Una mujer fallece arrollada por un vehículo en el casco urbano de Alcoy
La principal hipótesis es que la mujer que iba al volante, de 79 años y que ha sido hospitalizada, ha perdido el control del coche tras colisionar con otro, mientras que la víctima, de 61, ha tenido que ser rescatada de debajo del vehículo
Arrollamiento mortal en el casco urbano de Alcoy de una viandante. Una mujer de 61 años ha perdido la vida al ser atropellada por una conductora que, según la principal hipótesis, habría perdido el control de su vehículo por razones desconocidas.
El siniestro se ha registrado sobre las 15:00 horas en la calle Santo Tomás, cuando se ha producido una colisión entre dos coches en circunstancias que se investigan.
Al parecer el vehículo que ha causado el accidente de tráfico, de color azul, ha salido despedido después, invadiendo la acera, chocando con varios árboles y una farola y atropellando de forma mortal a una viandante, según han informado fuentes cercanas al caso.
Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, bomberos y una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y una del Soporte Vital Básico (SVB).
Tras rescatar los bomberos a la víctima de debajo del coche, los sanitarios le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito, confirmando su fallecimiento, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Por su parte la conductora también ha tenido que ser rescatada por parte de los bomberos y ha sido trasladada al Hospital de Alcoy con un politraumatismo, sin que haya trascendido su estado.
El siniestro se ha registrado sobre las 15:00 horas y se desconoce si el vehículo iba a una velocidad excesiva, o si la conductora ha sufrido algún tipo de indisposición o se ha registrado cualquier otra circunstancia que ha hecho que perdiera el control del coche.
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