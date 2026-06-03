El alcalde de l'Alqueria aboca a la Escola Matinera al cierre al retirar la ayuda a la Ampa y pone en peligro la continuidad de alguna unidad

Si no tenía suficiente l'Alqueria d'Asnar con el bloqueo que sufre el Ayuntamiento desde hace meses al quedarse solo el alcalde en el gobierno, y mantener el primer edil paralizada una moción de censura al no haber secretario municipal acreditado tras un escándalo por supuestas irregularidades con el dinero público, ahora parece que el municipio pierde para el curso próximo la Escola Matinera.

El alcalde de la localidad, el tránsfuga César Palmer, ha comunicado a la Ampa del Aulario Ràfol Blanc, que pertenece al colegio rural agrupado (CRA) l'Encantada, que para el próximo curso no contará con la ayuda de 4.500 euros destinada a la Escola Matinera. Un servicio que permite a los padres dejar a los niños antes del inicio de las clases para poder irse al trabajo.

Una medida que puede hacer que el centro, que cuenta con unos 50 alumnos, pierda algún escolar por motivos de conciliación laboral, lo que podría comportar la supresión de alguna de las cinco aulas (3 de Primaria y 2 de Infantil) con las que cuenta si hay un descenso en la matriculación.

Esta comunicación del primer edil, firmada este pasado martes, ha sido rápidamente contestada por la Ampa, que exige el mantenimiento de la ayuda y niega que, como dice el alcalde en su escrito, solo sean "aproximadamente entre una y dos personas usuarias", sino que aseguran que hay cuatro usuarios fijos y varios ocasionales, lo que viene a significar un 10 % de los escolares del centro. Y el PSOE también ha denunciado este recorte, alertando de otros "despilfarros" del alcalde en otros temas secundarios como fiestas.

Uno de los dos barracones que tiene el colegio / Juani Ruz

Además, hay que recordar que un juez ha limitado las atribuciones del alcalde, en especial las referentes a los gastos y contratación, ante la insólita situación que vive el Consistorio y hasta que los tribunales resuelvan el contencioso presentado por los tres concejales del PSOE y la edil tránsfuga Saray González ante el bloqueo de la moción de censura.

El alcalde, que ha rechazado hacer declaraciones a INFORMACIÓN, explica en su comunicación, a la que ha tenido acceso este medio, que mantiene una subvención municipal a la Ampa de 3.300 euros, que se desglosan en 2.240 euros para el comedor, 260 para el seguro de responsabilidad civil de la asociación y 800 para material escolar, cultura y educativo. Pero rechaza los 4.500 euros para la Escola Matinera.

Y es que explica que "en cuanto al servicio de Escoleta Matinera, y a pesar de reconocer su utilidad para algunas familias, el Ayuntamiento no puede asumir su financiación dentro de la subvención municipal para el próximo curso. Esta decisión responde exclusivamente a criterios de sostenibilidad económica y de priorización de los recursos públicos disponibles, los cuales tienen que permitir atender el conjunto de necesidades y servicios municipales".

La utilización efectiva de la escoleta matinera es actualmente muy reducida, situándose en un número aproximado de entre una y dos personas usuarias César Palmer — Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

"Además, el Ayuntamiento ha analizado su incidencia actual y el número de personas usuarias del servicio. Según la información de que dispone este Ayuntamiento, la utilización efectiva de la Escoleta Matinera es actualmente muy reducida, situándose en un número aproximado de entre una y dos personas usuarias", asegura el alcalde.

"Esta circunstancia obliga a realizar una valoración responsable del destino de los recursos públicos municipales, especialmente cuando se trata de un servicio que representa una parte muy significativa del importe total solicitado. En este sentido, el Ayuntamiento considera que, en el actual contexto presupuestario, no resulta proporcionado asumir con fondos municipales un coste tan elevado para un servicio con una demanda tan limitada".

Por ello solo concede los 3.300 euros anteriormente citados, pero "en cuanto a la partida correspondiente al servicio de Escoleta Matinera, con un importe solicitado de 4.500,00 euros, esta no será objeto de financiación municipal por los motivos expuestos anteriormente, relacionados con la limitada demanda actual del servicio y con la necesidad de priorizar aquellas actuaciones que benefician a un mayor número de familias y alumnado del municipio".

Alegaciones de la Ampa

La respuesta de los padres no se ha hecho esperar y han remitido este mismo miércoles alegaciones al Ayuntamiento, donde alertan que "concurren circunstancias relevantes que aconsejan la reconsideración de dicha decisión".

Así, advierten de que "la resolución municipal fundamenta la denegación, entre otros motivos, en la escasa utilización del servicio, cifrándola en aproximadamente una o dos personas usuarias. Sin embargo, dicha circunstancia no se corresponde con la realidad actual del servicio, puesto que la Escoleta Matinera cuenta con cuatro usuarias fijas y diversos usuarios ocasionales, extremo que puede acreditarse mediante los compromisos y manifestaciones expresas suscritas por las familias interesadas".

Del mismo modo recuerdan que "el centro educativo del municipio cuenta con aproximadamente 50 alumnos matriculados, por lo que los cinco usuarios fijos del servicio representan alrededor del 10 % del alumnado total, porcentaje que resulta especialmente significativo atendiendo a las dimensiones demográficas y educativas de nuestro municipio".

La Ampa pide reconsiderar la decisión y advierte de que esto puede comportar la pérdida de alumnos y el cierre de alguna de sus cinco aulas

La Ampa señala que "el servicio de Escoleta Matinera viene prestándose de manera continuada, habiendo sido objeto de apoyo y colaboración municipal durante los distintos ejercicios presupuestarios transcurridos desde entonces. Así mismo, esta Asociación ha podido constatar que el Ayuntamiento ha venido respaldando económicamente las necesidades planteadas por la comunidad educativa, concediendo las subvenciones solicitadas e incluso colaborando en actuaciones complementarias cuando las circunstancias así lo han requerido".

"Que la continuidad del servicio ha generado una legítima expectativa entre las familias usuarias, quienes han organizado su conciliación familiar y laboral sobre la base de la existencia de un recurso que se ha venido prestando de forma estable durante los últimos años".

Terrenos en la zona donde el Ayuntamiento proyecta el nuevo aulario, y que Educación rechaza por su cercanía a una papelera / Juani Ruz

Del mismo modo señalan que "durante el pasado curso escolar esta asociación tuvo que asumir un importante esfuerzo económico extraordinario para garantizar la continuidad del servicio ante las incidencias surgidas con la prestación del mismo, viéndose obligada a contratar una nueva empresa especializada, lo que supuso un coste adicional aproximado de 4.500,00 euros".

Éxodo

Y apuntan que "la valoración de la Escoleta Matinera no debe limitarse exclusivamente a criterios de rentabilidad económica o al número actual de usuarios, sino que debe atender también a su función social y educativa como instrumento esencial para la conciliación de la vida laboral y familiar, la fijación de población en el municipio y el mantenimiento de la matrícula escolar. La existencia de servicios complementarios como la Escoleta Matinera constituye un factor determinante para muchas familias a la hora de mantener la escolarización de sus hijos e hijas en el centro educativo local frente a otras alternativas existentes en municipios cercanos".

Los padres destacan que la Escola Matinera es "un factor determinante para muchas familias a la hora de mantener la escolarización de sus hijos e hijas en el centro educativo local frente a otras alternativas existentes en municipios cercanos"

Así, "el mantenimiento y fortalecimiento del colegio público debe ser considerado una prioridad estratégica para el municipio, por cuanto constituye uno de los principales servicios públicos destinados a garantizar su futuro demográfico, social y económico. Así mismo, esto causará una problemática de que se puedan perder unidades en nuestro centro, llevándose los alumnos a otra población".

Alternativas

"Que esta asociación, desde una voluntad de diálogo y colaboración institucional, considera que podrían estudiarse alternativas presupuestarias que permitan garantizar la continuidad del servicio solicitado, incluyendo la reordenación parcial de determinadas partidas de gasto no esenciales o susceptibles de ajuste, tales como aquellas vinculadas a actividades festivas, eventos recreativos, actuaciones ornamentales o cualesquiera otras que, sin menoscabar la actividad municipal ordinaria, permitan reforzar las políticas públicas dirigidas a la educación, la conciliación familiar y el apoyo a la infancia".

Y añade que "en cualquier caso, y aun en el supuesto de que no pudiera atenderse íntegramente la cuantía solicitada, esta asociación considera razonable y proporcionado que se mantenga, al menos, la financiación histórica que venía destinándose a este servicio o a las ayudas educativas equivalentes gestionadas a través de la asociación, evitando una supresión total de la colaboración municipal en esta materia".

Por todo ello pide que se reconsidere la decisión, se valore la documentación presentada sobre el uso efectivo del servicio y se estudien fórmulas alternativas que "permitan garantizar la continuidad del servicio, incluyendo, en su caso, una financiación parcial, un sistema de cofinanciación o la reasignación de recursos presupuestarios municipales".