado para la ciudadanía local, puesto que las personas empadronadas en Alcoy abonarán 6 euros, cifra que representa una bonificación del 40 %.

Así mismo, se ha creado una tarifa reducida de 8 euros para grupos, personas mayores de 65 años, estudiantes universitarios, menores de 35 años, personas con discapacidad, desempleados y miembros de familias numerosas o monoparentales.

Inauguran la estatua de Camilo Sesto en Alcoy / Club de Fans de Camilo Sesto de Alcoy

Además, las fechas conmemorativas como el Día Internacional de los Museos y el Día Mundial del Turismo gozarán de una tarifa especial de cinco euros. Finalmente, la entrada será de carácter gratuito para los niños y niñas menores de 5 años, los docentes que acompañen a grupos escolares y los guías oficiales.

El Museu Camilo Sesto es una infraestructura de 300 metros cuadrados que nace con vocación de convertirse en el principal espacio internacional dedicado a la figura del artista alcoyano.

La apertura del Museu Camilo Sesto supone cumplir un sueño compartido tanto por el propio artista alcoyano como también para todos los fans alrededor del mundo que ansiaban tener un lugar de culto para continuar admirándolo y queriéndolo Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Las obras de rehabilitación del edificio, ejecutadas por la empresa Cantó Obras S.L., han contado con un presupuesto de 743.920 euros, de los cuales el 60 % proviene de financiación europea a través de los Fondos Europeos NextGenerationEU.

Por su parte, el proyecto de musealización, adjudicado a Visual Producciones S.L. por un importe de 228.223,25 euros, está cubierto de manera íntegra por fondos europeos. El discurso expositivo se organiza en dos grandes ámbitos temáticos distribuidos en dos plantas: la planta entresuelo, centrada en el "Camilo artista", y la planta sótano, dedicada al "Camilo personal".

El cantante Camilo Sesto. / Iván Alvarado

Los visitantes encontrarán una experiencia museográfica inmersiva con vitrinas expositivas con piezas originales, material audiovisual, pantallas táctiles y una vitrina holográfica con elementos originales de Jesucristo Superstar, una tecnología pionera en Europa.

Su artista más internacional

La relación de Alcoy con su artista más internacional siempre ha estado marcada por una profunda estima y reconocimiento. Camilo Sesto, que nunca escondió sus orígenes y llevó el nombre de su ciudad natal por todo el mundo, es una figura clave en la historia musical contemporánea.

Su inigualable trayectoria artística lo convirtió en un fenómeno de masas en el estado español y, muy especialmente, en todo el continente americano, donde sigue siendo un auténtico ídolo, trascendiendo generaciones gracias a su privilegiada voz y a su inmensa capacidad compositiva.

Juani Ruz

Este amor mutuo entre el cantante y la ciudad se cristalizó en diversos reconocimientos institucionales de enorme relevancia. El mes de noviembre de 2016, Camilo Sesto recibió la Medalla de Oro de Alcoy y fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad en un emotivo acto multitudinario celebrado en el Teatre Calderón.

Posteriormente, en noviembre de 2018, el cantante vivió otro gran homenaje con al pasar la principal vía de la ciudad a denominarse Alameda Camilo Sesto. Y ahora este museo completa así los honores a su memoria, dando cumplimiento al encargo que él mismo dejó establecido para la ciudad.

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, valora este nuevo paso decisivo para la cultura local señalando que "la apertura del Museu Camilo Sesto supone, en primer lugar, cumplir un sueño compartido tanto por el propio artista alcoyano, que tanto amaba su tierra hasta el punto de dejarnos su legado, como también para todos los fans alrededor del mundo que ansiaban tener un lugar de culto para continuar admirándolo y queriéndolo. Esto por encima de todo, pero no debemos olvidarnos de la gran repercusión internacional que nos reportará esta nueva infraestructura para la ciudad y los beneficios para el turismo y la economía local, en definitiva, que conllevará la llegada de gente de todo el mundo, especialmente de América Latina".