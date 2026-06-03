Alcoy inicia la rescisión del parking de La Rosaleda tras dar 15 días a la concesionaria para su reapertura

Alcoy activa la maquinaria para la rescisión del contrato del parking de La Rosaleda por supuesto incumplimiento de la concesionaria, la UTE Ortiz-Auplasa. El equipo de gobierno de PSOE y Compromís ha incluido en el orden del día del pleno ordinario previsto para este viernes la incoación del expediente de resolución del contrato, una vez transcurridos los 15 días de plazo dado por el Ayuntamiento para su reapertura, que expira ese mismo día.

De cualquier forma, en el improbable caso que antes del pleno la empresa reabriera el complejo, este punto se retiraría del orden del día, según han explicado fuentes del ejecutivo municipal. Pero no parece que vaya a ser así y con casi toda seguridad este tema acabará en los tribunales.

El Ayuntamiento activó estos 15 días en el pleno del 21 de mayo, a rechazar el pleno el recurso de reposición de la mercantil contra el ultimátum dado el 26 de enero para reabrir la instalación, en el que se advertía de que no proceder a la apertura, el Ayuntamiento iniciaría el proceso para romper el contrato. Y tras desestimarlo, empezó a correr el tiempo tras agotarse la vía administrativa.

Juani Ruz

Eso sí, en el pleno la medida solo fue respaldada por PSOE, Compromís y Guanyar, ya que PP y Vox se abstuvieron, al igual que hicieron en el pleno de enero en el que se dio el plazo de 15 días que se paralizó por el recurso de la concesionaria.

El Ayuntamiento advertía a la mercantil que de no reabrir la instalación en el plazo indicado, procedería a iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento, pero el proceso se detuvo hasta resolver el recurso.

Desde septiembre

Esta instalación debería estar operativa desde septiembre tras la reforma de la plaza llevada a cabo por orden judicial y que se alargó durante más de año y medio. Pero la concesionaria había presentado varios escritos para retrasar la apertura, argumentando problemas de seguridad, humedades, falta de limpieza o la inexistencia de licencia de actividad. Argumentos que el Consistorio asegura que no obstaculizan la reapertura.

Es más, a principios del pasado diciembre, tras afirmar el Ayuntamiento de que la responsabilidad de estas deficiencias era de la mercantil y que ninguna impedían que funcionará la instalación, la empresa advirtió de que si no las subsanaba el Consistorio, pediría la rescisión del contrato al considerar que no podía reabrir.

La empresa ha aportado informes de la UA y UPV encargados por la propia UTE que apuntan a que hay que acometer obras urgentes por la existencia de problemas de seguridad por corrosión, humedades y riesgo de incendios.

Juani Ruz

Pero el Ayuntamiento sostiene que son informes "de parte" y que los técnicos municipales consideran que no hay deficiencias que impidan abrir el complejo, y que es responsabilidad de la empresa realizar las reparaciones necesarias como concesionaria y constructora, que no son urgentes y no suponen un problema a corto plazo.

Así, la concesionaria dispone de licencia para reabrir el complejo desde el pasado 5 de septiembre, tras finalizarse las obras de reforma de la plaza, que a su vez ha conllevado una remodelación del aparcamiento. Y por ello el Ayuntamiento le ha exigido en varias ocasiones que ponga de nuevo en funcionamiento el parking, lo que ha desembocado en este inicio en la rescisión de la concesión.

Origen

La instalación se cerró a principios de 2024 por el inicio de las obras, ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en 2005 y ratificadas por el Supremo dos años después.

El fallo declaró ilegal la actuación ejecutada por el anterior gobierno del Partido Popular al no respetar la zona verde existente para levantar en el subsuelo el aparcamiento, incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ordenaba reponerla en las mismas condiciones que existían originalmente, incluida una capa vegetal de 80 centímetros apta para el arbolado.

Juani Ruz

Esto conllevó, tras una interminable tramitación y quedar desierto el primer concurso para realizar las obras, que los trabajos arrancaran el 30 de enero de 2024 con un plazo de 10 meses, cerrándose poco después el aparcamiento.

La obra acumuló a su vez retrasos, requiriendo hasta tres prórrogas, finalizándose el 30 de junio, cuando el Ayuntamiento realizó una recepción de las obras parcial y dio tres semanas improrrogables a la adjudicataria para que resolviera deficiencias detectadas, lo cual quedó solventado a finales de julio y las obras en el parking se dieron por acabadas a principios de agosto, quedando la plantación de árboles y otras plantas para septiembre, para evitar el calor estival.

Así, la plaza por fin se reabrió el pasado 27 de noviembre, 22 meses después, cuando la obra debía durar 10 meses.

4,4 millones de coste

La obra ha tenido un coste de casi 4,4 millones de euros y ha supuesto una intervención profunda en la estructura y cimentación del aparcamiento, así como la sustitución completa de varias instalaciones.

El 5 de septiembre el pleno municipal aprobó conceder nuevamente la licencia de apertura, ya sin ninguna limitación técnica ni administrativa. Desde ese momento, la UTE Ortiz-Auplasa dispone de todas las autorizaciones necesarias para abrir el aparcamiento, que se encontraba listo para su puesta en servicio, según el Ayuntamiento.

Mociones

Por otra parte el PSOE lleva a pleno varias mociones. En una de ellas pide a la Diputación de Alicante la adecuación urgente del túnel del Salt para poner fin a la "inaceptable" siniestralidad de este tramo. Así reclama que se incluya "la remodelación de este punto negro de la CV-795 en el plan de mejora viaria provincial", solicitando también medidas provisionales de choque y criticando la "desidia del PP de Alicante ante la seguridad de los alcoyanos".

Del mismo modo los socialistas han presentado otra moción, en este caso junto a Compromís y Guanyar "para blindar la educación pública", donde se denuncia el "maltrato de la conselleria y los recortes en los centros educativos".

Así, se trata de un escrito "en defensa de la educación pública y en apoyo a las asambleas docentes. Esta iniciativa responde a la grave situación que vive la comunidad educativa de la ciudad por la falta de profesorado, las bajas sin cubrir, el aumento de las ratios y la sobrecarga burocrática, hechos que han provocado una huelga indefinida de tres semanas en todo el territorio", ha explicado el PSOE.

Respecto a esta moción, el regidor socialista Alberto Belda ha asegurado que la educación pública de calidad es indispensable para garantizar el futuro de las próximas generaciones alcoyanas ante el desprecio de la Generalitat Valenciana. Según afirma el edil, "no podemos tolerar que la conselleria recorte unidades como el aula de cero a tres años del CEIP El Romeral o mantenga el alumnado del IES Andreu Sempere disperso por la ciudad, por lo cual exigimos soluciones inmediatas y dignas para nuestras familias y docentes".

La propuesta reclama la ejecución urgente de las obras pendientes del Plan Edificant en el IES Andreu Sempere y el IES Pare Vitòria, así como la incorporación del IES Cotes Baixes y el CEIP El Romeral a este programa de mejoras. Además, se exige el aumento de las plantillas docentes, la reducción de la burocracia y una bajada real de las ratios en todas las etapas para ofrecer una atención educativa inclusiva y de calidad que defienda el valenciano como herramienta de cohesión social.