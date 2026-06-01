Primer aviso por altas temperaturas de la temporada en Alicante: hasta 40 grados se esperan este martes

Primera alerta en Alicante por altas temperaturas de la temporada veraniega que se ha abierto con el inicio del mes de junio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en el litoral sur de la provincia para este martes.

Así, desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, incluyendo la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de la Marina Baixa, l'Alacantí y el Medio Vinalopó, estarán este martes bajo alerta por altas temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados en algunos puntos.

El aviso abarca desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas, señalando que se pueden superar los 39 grados en Orihuela.

Así, si las máximas este lunes han superado los 30 grados en múltiples puntos de la provincia, llegando a los 34 grados por ejemplo en Muro, según Avamet, el martes el mercurio va a repuntar como si fuera una ola de calor en pleno verano.

La previsión de Aemet para el martes es de cielo poco nuboso, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, localmente notable en el sur, donde se esperan valores significativamente altos. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componente oeste en el interior y a componente sur en el litoral.

En Orihuela se prevé una máxima de 40 grados, en Elche y Villena 38 y en Alcoy 37, mientras que en Torrevieja se esperan 32 grados, en Alicante 31 y en Dénia 29. En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 17 y los 19 grados, con posibilidad de noche tropical en algunos puntos de la costa.

Para el miércoles se espera que el calor remita, aunque se mantendrán valores por encima de lo normal para un inicio de junio. Así, se espera cielo poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte durante la primera mitad del día, donde no se descartan chubascos aislados. Temperaturas mínimas en descenso en el norte y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso notable. Viento flojo del nordeste girando a sureste a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas oscilarán el miércoles entre los 28 y los 30 grados, mientras que las mínimas se moverán entre los 16 y los 20 grados.

Eso sí, desde Aemet han informado que "aún hay incertidumbre, pero a finales de semana incluso podría haber temperaturas más bajas de lo normal en el norte y este peninsular de forma pasajera", lo que se traduciría en un respiro momentáneo del calor.