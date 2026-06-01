El PP asegura que el funcionamiento del Hospital de Alcoy está garantizado pese al cierre de camas en verano

El PP acusa a Compromís de "alarmismo" y de "manipular" la situación del Hospital Virgen de los Lirios, asegurando que el servicio está garantizado pese al cierre de algunas camas por la campaña estival.

La formación valencianista denunció la pasada semana el cierre de habitaciones y quirófanos en el hospital de Alcoy durante el verano, alertando de que había plantas en las que se cerrarían hasta 12 camas. Y el PP de Alcoy ha salido este lunes al paso de estas manifestaciones.

"Desde el Partido Popular de Alcoy desmentimos rotundamente las declaraciones realizadas por Compromís a la prensa sobre la situación del Hospital Virgen de los Lirios durante el periodo estival, unas afirmaciones irresponsables que no se ajustan a la realidad y que únicamente buscan generar preocupación y alarma entre los ciudadanos", han manifestado.

"Desde el PP hemos podido corroborar que las vacaciones del personal sanitario no van a entorpecer en absoluto el correcto funcionamiento del hospital ni la atención sanitaria que reciben los vecinos de Alcoy y de nuestras comarcas".

El Hospital Virgen de los Lirios va a seguir funcionando con total normalidad. Los profesionales sanitarios van a seguir prestando una atención de calidad y los ciudadanos pueden estar tranquilos porque no existe ningún recorte asistencial como intenta hacer creer Compromís Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

"La realidad es muy distinta a la que intenta vender Compromís. Está más que comprobado que durante la época estival la ocupación hospitalaria desciende y no menos de 40 camas permanecen vacías en julio, agosto y septiembre. De las cuales 12 se van a cerrar en periodo estival".

Los populares han explicado que "actualmente son alrededor de 40 camas las que permanecen ocupadas. De esas 40 camas, únicamente se deshabilitarán 12 camas en todo el hospital por una cuestión de eficiencia organizativa y adaptación a la menor presión asistencial propia de los meses de verano. Y esto no difiere en lo que se viene haciendo año tras año".

Quirófanos

"Asimismo, en relación con los quirófanos, se mantiene exactamente la misma planificación que se aplica cada año durante el verano y los periodos vacacionales del personal sanitario, garantizando en todo momento la atención médica, las intervenciones prioritarias y el funcionamiento ordinario del hospital".

El portavoz del Partido Popular de Alcoy, Carlos Pastor, ha criticado la actitud de Compromís y ha asegurado que “es irresponsable intentar sembrar dudas sobre la atención sanitaria únicamente para sacar rédito político. Compromís está ocultando que en verano la ocupación hospitalaria baja considerablemente, y que las medidas organizativas que se adoptan son exactamente las mismas que se han aplicado en esta época con absoluta normalidad. El Hospital Virgen de los Lirios va a seguir funcionando con total normalidad. Los profesionales sanitarios van a seguir prestando una atención de calidad y los ciudadanos pueden estar tranquilos porque no existe ningún recorte asistencial como intenta hacer creer Compromís”.

"Hay que dejar claro que estas reorganizaciones temporales responden a criterios técnicos y de eficiencia sanitaria y que se han realizado siempre, también cuando gobernaban PSOE y Compromís en la Generalitat, sin que entonces pusieran el grito en el cielo", ha insistido el PP.

"Desde el Partido Popular lamentamos que Compromís prefiera crear alarma y confrontación antes que defender con responsabilidad la sanidad pública y apoyar a los profesionales sanitarios. El Hospital Virgen de los Lirios continuará prestando asistencia con total normalidad durante el verano, garantizando la atención sanitaria y la calidad asistencial que merecen todos los ciudadanos".