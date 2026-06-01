Alcoy se moviliza contra la supresión de un aula de Infantil que deja a 18 niños sin clase en El Romeral

Alcoy se moviliza contra la supresión por parte del Consell de un aula de Infantil en el colegio El Romeral que deja sin plaza a los 18 niños y niñas. Compromís ha denunciado las intenciones de la Conselleria de Educación de eliminar un aula, familias afectadas han emitido un comunicado alertando de la situación y la presentación de reclamaciones ante la Generalitat y el alcalde Toni Francés ha convocado una rueda de prensa a las 12:30 horas sobre este tema.

"Un total de 18 familias de Alcoy queremos manifestar públicamente nuestra preocupación y disconformidad ante la situación generada en el proceso de admisión escolar de Infantil de 3 años al CEIP El Romeral para el próximo curso escolar. Ahora mismo, 18 niños y niñas se han quedado sin plaza en el centro elegido en primera opción por sus familias", alertan los progenitores.

"Esta situación ha provocado una gran inquietud entre padres y madres que, después de participar en el proceso de manera normalizada y confiando en la planificación educativa, se encuentran ahora con la posibilidad de ser derivados en otros centros diferentes".

Concentración en el colegio El Romeral de Alcoy, en imagen de archivo / Juani Ruz

"Desde las familias afectadas consideramos que la realidad actual evidencia una carencia de previsión ante una demanda claramente existente y consolidada. El CEIP Lo Romeral es un centro muy arraigado en el barrio y con un proyecto educativo que muchas familias hemos elegido conscientemente para nuestros hijos e hijas. Entendemos que cuando la demanda supera de manera tan significativa las plazas ofrecidas, la administración educativa tiene que valorar soluciones extraordinarias que garanticen el derecho de las familias a poder escolarizar sus hijos en el centro escogido".

Y alertan de que "en este caso, consideramos que habilitar la tercera aula de Infantil de 3 años es una medida necesaria, viable y ajustada a la realidad. No se trata únicamente de una cuestión administrativa o numérica. Estamos hablando de niños y niñas de 3 años que empezarán una etapa fundamental de su vida educativa y emocional. Obligar familias a dividirse entre diferentes centros o alejar los menores de su entorno natural tiene consecuencias reales e importantes".

"Por eso, las familias afectadas hemos presentado reclamaciones ante la Dirección Territorial de Educación de Alicante y solicitamos a la Conselleria de Educación que revise urgentemente la planificación prevista para el CEIP El Romeral y autorice el poder habilitar esta tercera aula de Infantil de 3 años antes del inicio del curso 2026-2027. Pedimos que se atienda la demanda real existente y que nuestros hijos e hijas puedan estudiar en el centro que sus familias hemos elegido como primera opción", han explicado los padres.

Compromís

Por su parte desde Compromís su vicealcalde Àlex Cerradelo ha anunciado que llevarán al pleno de este viernes una moción “en contra de los recortes y de apoyo a la comunidad educativa y a los docentes en huelga”.

Compromís ha confirmado que la Conselleria de Educación pretende suprimir una unidad de Infantil de 3 años en El Romeral, "una medida con que ya se había amenazado en años anteriores desde el gobierno autonómico". Ante esta propuesta Cerradelo ha mostrado su malestar y ha señalado que “es incomprensible que, con la demanda existente, desde la Generalitat insistan en poner en riesgo el derecho de las familias a escolarizar sus hijos e hijas en El Romeral”.

La Generalitat está recortando recursos de manera continuada, una muestra más del desprecio hacia la educación pública y hacia las familias de Alcoi Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

Según han explicado desde Compromís, las familias denuncian que la propuesta de arreglo escolar contempla únicamente dos aulas de 3 años, con una oferta total de 40 plazas. Sin embargo, la demanda asciende a 58 solicitudes, por lo que Cerradelo critica que “la Generalitat dejaría fuera a 18 niñas y niños, lo que equivale a la unidad educativa que quieren eliminar”.

Cerradelo ha recordado que no es el primer año que se vive esta situación en el centro educativo y, por ejemplo, ya en 2024 denunciaron otro intento de supresión de esta unidad por parte de conselleria. Como en aquella ocasión, el vicealcalde anuncia que están en contacto con el grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas y el diputado Gerard Fullana, portavoz de Educación de la formación, llevará la denuncia ante el parlamento autonómico.

De hecho, tanto Cerradelo como Fullana coinciden en criticar que “la Generalitat está recortando recursos de manera continuada, una muestra más del desprecio hacia la educación pública y hacia las familias de Alcoi. No podemos permitir que vuelven a atacar la educación de nuestros niños y niñas”.

Desde el centro, las familias han impulsado una campaña de recogida de firmas, a la que el vicealcalde ha querido mostrar su apoyo: “Cada vez es más necesario movilizarnos por nuestra educación pública, como demuestran las familias de El Romeral o el profesorado en huelga indefinida”. Y ha añadido que “insistiremos hasta conseguir que el gobierno valenciano acabe con los recortes”.

Moción de apoyo a la comunidad educativa

Precisamente, Compromís ha anunciado también que presentarán una moción en el pleno del Ayuntamiento de este viernes apoyando a la huelga y al conjunto de la comunidad educativa. La propuesta llega en un contexto marcado por las movilizaciones del profesorado valenciano, incluso con "cargas policiales que desde la formación califican de vergonzosas e intolerables”.

Entre las reivindicaciones que Compromís trasladará al plenario destacan la reducción de las ratios en las aulas, el incremento de plantillas, la recuperación del poder adquisitivo del personal docente, la disminución de la carga burocrática, la mejora de las infraestructuras educativas, el refuerzo de la educación inclusiva y la defensa del valenciano en el sistema educativo.

En este sentido, recientemente Cerradelo y Fullana criticaron los recortes en educación en Alcoy y pusieron el foco en los pagos pendientes de las obras de la IES Andreu Sempere, donde la Generalitat mantiene una deuda de 1,5 millones de euros. Por eso, la moción también aumenta la presión hacia el gobierno autonómico "para que garantice el desarrollo del Plan Edificant y abone la deuda actual".

"En definitiva, Compromís manifiesta su apoyo a la comunidad educativa y su apuesta por la educación pública valenciana". Y, por eso, Cerradelo ha concluido afirmando que “defenderemos el derecho a una educación pública de calidad de las familias de Alcoi”.