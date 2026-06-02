Movilización durante la Mostra de Teatre contra la gestión del Institut Valencià de Cultura
Once asociaciones de artes escénicas realizan protestas durante el certamen para alertar de la situación crítica que viven
Las asociaciones de artes escénicas se movilizan durante la Mostra de Teatre de Alcoy contra la gestión del Institut Valencià de Cultura (IVC).
El certamen, que ha visto reducidas las funciones por un recorte en las ayudas de la Generalitat que se ha compensado en parte con un mayor esfuerzo económico del Ayuntamiento, sirve esta semana para denunciar el "ataque sin precedentes" que están sufriendo, ya que "quieren desmantelar el que hemos construido con años de pasión, esfuerzo y comunidad".
"Desde las asociaciones de artes escénicas estamos preparando acciones de protesta contra la gestión del IVC durante la Mostra de Alcoi", varias de las cuales ya han tenido lugar este martes.
Así, antes de la actuación prevista por la tarde en la Plaça de Dins se ha realizado una concentración en la que se ha leído un manifiesto para alertar de la situación que están viviendo.
En el manifiesto han advertido que las ayudas nunca llegan, se quedan proyectos a medias, los festivales y muestras están "ahogados", los profesionales "precarizados", el circuito "desguazado", la educación artística superior "agoniza" y la lengua valenciana es "silenciada".
El manifiesto está firmado por once asociaciones de artes escénicas, que alertan que este maltrato por parte del IVC "es su manera de acallar una cultura que piensa, que cuestiona, que emociona. Pero nosotros no callaremos. Y vosotros sois parte de esta resistencia. Porque si la cultura desaparece, también desaparece lo que somos. Exigimos unos responsables de la cultura preparados y competentes, Con la trayectoria y la sensibilidad necesarias para cuidar y garantizar una cultura digna y plural. Que estén a la altura de nuestro sector, de nuestros profesionales y nuestra ciudadanía".
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