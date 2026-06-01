La Generalitat reclama a Ibi el reintegro del dinero por el geriátrico cuyas obras se abandonaron... por impagos del Consell

La Generalitat reclama al Ayuntamiento de Ibi el reintegro del dinero abonado por las obras de construcción del geriátrico que se abandonaron el pasado año... una paralización de los trabajos que el ejecutivo municipal achacó entonces a los impagos del Consell. Este, a su vez, responsabilizó al Ayuntamiento por no haber presentado las cuentas de 2023 por el bloqueo económico del Consistorio derivado de la gestión del anterior mandato por parte del PP, lo que imposibilitaba los pagos de la Generalitat.

El pleno de Ibi ha aprobado, solo con los votos a favor del PSOE y gracias al voto de calidad del alcalde Sergio Carrasco, impugnar la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia en lo que respecta al reintegro del dinero, unos 700.000 euros según el PP, y la declaración de incumplimiento. Y solicita suspender la ejecución de dicha resolución hasta que se resuelva la misma.

El ejecutivo socialista, en minoría tras la expulsión hace meses de Som Ibi-Compromís, había convocado un pleno urgente para este lunes para poner en conocimiento la resolución y adoptar medidas.

Responsabilidades

El Ayuntamiento anunció el pasado diciembre que la empresa adjudicataria había renunciado a la construcción del geriátrico de Ibi por impagos del Consell, estando los trabajos paralizados por esta cuestión desde abril de 2025. Así, el ejecutivo municipal, aún con Som Ibi en su seno, responsabilizó a la Generalitat por no abonar las facturas y anunció que buscaba otras vías de financiación al no poder seguir las obras, valoradas en ocho millones, con los fondos europeos acordados, por no poder cumplir ya los plazos. Y apuntaba a la Generalitat como administración con las competencias para financiar la actuación.

Entonces el Ayuntamiento explicó que la Generalitat solo había abonado una certificación a la empresa, generando una deuda de 600.000 euros.

Réplica de la Generalitat

En cambio, la Generalitat salió al paso entonces asegurando que había cumplido con todas sus obligaciones pero que para efectuar los pagos a la adjudicataria "es imprescindible que el Ayuntamiento esté al corriente de sus cuentas anuales, pagos, etc. con la Generalitat, ya que la obligación última de la delegación es entre Generalitat y Ayuntamiento".

Los trabajos de construcción del geriátrico, que se paralizaron el año pasado / Juani Ruz

Y que el problema residía en que "el Ayuntamiento de Ibi no se encontraba al corriente de la obligación legal de rendición de cuentas anuales del año 2023 ante la Sindicatura de Cuentas", debido al bloqueo económico con el que se encontró el nuevo ejecutivo liderado por el alcalde Sergio Carrasco (PSOE) tras las elecciones de mayo de 2023.

Y "por lo tanto, la Generalitat no podía abonar las certificaciones de las obras a la empresa adjudicataria. De acuerdo con la normativa vigente de delegaciones de competencias, sin las cuentas anuales presentadas no se puede pagar. Esta circunstancia fue comunicada en diversas ocasiones al Ayuntamiento, advirtiéndose de que, en tanto no se regularizara la situación, no podrían autorizarse los pagos de las certificaciones".

"Excusas"

A esto replicó el alcalde que eran "excusas". Y es que recordó que la Generalitat sí que pagó la primera certificación, cuando tenían sin presentar las cuentas de 2022 y 2023, y que después, cuando ya solo quedaba un presupuesto por presentar, es cuando dejaron de pagar, cuando el Ayuntamiento ya estaba mejor económicamente y salía del pozo en el que lo dejó el anterior gobierno municipal del PP.

El punto del orden del día señala "Propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de la Resolución de 28/04/2026 de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, recibida el 30/04/2026, por la que se revoca la delegación de competencias efectuada al Ayuntamiento de Ibi para la construcción de una Residencia y un Centro de Día y se solicita el reintegro de los importes abonados".

La impugnación sale adelante por el voto de calidad del alcalde y la ausencia de dos concejales del PP

Así, se propone al pleno "acordar la impugnación de dicho acto administrativo, solicitando la revocación parcial de la resolución en lo referente a la declaración de incumplimiento y al reintegro de los importes abonados, así como requerir la suspensión de la ejecución del acto impugnado, al poder causar la misma perjuicios de imposible o difícil reparación".

Y el pleno en su sesión extraordinaria celebrada este lunes a primera hora ha acordado impugnar parcialmente la resolución con los votos a favor del PSOE (7), las abstenciones de Vox (1) y Som Ibi (2), y los votos en contra del PP (7). Hay que destacar que la medida ha podido salir adelante por el voto de calidad del alcalde, que ha roto el empate... y porque no han acudido dos concejales populares. Así, de haber estado todos los ediles del PP, no se habría aprobado la impugnación, abocando al Ayuntamiento al pago de 700.000 euros. Además, otros dos regidores de Som Ibi tampoco han asistido, aunque al abstenerse no hubiera afectado a la votación final.

Posición del PP

Tras el pleno el PP ha emitido un comunicado en el que denuncia que "la mala gestión del gobierno municipal hace perder la Residencia de Personas Mayores y Centro de Día y dispara el coste para los vecinos".

Los populares han justificado su voto en contra del recurso "al considerar que se trata de una decisión sin respaldo técnico suficiente y que únicamente prolongará un problema cuya causa principal ha sido el incumplimiento de los plazos exigidos por los fondos europeos". Aunque su negativa a impugnar comportaba en abono de esos más de 600.000 euros por parte del Ayuntamiento.

"Desde el Partido Popular recordamos que la Residencia de Personas Mayores no se ha construido porque no se han cumplido los plazos marcados por los fondos Next Generation. Además, esta situación era conocida desde hace meses, como ya ha venido informando el Grupo Municipal del Partido Popular en diferentes plenos, ya que desde febrero de 2025 existían evidencias de que los plazos comprometidos no podrían cumplirse".

"La resolución de revocación de competencias fue dictada por la conselleria el pasado 28 de abril de 2026. Sin embargo, el equipo de gobierno ha esperado hasta el último día del plazo, un mes después, para llevar a pleno la conveniencia de presentar un recurso de reposición, sin aportar informes que acrediten su viabilidad jurídica ni económica. Cabe recordar, que conselleria está aplicando el procedimiento establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez", ha señalado el PP.

No existe ningún informe de Intervención que cuantifique el impacto real que esta situación está generando para las arcas municipales, ni tampoco un informe de Secretaría que avale las posibilidades de éxito del recurso planteado Mayte Peñalver — Portavoz del PP de Ibi

La portavoz del Partido Popular, Mayte Peñalver, denuncia que "no existe ningún informe de Intervención que cuantifique el impacto real que esta situación está generando para las arcas municipales, ni tampoco un informe de Secretaría que avale las posibilidades de éxito del recurso planteado". Del mismo modo, "el concejal de Hacienda, David Rojas, no ha efectuado ninguna declaración ante las dudas planteadas. A pesar de ello, el gobierno municipal pretende seguir adelante con una estrategia que, a nuestro juicio, solo aumenta la incertidumbre y un coste elevado para los vecinos de Ibi".

"Según los datos conocidos, la cantidad que deberá devolverse vinculada a los fondos europeos ha pasado de más de 500.000 euros a 700.000 euros, según declaraciones de la concejal de Urbanismo y portavoz adjunta socialista, Nuria Pina. Ante esta situación, el Partido Popular se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar el equipo de gobierno y cuánto más dinero tendrán que asumir los ciudadanos como consecuencia de su gestión deficiente", han manifestado

El PP carga contra el PSOE y Som Ibi y critica la gestión del proyecto por parte del Ayuntamiento

"Asimismo, resulta especialmente preocupante la falta de actuaciones frente a la empresa adjudicataria. Mientras algunos informes municipales sitúan la suspensión de las obras en julio de 2025, la realidad es que los trabajos quedaron paralizados el 14 de febrero. Pese a ello, el Ayuntamiento no ha impulsado acciones para reclamar los daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento contractual, tal como marca el contrato firmado por la propia empresa".

Del mismo modo, el Partido Popular "critica la abstención de Vox y Som Ibi, una decisión que vuelve a demostrar su falta de firmeza ante la gestión errática y la irresponsabilidad del equipo de gobierno. Especialmente llamativa resulta la postura de Som Ibi, cuya portavoz Aitana Gandía pretende ahora ejercer de fiscalizadora de una gestión de la que formó parte durante casi 3 años. Resulta difícil entender que quienes fueron integrantes del equipo de gobierno intenten presentarse hoy como los más exigentes y vigilantes cuando, mientras ocuparon responsabilidades de gobierno, no fueron capaces de detectar, corregir o impedir las decisiones que han desembocado en la actual situación".

Recreación virtual del geriátrico / INFORMACIÓN

"Sorprende escuchar reiteradamente discursos sobre la negativa de Aitana Gandía, exvicealcaldesa [de Som Ibi], a 'firmar cheques en blanco al Partido Socialista' cuando la realidad es que Som Ibi continúa sosteniendo con sus decisiones la continuidad del actual alcalde. Los vecinos merecen coherencia entre las palabras y los hechos. No basta con escenificar distancias en los plenos mientras se mantiene intacto el respaldo político que permite al actual gobierno seguir adelante".

"La realidad es que, más allá de los discursos y de los intentos de diferenciarse, en este pleno, Vox y Som Ibi han acabado coincidiendo una vez más en proteger con sus decisiones a un equipo de gobierno incapaz de asumir responsabilidades.

Para el Partido Popular, "el proyecto de la Residencia de Mayores se ha convertido en el ejemplo más evidente de una gestión marcada por los retrasos, la falta de previsión y la ausencia de transparencia y de trabajo. Por ello, exigimos al equipo de gobierno y al alcalde Sergio Carrasco que explique con claridad cuál es el coste real de esta situación, qué posibilidades tiene realmente el recurso presentado y qué responsabilidades se van a exigir a quienes han provocado que el municipio pierda una oportunidad histórica de contar con esta infraestructura tan necesaria".

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