¿Qué pasa con la demolición del antiguo cine de Batoi en Alcoy?

Hace ya más de dos años que el Ayuntamiento de Alcoy adjudicó el derribo del antiguo cine de Batoi, pero las máquinas todavía no han entrado allí para proceder a su demolición.

El PP ha alertado este martes de esta circunstancia, urgiendo al ejecutivo municipal a ejecutar la obra para "garantizar la seguridad y la limpieza de la zona".

Desde el ejecutivo municipal han explicado a INFORMACIÓN que el problema surgido de debe a la necesidad de desviar una línea eléctrica por parte de Iberdrola, actuación que se realizó hace ya meses.

Después el equipo de gobierno se reunió con la adjudicataria, dado que por el tiempo transcurrido la mercantil podía pedir la rescisión del contrato, algo que la empresa ha declinado, comprometiéndose a iniciar los trabajos el pasado marzo. Pero por cuestiones de volumen de trabajo de la adjudicataria no ha podido hasta ahora acometer el derribo, actuación que está previsto lleve a cabo en julio.

Críticas del PP

Antes, el PP ha denunciado que la demolición del cine "sigue quedando en papel mojado", recordando que "se aprobó con casi 70.000 € su demolición en abril de 2024. Estamos a mediados de 2026 y seguimos igual".

Así, el PP ha alertado que "la situación del edificio continúa generando una enorme preocupación entre los vecinos de la zona, que están hartos de convivir con un espacio abandonado, lleno de suciedad y que supone un evidente peligro para la seguridad".

Desde el PP de Alcoy "lamentamos que el gobierno municipal vuelva a recurrir a los titulares y a los anuncios vacíos mientras la realidad que viven los vecinos es completamente distinta. El antiguo cine de Batoy sigue exactamente igual: deteriorado, abandonado y generando inseguridad".

Estamos a mediados de 2026 y seguimos igual: con el edificio del cine de Batoy sin demoler y sin noticias de que vaya a producirse en breve Jordi Reig — Concejal del PP de Alcoy

Jordi Reig, concejal del PP en Alcoy, apunta que “se anunció su demolición inminente en marzo de 2024. Estamos a mediados de 2026 y seguimos igual: con el edificio del cine de Batoy sin demoler y sin noticias de que vaya a producirse en breve. Los vecinos del barrio llevan demasiado tiempo reclamando soluciones reales y actuaciones inmediatas. En lugar de respuestas, únicamente reciben promesas incumplidas y noticias que no se corresponden con la situación actual”.

"Queremos que el gobierno de Toni Francés deje de utilizar este problema como propaganda política y actúe de manera urgente para garantizar la seguridad y la limpieza de la zona, por esta razón vamos a solicitar en el pleno de este mes de junio que se acometa ya de manera urgente esta demolición, y que con los vecinos de Batoy se elabore un proyecto para la futura construcción de un edificio municipal que dote de más servicios al barrio", han agregado desde el PP.

En 2024 el Ayuntamiento anunció que proyectaba en el solar un centro de día, para cuya construcción pedía la colaboración de la Generalitat.