Arranca la Mostra de Teatre de Alcoy con una programación que apuesta por la autoría en tiempos de la IA

La XXXV Mostra de Teatre d’Alcoi ya está en marcha con una programación que apuesta por la autoría en tiempos de inteligencia artificial. El certamen convierte desde el lunes Alcoy en la capital de la escena de la Comunidad Valenciana, acogiendo el Teatre Calderón y el Principal funciones contemporáneas de autores como Patricia Pardo, Víctor Sánchez Rodríguez, Marta Velasco, Paco Zarzoso o Borja López Collado. Una selección de obras que rompen con los planteamientos predecibles, abordando temáticas humanas con voces absolutamente personales.

En la que también es la XXV Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana son protagonistas historias que rompen con los planteamientos predecibles, reivindicando la autoría dramatúrgica en su programación, apostando por esa visión personal, única, creativa y profundamente humana.

Las relaciones afectivas y familiares, las obsesiones, el propio teatro, la diversión o la superación están presentes, entre otras temáticas, en 19 espectáculos donde destaca la originalidad de planteamiento y tratamiento, haciendo gala de la inteligencia natural que caracteriza a la escena valenciana y nacional que esta semana se da cita en Alcoy.

Liebe, de la compañía Titoyaya de Gustavo Ramírez / INFORMACIÓN

El Teatre Calderón y el Principal son los escenarios principales de una oferta escénica que también se abre al público general, con la posibilidad de compartir patio de butacas con los cerca de 300 profesionales que se han inscrito para asistir a la edición de este año. Además, diversos rincones de la ciudad se convierten en espacios de representación no convencional, con piezas de danza, circo y artes de calle que se podrán ver gratuitamente en el patio del CADA y en la Plaça de Dins.

Teatre Calderón

Así, el certamen arrancó el lunes por la tarde noche con la función inaugural al Teatre Calderón a cargo de la formación valenciana Contrahecho Producciones, con Canviarem bolquers segons el BOE, con texto y dirección de Patricia Pardo.

Para este martes a las 19:45 horas, sobre el mismo escenario, está prevista la personalísima revisión del universo chejoviano que propone Víctor Sánchez Rodríguez. Galardonado en 2025 con uno de los Premis Mostra de Teatre por Cuatro días, cuatro noches, vuelve con una pieza que analiza las relaciones familiares y el mundo del teatro.

La producción del Institut Valencià de Cultura, El aguante, nace inspirada por el clásico La Gaviota, de Anton Chejov. Pero lleva sus conflictos humanos y creativos al siglo XXI con un tono de ‘dramedia’ para hablar de una familia poco convencional que se dedica a la creación escénica y que, a pesar de sus diferencias, tiene ‘el aguante’ necesario para poner toda su alma en esta profesión.

La Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, Maria Velasco, presenta el día 3 de junio a las 19:45 horas Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, una producción madrileña de Nave 10 Matadero y Pecado de Hybris. Esta propuesta a medio camino entre la ciencia ficción y la autoficción plantea el amor como el encuentro con aquello desconocido, casi sobre natural. Una mujer en la media edad y un ser que llega - tal vez de otra dimensión - para animarla a volver a creer en las utopías, en otras vidas y universos posibles.

La programación del Calderón se completa el día 4 a las 20 horas con la versión escénica de Misery. La famosa novela de Stephen King en la que un escritor es rescatado de un accidente automovilístico por una lectora demasiado aficionada a su literatura tuvo una exitosa adaptación cinematográfica y una producción escénica en Broadway. Ahora, la formación valenciana Saga Producciones presenta una versión de este montaje que gira alrededor de la obsesión y que protagoniza Carmen Conesa.

Teatre Principal

En cuanto al Teatre Principal, el 2 de junio a las 22:30 horas tiene previsto ofrecer la nueva creación de uno de los autores contemporáneos valencianos más reconocidos, con un estilo único. Paco Zarzoso bucea en la propia creación como temática en El camino de la sal, una tragicomedia que podría parecer la historia de un desencuentro amoroso, pero que rompe expectativas con un giro inesperado.

"Medea (Historia de un ghosting)", ambientada en Benidorm, de Triangle Teatre / INFORMACIÓN

Y otra sorpresa es el punto de partida de Medea (Historia de un ghosting), que el 3 de junio acoge la misma sala. El joven dramaturgo y director de escena Borja López Collado firma una de las revelaciones de la temporada, una versión libre del mito clásico Medea. La acción se traslada a un Benidorm en temporada baja donde llega una refugiada de la guerra ucraniana que caerá en un peligroso triángulo amoroso al ritmo de la música Trap.

Para todas estas funciones, las entradas están disponibles en www.ticketalcoi.com y los detalles se pueden consultar en www.mostrateatre.com. Además, la taquilla del Calderón estará abierta el 1 y 4 de junio de 11:30 a 13:30 horas y de 18 a 20 horas. Mientras que el 2 y 3 de junio atiende al público de 11:30 a 13:30 horas y de 18 a 22:30 horas.

Las calles como escenario

Entre la programación abierta al público general de la XXXV Mostra de Teatre destacan las funciones con acceso gratuito que tendrán lugar cada tarde al aire libre.

El Patio del CADA ofrecerá piezas breves de danza a las 18 horas. Este martes la formación Canaria Cía. Eszer presenta Unarys, una metáfora sobre la conexión con la naturaleza. El miércoles será el turno de Titoyaya - referentes de la creación coreográfica valenciana- con Liebe, la recreación de un amor sin instrucciones. El día 4, desde Andalucía, la Compañía Antonio Ruz representará en Flop la dignidad del fracaso en una sociedad obsesionada por el éxito.

Por otra parte, a las 18:30 horas la Plaça de Dins mostrará otras expresiones escénicas. El martes, los madrileños Kanbahiota & Chisgarabís representan Play Time, una propuesta de circo inspirada por la popular historia medieval La nave de los locos en la que reivindican la capacidad innata de los pequeños para disfrutar del juego y de subvertir las normas (incluso las de la gravedad). El miércoles 3 de junio los valencianos Spinish Circo llegarán Fins al cel con una pieza breve que demuestra cómo la colaboración puede ayudar a conseguir aquello que parecía imposible.

"El aguante", de Cámara Blanca / DAVID RUIZ

La programación de este espacio no convencional de representación se completa con las artes de calle el día 4. Los valencianos Visitants presentan I si fem un clàssic?, una comedia que recrea escenas de balcón con textos de Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, entre otros, para construir momentos hilarantes de distorsión entre la ficción y la realidad.

A toda esta programación pensada para compartir con el público alcoyano se tienen que añadir las propuestas que tendrán lugar en otros escenarios, pensadas para los profesionales inscritos en la Mostra. El salón de actos del CADA ofrecerá teatro breve con A qué sonaremos cuando ya no estemos (Vivirei Teatro) y NoDiva (LaEstal).

"Fins al cel", de Spinish Circo / INFORMACIÓN

Mientras que la sala de exposiciones del centro cultural ofrecerá los espectáculos breves de danza Loca (Cienfuegos Danza) y Carne de Bronce (Cristina Reolid). En paralelo, el Teatre Salesians se dedicará a las propuestas para niños y niñas con Desobedient (Atirohecho), Abocador (Bramant Teatre) y Monstre Rosa (Zum Zum Teatro), para las que se han concertado la asistencia también de alumnado de centros educativos alcoyanos.

Completan la agenda de la Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana las actividades estrictamente profesionales que tendrán lugar en el Àgora. Encuentros, rondas de negocio, presentaciones de libros, manuales de buenas prácticas, programas de acompañamiento y de intercambio cultural... una serie de propuestas que nacen directamente del sector y que demuestran la iniciativa de una escena valenciana que "se consolida como una de las más dinámicas, creativas e inteligentes del panorama nacional", según han explicado desde la organización.