El conseller de Sanidad anuncia la licitación del centro de salud de La Condomina de Alicante para la próxima semana

Nueva fecha para la licitación de las obras de construcción del centro de salud de La Condomina en Alicante y archivo de la denuncia del PSOE ante la Fiscalía por la supuesta reutilización de catéteres en el Hospital del Vinalopó de Elche.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha comparecido este martes en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes para detallar el contenido de las cuentas de 2026 en lo que respecta a su departamento.

Y además de repasar inversiones previstas en la provincia de Alicante, en el turno de réplicas ha anunciado que la licitación del centro de salud de la capital, que fijó para el mes de mayo, se realizará la próxima semana. Una actuación cuya inversión supera los 10 millones y se prevé que arranque después del verano, para atender a una necesidad que se espera desde hace una década en la playa de San Juan.

Recreación de cómo será el nuevo centro de salud de La Condomina /

Además, también ha comunicado que la denuncia que anunció el PSOE que iba a llevar ante la Fiscalía sobre un correo electrónico interno de la empresa concesionaria, Ribera Salud, en el que supuestamente se reconocía la reutilización de catéteres de electrofisiología hasta diez veces, una práctica prohibida por la normativa europea y estatal por el riesgo de infección, "ha sido archivada".

Este archivo lo ha comunicado Gómez entre acusaciones de PSOE y Compromís sobre el incremento del dinero destinado a la sanidad privada por derivaciones y pruebas por parte del ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca. Las dos formaciones progresistas han acusado al Consell de desmantelar la sanidad pública para que la sanidad privada haga caja.

El conseller ha destacado en su comparecencia que la conselleria ha incrementado su presupuesto casi un 3 %, alcanzando los 9.453 millones de euros en 2026.

Y ha apuntado respecto a actuaciones en Alicante que las cuentas incluyen las obras de los centros de salud de El Travalón en Elche (3,5 millones), Alicante Garbinet (5,5), Pau 2 en Alicante (7,9) y Pedreguer (3,38 millones).

El conseller anuncia el inicio de los trámites para los nuevos centros de salud de San Vicente del Raspeig, Orihuela Costa y Santa Pola

A ello hay que sumar que se incluyen ya dotaciones económicas para iniciar el "camino administrativo" del tercer centro de salud de San Vicente del Raspeig. Y también ha apuntado que el "nuevo sistema de colaboración institucional", similar al Plan Edificant con delegación de competencias, permite avanzar en los centros de salud de Orihuela Costa y Santa Pola, entre otros.

Y en cuanto a los hospitales, se incluyen 29,4 millones de euros para la reforma del Hospital de La Vila Joiosa, donde ha cargado con la "ampliación fake" que realizó Botànic que no contemplaba más camas. También se destinan 17 millones de euros para la ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela o 1,7 millones de euros para la remodelación del área quirúrgica del Hospital General de Elche.

Las cuentas contemplan 29 millones de euros para la reforma del Hospital de La Vila, 17 millones de euros para la ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela y 1,7 millones de euros para el Hospital General de Elche

En inversiones sociosanitarias destaca en la provincia los 3,1 millones en el centro La Pedrera de Dénia.

A pesar de estos anuncios, el diputado de Compromís Carles Esteve ha denunciado que el Consell lleva años incluyendo los mismos proyectos sin avanzar en nada, con especial mención a Alicante, donde ha citado los casos de PAU 2, Garbinet, La Condomina y Redován.

Y desde el PSOE su diputada Yaissel Sánchez ha preguntado sin éxito cuánto dinero va a destinar Sanidad a derivaciones a la sanidad privada, denunciando la opacidad del Consell y que su único objetivo es el "acoso y derribo de la sanidad pública valenciana".

Un presupuesto récord

Marciano Gómez ha afirmado que una vez más el presupuesto que se destina a su departamento “es histórico ya que este Consell año tras a año ha ido incrementándolo. Es más supone un 36 % del total del presupuesto no financiero de la Generalitat, prueba evidente de que la sensibilidad hacia las políticas sanitarias es esencial en las decisiones de este Gobierno”.

Gómez ha incidido en que estas cuentas para su departamento suponen casi 1.200 millones de euros más que las últimas aprobadas en la legislatura anterior. “Todo ello, a pesar de los más de 1.000 millones de deuda que tiene el Gobierno de España con la Generalitat en concepto de asistencia a ciudadanos extranjeros y desplazados de otras comunidades autónomas”, ha lamentado.

La sanidad valenciana çes mejor ahora que la que había en junio de 2023 y no es fruto de la casualidad Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

Marciano Gómez ha asegurado que la sanidad valenciana “es mejor ahora que la que había en junio de 2023 y no es fruto de la casualidad, sino de gobernar con planificación, con objetivos y con una estructura sólida. La confianza de los ciudadanos se consigue cumpliendo lo que se anuncia y este presupuesto es una prueba de responsabilidad y de cumplimiento de los compromisos adquiridos”, ha insistido.

El conseller ha desarrollado las principales líneas de actuación a llevar a cabo tras la aprobación del presupuesto y ha destacado la continuidad de la apuesta "inequívoca" por la Atención Primaria, con una dotación cercana a los 1.800 millones de euros.

Centros de Atención Urgente 24 horas

Entre las medidas importantes en esta área, ha destacado la puesta en marcha de los Centros de Atención Urgente 24 horas, un compromiso adquirido por el presidente Pérez Llorca en su discurso de investidura. Estos centros mejorarán el rendimiento del resto del sistema sanitario.

Por un lado, liberando capacidad en los centros de salud, y por otro, al reducir presión sobre las urgencias hospitalarias mediante protocolos de derivación eficientes, según Sanidad. Se prevé una inversión total de 12 millones de euros, de ellos 5 se incorporan ya en las cuentas de 2026.

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías también ha señalado que van a mejorar los resultados de la Atención Primaria y a facilitar la labor administrativa a los profesionales. En este ámbito destacan dos proyectos. Por una parte, el asistente virtual, que va a permitir dar respuesta al 100 % de las llamadas a los centros y a distribuir la demanda de los usuarios de manera más precisa para que sean atendidos por el profesional más adecuado en cada caso.

Además, se completará la tramitación para la puesta en marcha del denominado Escriba Digital, con el que se agilizará la atención de los profesionales y, por tanto, se ganará en eficacia, eficiencia y humanización.

Integrantes de la plataforma este jueves a las puertas del Hospital Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

En cuanto al equipamiento, la Conselleria de Sanidad dota a los centros de salud de herramientas de última generación como ecógrafos, retinógrafos, dermatoscopios y equipos 'Doppler'. Para Marciano Gómez, “esto permite a los médicos de Familia realizar pruebas diagnósticas sin necesidad de derivar al paciente al hospital, lo que contribuye a la reducción de las listas de espera y agiliza la detección de enfermedades crónicas o graves”.

Un 10 % más de inversión en obras de Atención Primaria

El presupuesto de 2026 contempla 89 millones de euros para infraestructuras de Atención Primaria, un 10 % más que en el ejercicio anterior, para construir nuevos centros, reformar o iniciar la tramitación administrativa de otros.

Entre las inversiones previstas destacan en la provincia de Alicante los centros de salud Elx-Travalón, Alicante-PAU 2, Alicante Garbinet, Pedreguer, Alicante-La Condomina, San Vicente del Raspeig, Elche San Fermín, Guardamar de Segura, Algorfa, Alcoy-La Bassa, CSI Alicante-calle Gerona, entre otros.

Nuevas unidades en Salud Mental y Adicciones

Las políticas de Salud Mental y Adicciones reciben una dotación de casi 219 millones de euros, lo que supone un incremento de 26,6 millones de euros, un 14 % más respecto al pasado año.

En esta línea, el conseller ha manifestado que “los recursos presupuestados son los necesarios para poder afrontar los importantes retos que teníamos fijados en esta área y que se enmarcan en el Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 que cuenta con una dotación de 724 millones de euros”.

Sanidad invertirá 219 millones en Salud Mental y 1.456 en medicamentos hospitalarios para la innovación terapéutica

Entre las principales iniciativas que se van a llevar a cabo este año cabe señalar la apertura de nuevas unidades hospitalarias de atención a adolescentes; la puesta en marcha de 8 unidades de neurodesarrollo, específicas para la atención al TDAH y al autismo refractarios; la creación de 23 Unidades de Prevención Indicada de las Adicciones, dirigidas a adolescentes; la implantación de Hospitales de Día para Patología Dual; y la puesta en marcha de 18 hospitales de día de salud mental para adultos con una dotación global de 6,2 millones (1,6 millones en 2026) y otros 18 para niños y adolescentes con un presupuesto de 14,2 millones (3,6 millones en 2026).

INFORMACIÓN

Según Sanidad, en esta legislatura se ha incrementado en un 21,2 % el número de plazas de formación en Salud Mental, un crecimiento que duplica al registrado en el conjunto de España, donde el aumento es del 9,7 %. “La Comunitat Valenciana ha dejado de ser una autonomía con poca capacidad de atracción y retención de talento para convertirse en una de las grandes referencias nacionales en formación sanitaria especializada en Salud Mental. Hoy no solo formamos más especialistas, sino que conseguimos retenerlos y atraer a profesionales procedentes de otras comunidades autónomas, algo impensable hace apenas unos años”, ha remarcado Marciano Gómez.

Salud Digital

El conseller de Sanidad también se ha referido a la Estrategia de Salud Digital, “un ambicioso proyecto de digitalización del sistema sanitario valenciano que nos va a situar no solo a la cabeza de España, sino también de Europa”. “Una iniciativa cuya ejecución va a suponer, sin duda, un antes y un después en la gestión sanitaria con beneficios exponenciales en la asistencia a los pacientes”, ha subrayado.

La cuantía global de la Estrategia de Salud Digital hasta 2027 es de 235 millones de euros y en este ejercicio la partida asciende a 140,6 millones de euros para continuar avanzando en la implementación de auténticos hitos tecnológicos como la Historia Clínica única, el Anillo Digital o la incorporación de la inteligencia artificial. Proyectos que según conseller de Sanidad “no solo están suponiendo ya una mejora del rendimiento de nuestro sistema sanitario, sino que está preparándolo para su desarrollo futuro”.

Gómez ha indicado que “ya se han iniciado e impulsado el grueso de los proyectos y se ha desarrollado una labor imprescindible, centrada en la preparación de todas las infraestructuras para que puedan soportar tecnológicamente las nuevas iniciativas”.

Historia clínica única

Así ha puesto como ejemplo la adjudicación por 70 millones de euros del contrato para la implantación de la historia clínica única. Es un proyecto estratégico que permite disponer de un sistema integrado y centralizado de información clínica para toda la Comunitat Valenciana y en el presupuesto de 2026 cuenta con 4,9 millones de euros. Está previsto que el despliegue comience en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Oeste, que integra a los departamentos de salud Valencia-Hospital General, Requena y Manises.

Por otro lado, este año se va a consolidar el denominado anillo radiológico, “un cambio de paradigma en la gestión de las pruebas radiológicas”, tal y como lo ha calificado el conseller. El importe global para su implantación en toda la Comunidad Valenciana es de más de 21 millones de euros y por el momento ya se ha ejecutado más del 50 %. Durante este ejercicio 2026, se prevé invertir 4,8 millones de euros para continuar su desarrollo.

Rafa Arjones

Marciano Gómez ha subrayado que “el avance es indudable, ya que actualmente todos los departamentos de salud están incorporando nuevas pruebas de imagen radiológicas al anillo y están trabajando en la migración del histórico de las mismas”. “Es decir, ya se pueden consultar imágenes desde diferentes departamentos de salud y la obligación del paciente a trasladar consigo sus pruebas radiológicas empieza a ser historia”, ha incidido.

Ciclotrón y protonterapia

La mayor cuantía económica de este presupuesto corresponde al programa de Atención Hospitalaria, con más de 4.520 millones de euros. Los ejes principales son el incremento de recursos asistenciales; modernización de quirófanos y laboratorios; renovación tecnológica de equipamiento hospitalario e incorporación de alta tecnología; incremento de la inversión en medicamentos hospitalarios hasta los 1.456 millones de euros, lo que garantizará el acceso a la innovación terapéutica.

En este contexto de modernidad en los tratamientos y de impulso de la medicina predictiva se va a acelerar el Plan de Innovación Tecnológica junto al Hospital la Fe que incluye, principalmente, dos iniciativas de un valor sanitario muy importante, el ciclotrón y la protonterapia.

En el primer caso, ya se ha comenzado la tramitación administrativa para la construcción de un edificio en el entorno del Hospital La Fe, con un coste global de 17 millones de euros, donde se producirán radiofármacos para abastecer a toda la red de Medicina Nuclear de la Comunidad Valenciana. Las obras comenzarán en 2027 y el proyecto incluye tanto el equipamiento de un ciclotrón como varios laboratorios especializados. El objetivo es garantizar el acceso a radiofármacos sin depender de proveedores externos, aumentar la capacidad diagnóstica y potenciar la investigación en medicina nuclear.

Héctor Fuentes

En cuanto a la protonterapia, los 14,5 millones que están incluidos en este presupuesto son el paso definitivo en la construcción de una infraestructura pública que va a ser clave para el tratamiento oncológico de alta precisión, ya que supone prácticamente el 65 % de la dotación económica de la obra. El búnker donde se ubicará el acelerador de protones está ya muy avanzado.

Las obras se están ejecutando según la planificación prevista y la previsión es que el centro inicie su actividad con pacientes a partir de agosto de 2027, con una asistencia de 200 pacientes de media durante los primeros años.

Cáncer

Marciano Gómez ha puesto de relieve la importancia de la Estrategia contra el Cáncer basada en los siguientes pilares: circuitos de diagnóstico rápido, medicina personalizada y de precisión, inversión en tecnología, innovación y terapias avanzadas, investigación y seguimiento a largo plazo a los pacientes.

En este punto, el conseller ha recordado que uno de los grandes compromisos que asumió este Consell desde el primer día era combatir el cáncer, “una de las mejores políticas sociales que se puede llevar a cabo”. Con ese objetivo se han reducido las listas de espera prioridad 1 en todos los cortes de diciembre y junio, pasando de 61 a 24 días, lo que significa un 60 % menos de espera y de angustia para las personas que padecen un proceso oncológico y sus familiares.

También se han remodelado los programas de cribado, haciendo un "gran esfuerzo organizativo y económico para revertir un programa de prevención que en 2023 presentaba múltiples carencias", según el Consell. "Se ha revertido esa situación, tal es así que, hoy en día con respecto a 2022, se superan las 3.500 invitaciones diarias, frente a las 1.800 de entonces; se ha invitado a más de 239 mil mujeres frente a las 127 mil de antes; se realizan más de 2.300 mamografías al día, frente a las 1.200; o el promedio entre la sospecha del caso y el inicio del tratamiento está en 8,14 semanas frente a las 12,93 de 2022", ha manifestado Sanidad.

Impulso de la asistencia a pacientes crónicos

La atención sanitaria de Media Larga y Estancia dispone de un presupuesto de 122,7 millones de euros para seguir avanzando en los principales objetivos de la asistencia a los pacientes crónicos.

También se ha aumentado el presupuesto en medicamentos de receta de Atención Primaria, con un 3 % más, dando continuidad al crecimiento del 8 % realizado en 2025. El conseller ha puesto en valor estos incrementos porque, según ha asegurado, entre 2019 y 2023 el crecimiento presupuestario en medicamentos fue del 0 %. “Por tanto, estamos corrigiendo una etapa de congelación con una política presupuestaria responsable, sostenida y alineada con las necesidades reales del sistema sanitario”, ha enfatizado.

Por su parte, las políticas de Salud Pública recogen una dotación cercana a los 161 millones de euros. En concreto, se destinarán a programas comunitarios y participativos para promover la salud y las prácticas saludables, realizaremos las labores de control y vigilancia de la salud pública y desarrollaremos un completo plan de vacunación, con especial atención a la campaña de gripe y Covid con el claro objetivo de limitar la incidencia de estos virus respiratorios.

Los centros de salud pública cuentan con una partida de 74 millones de euros para, entre otras actividades, coordinar la atención primaria y la especializada en la potenciación de programas y campañas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.

Por último, el conseller ha expresado su satisfacción porque este Consell haya apostado por destinar a Sanidad 4 de cada 10 euros del presupuesto total de la Generalitat. “Estamos creando un sistema mejor, avanzamos hacia el futuro dando una respuesta clara también a los problemas del presente. Todo ello modernizando y adecuando la sanidad pública valenciana, con políticas de inversión y de previsión, trabajando para mejorar la calidad asistencial”, ha concluido.