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Alcoy conecta talento y tradición industrial para crecer

El 4 de junio, empresas, instituciones y expertos abordarán en el foro "Alcoy: talento, innovación y territorio" el desarrollo económico de la ciudad

Este foro convierte a Alcoy en un lugar para reforzar la conexión entre industria, talento y territorio.

Este foro convierte a Alcoy en un lugar para reforzar la conexión entre industria, talento y territorio.

Mar Vives

Mar Vives

El próximo 4 de junio, a partir de las 9:30 horas, el Parque Tecnológico Rodes acogerá el foro «Alcoy: talento, innovación y territorio», una jornada de reflexión y diálogo sobre los retos y oportunidades de una ciudad marcada por su identidad industrial, su capacidad emprendedora y su apuesta por la innovación.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, empresariales, académicos y profesionales vinculados al desarrollo económico de Alcoy, con el objetivo de analizar cómo el territorio puede seguir avanzando hacia un modelo productivo más competitivo, innovador y capaz de generar oportunidades.

La jornada comenzará con la bienvenida institucional del alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien participará posteriormente en el diálogo «Rodes: el futuro industrial de Alcoy» junto a Toni Cabot, director de INFORMACIÓN. Este primer espacio pondrá el foco en el papel estratégico del Parque Tecnológico Rodes como enclave para impulsar la transformación industrial, la innovación y el crecimiento económico de la ciudad.

Uno de los grandes ejes del foro será la atracción y retención de talento. Bajo el título «Cómo atraer y retener talento en ciudades con identidad industrial», la primera mesa contará con la participación de Lucía Pascual, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy; Vicente J. Seguí Linares, subdirector de Planificación, Desarrollo de Campus y Colegio Mayor de UPV Alcoy; y Magui Candela, jefa del departamento de Promoción Económica y Mobility Manager de Xarxa FP.

A continuación, la mesa «Reindustrialización inteligente: innovación, automatización y nueva industria» abordará la evolución del tejido productivo y el valor de la tecnología para afrontar los desafíos presentes y futuros. Participarán Ignacio Palmer, CEO de PowerfulTree, y Jorge Aura, CEO de Aurestic.

El programa incluirá además un diálogo dedicado a las políticas de innovación desde la administración, con Pedro J. Ramiro, jefe de Smart City del Ayuntamiento de Alcoy, y Joan Gisbert, agente de innovación municipal.

La jornada concluirá con la mesa «Empresas con tradición e historia: la evolución constante de las marcas históricas», que reunirá a Isabel Calatayud, CEO de Licores Sinc; Enrique Rico, consejero delegado de Unión Alcoyana; y Eladio Jorge Silvestre, CEO de Grupo Elasa.

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