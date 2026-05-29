Julio a finales de mayo: Alicante roza los 37 grados y afronta un fin de semana tórrido

Temperaturas de julio cuando aún no ha acabado mayo. Los altos valores de los últimos días han repuntado este viernes hasta niveles más propios de pleno verano en la provincia de Alicante.

Así, se han superado los 36 grados en varios puntos y se ha registrado noche tropical, es decir sin que se baje de los 20 grados, en numerosas localidades, sobre todo en el litoral. Y el calor va a seguir el fin de semana y los siguientes días, dejando estampas completamente veraniegas con playas abarrotadas.

Así, la máxima de la jornada se ha registrado en Pego con 36,7 grados, seguido de l'Orxa con 36,4, Orihuela con 35,9 y Dénia con 35,8, según los datos ofrecidos por Avamet y Ametse. También destaca l'Atzúbia con 35,5 grados, Pedreguer con 35,4, Planes y Ràfol d'Almúnia con 35,3, Villena con 35,2 y Muro con 35 grados.

Respecto a las grandes ciudades, Alicante ha alcanzado los 32,7 grados en El Moralet, Elche los 32,9, Benidorm 27,7, Elda 32,8, Torrevieja 28,8, Alcoy 33,3 y San Vicente del Raspeig 31,4.

En cuanto a las mínimas, Parcent no ha bajado de 22,9 grados, Sagra ha registrado 22,6, La Vall d'Ebo 22,3 y Xàbia 22,1. También destacan las mínimas de Pego (21,9), La Vall de Laguar (21,8), Poble Nou de Benitatxell (21,7), l'Alfàs del Pi (21,7), Tàrbena (21,7), Polop (21,5) y Calp (21,4). Así, han sido muchas las localidades que han registrado noche tropical, sobre todo en la Marina Alta y Marina Baixa.

Esto no solo se ha dejado notar en primera línea de mar. Desde Avamet han destacado que en llanuras y valles no ha sido una noche especialmente cálida, pero en zonas altas afectadas de pleno por la masa de aire cálida no ha refrescado nada, como es el caso del interior de la Marina Alta y Marina Baixa.

Un paso de peatones este mayo en el Postiguet, como si fuera plena verano / Héctor Fuentes

Esta situación es debido a que esta semana el suroeste europeo se encuentra bajo la influencia de una masa de aire extremadamente cálida para la época, dejando valores de plena canícula en los últimos días del mes de mayo. Se han batido récords en Francia y Reino Unido, y en España se han alcanzado los 40 grados en el interior. Y este fin de semana también afecta esta situación a Alicante.

Previsión

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 20 grados de mínima, y entre los 29 y 35 de máxima.

En cuanto al domingo, se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde.

Las mínimas irán de los 17 a 20 grados y las máximas de 29 a 33 grados.

Y el inicio de la semana seguirá bajo el predominio del calor. Aemet espera el lunes cielo poco nuboso con nubosidad alta y temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde.

Y el martes cielo poco nuboso con nubes altas, con temperaturas máximas en ascenso en el interior de Alicante.