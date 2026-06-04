Un hombre agrede a una profesora en Alcoy al impedirle recoger a un niño sin autorización

Una profesora del CEIP El Romeral de Alcoy fue presuntamente agredida este miércoles al mediodía después de negarse a entregar a un alumno a un hombre que no estaba autorizado para recoger al menor del centro educativo. Según han confirmado fuentes policiales, el hombre, de 40 años, es la pareja sentimental de la abuela del alumno.

Los hechos ocurrieron al mediodía tras finalizar la jornada lectiva. El hombre acudió al colegio para recoger al menor, pero sus datos no figuraban en la lista de personas autorizadas que los progenitores facilitan al inicio del curso. En ese documento constan los nombres, apellidos, parentesco y teléfonos de contacto de las personas que pueden hacerse cargo de los alumnos a la salida del centro.

De acuerdo con las mismas fuentes, ante la negativa de la docente a entregar al menor, el hombre reaccionó de forma agresiva y se abalanzó sobre ella, llegando a arañarla. La Policía Nacional lo detuvo posteriormente como presunto autor de un delito de atentado contra funcionario público. Por su parte, la profesora ha presentado una denuncia por lo ocurrido.

Concentración en repulsa de lo ocurrido

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro ha señalado que el hombre se identificó como "abuelo del alumno" e "intentó recogerlo". Sin embargo, al no figurar entre las personas autorizadas, la docente le impidió llevárselo. Según el AMPA, el individuo reaccionó de forma violenta y llegó a agredir a la profesora, lo que obligó a intervenir tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local. Como muestra de rechazo a la agresión, la comunidad educativa del centro ha llevado a cabo este jueves una concentración a las puertas del colegio antes del inicio de la jornada lectiva.

Agentes de la Policía Nacional ante la Comisaría de Alcoy, en una imagen de archivo. / Juani Ruz

En un comunicado, el AMPA ha expresado su "más rotunda condena" ante cualquier acto de violencia en el ámbito educativo y ha trasladado su apoyo a la docente, al considerar que actuó en el ejercicio de sus funciones de protección y custodia del alumnado.

Asimismo, el AMPA ha defendido que los centros educativos deben ser espacios "seguros, respetuosos y ejemplares" para toda la comunidad escolar, y ha reclamado respeto hacia el personal docente.

Agresiones a docentes

Este episodio se produce apenas unos meses después de otro grave incidente ocurrido en Alcoy, donde un docente perdió parte de una oreja tras ser atacado por la madre de un alumno en el IES Cotes Baixes. Aquel suceso provocó la repulsa de la comunidad educativa y dio lugar a varias concentraciones en la ciudad.

Además, el pasado mes de abril, la madre de un alumno abofeteó a una docente en la Escuela Infantil Nuevo Almafrá de Elda. En este caso, las direcciones de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Elda, en representación de sus equipos docentes, también mostraron su apoyo a la docente afectada y condenaron lo ocurrido.