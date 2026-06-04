Alcoy fragua una alianza entre la innovación, la formación y el talento

Alcoy se avanza al futuro con una alianza entre la innovación, la formación y el talento, donde las nuevas tecnologías y la calidad de vida de la ciudad son elementos capitales.

El foro «Alcoy: talento, innovación y territorio» se celebró ayer en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, un complejo que ejemplifica la profunda transformación que está experimentando la capital de l’Alcoià. Una antigua fundición del siglo XIX rehabilitada con fondos europeos para erigirse en un polo del emprendimiento y la nueva economía, que acoge ya a empresas tecnológicas y que aúna innovación, formación y talento.

Rodes ha acogido este jueves el foro "Alcoy: talento, innovación y territorio / Juani Ruz

La jornada, impulsada por el Ayuntamiento de Alcoy y organizada por INFORMACIÓN, ha contado con la presencia de concejales de PSOE, Compromís, PP, Guanyar y Vox, así como representantes del tejido empresarial y formativo de la ciudad.

El alcalde Toni Francés ha abierto el foro con una intervención en la que ha explicado que esta jornada «es para hablar de innovación, el talento y territorio, y qué mejor que hacerlo en Alcoy, donde apostamos tanto por la atracción y mantenimiento del talento y que arraigue, que apostamos tanto por la innovación y por el territorio. Y todo en un espacio que conjuga estas tres variables que hacen progresar nuestra ciudad».

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Y ha añadido que en esta jornada se muestran algunas de sus empresas e iniciativas que ejemplifican cómo se está transformando la ciudad para competir y situarse como uno de los referentes de la Comunidad y del país.

La primera mesa ha consistido en el diálogo «Rodes: el futuro industrial de Alcoy», en la que han participado Francés y el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Imágenes del evento · Alcoy: Talento, Innovación y Territorio / Juani Ruz

El primer edil ha destacado que Rodes lleva «más de un año en funcionamiento con eventos, jornadas, congresos... y desde principios de año está ya abierta la parte dedicada a empresas, que es el ‘late motiv’ de este proyecto. Y en julio se acabará la tercera fase, por lo que todo el potencial de este proyecto de 16.000 m2 estará a disposición de nuestro tejido productivo, de todo nuestro talento e innovación».

Alcoi Sud

Cabot ha preguntado al alcalde por la postura del Ayuntamiento respecto al polémico proyecto del polígono Alcoi Sud en La Canal y las posibles afecciones ambientales que puede tener, recordando el primer edil que «es la misma que al principio. Es un proyecto que nace del Consistorio y la Cámara de Comercio ante la necesidad de suelo industrial, ya que no hay ninguna zona industrial en la comarca con capacidad para ofrecer parcelas de 70.000 o 100.000 m2».

Rodes lleva más de un año en funcionamiento, desde principios de año está ya abierta la parte dedicada a empresas y en julio se acabará la tercera fase Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y ha señalado que hay que «estudiar la viabilidad y ver si cumple con todas las garantías», para lo que se van a hacer «todos los estudios necesarios. Y cuando estén, valoraremos su conveniencia o no», reconociendo que es una actuación de «polariza» y que muchas posturas están «orientadas»· por la cercanía de las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027.

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Eso sí, ha aclarado que el Plan General que está en su fase final de tramitación contempla 700.000 m2 de suelo industrial en otras zonas, por lo que de cualquier forma «no va a faltar», aunque sin capacidad de ofrecer grandes parcelas como sería en caso de La Canal.

CDTi

Y sobre el Centro de Desarrollo Turístico de Interior (CDTi), ha señalado que no hay acuerdo con la Generalitat para su desarrollo pese a su anuncio inicial. Este servicio se proyecta en Rodes, pero el alcalde ha destacado que la actuación consistía no solo en un centro de formación, sino también de innovación, el emprendimiento y el talento.

Por ello ha advertido que para una simple «aula de formación» no hacía falta el esfuerzo que han realizado en los últimos años las administraciones, por lo que ha insistido en el proyecto singular que se planteó inicialmente en Alcoy, y con el que estaba de acuerdo también el actual Consell al comienzo de este mandato.

De izquierda a derecha, el redactor de INFORMACIÓN Miguel Vilaplana; la representante de Xarxa FP Magui Candela; el subdirector del Campus de Alcoy de la UPV Vicente J. Seguí; y la presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, Lucía Pascual / Juani Ruz

Del mismo modo Francés ha resaltado el crecimiento poblacional que viene experimentado la ciudad en los últimos años y la atracción de talento que genera, destacando la calidad de vida de la ciudad y la facilidades para ir prácticamente a cualquier sitio andado en poco tiempo.

Y ha apuntado también al Campus de la UPV de Alcoy como punto de atracción y de innovación. A su vez ha reivindicado la necesidad de conectar por ferrocarril Alcoy con el sur de la provincia, proyecto del que hace dos años que no saben nada de la Generalitat, poniendo en valor la millonaria inversión que está realizando el Gobierno de España en la remodelación de la línea Xàtiva-Alcoy.

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Y por último ha resaltado que Alcoy está logrando desestacionalizar un turismo que estaba muy marcado por los Moros y Cristianos y la Cabalgata, gracias a iniciativas como la Fira Modernista, la inauguración la semana que viene del Museo Camilo Sesto, su gastronomía, cultura, patrimonio histórico y natural o el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, que se celebra entre 2026 y 2027 y que ha sido declarado Año Jubilar.

Atraer el talento

Tras este diálogo se ha dado paso a una mesa bajo el título «Cómo atraer y retener talento en ciudades con identidad industrial», con la participación de Lucía Pascual, presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy; Vicente J. Seguí Linares, subdirector de Planificación, Desarrollo de Campus de Alcoy de la UPV y Magui Candela, jefa del departamento de Promoción Económica y Mobility Manager de Xarxa FP, siendo moderada por el redactor de INFORMACIÓN Miguel Vilaplana.

El moderador Miguel Vilaplana con el CEO de Aurestic, Jordi Aura; y el CEO de PowerfulTree, Ignacio Palmer / Juani Ruz

La presidenta de la Cámara ha celebrado «la gran oferta formativa de Alcoy, con la UPV, Escuela de Arte, varios institutos de FP... tenemos esa suerte y deberíamos tener suficiente oferta de mano de obra», aunque ha apuntado que muchos trabajadores están llegado a edad de jubilación y la gente nueva todavía no ha cogido la experiencia, por lo que hay cierto «desfase» y es «complicado» para cubrir algunos puestos cualificados, aunque ha señalado que esa situación generalizada en España y Europa.

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Del mismo modo también ha destacado el contacto que tiene el tejido empresarial con el formativo y las administraciones. Y ha asegurado que el sector textil va a seguir necesitando trabajadores, formación e innovación.

Tenemos una gran oferta formativa de Alcoy, con la UPV, Escuela de Arte, varios institutos de FP... tenemos esa suerte y deberíamos tener suficiente oferta de mano de obra Lucía Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

Por su parte el subdirector del campus ha recordado la capacidad de transformación de la UPV para ofrecer lo que necesitan las empresas: el siglo pasado para ofrecer por ejemplos las ingenierías técnicas industriales, y «ahora estamos implantando las titulaciones rabiosamente necesarias para todos los sectores», apuntando a la informática, todo lo que necesita digitalización, sostenibilidad, IA o robótica.

Y también ha destacado el proyecto que se tramita del parque científico en el edifico de Bambú. Seguí ha apuntado el crecimiento en alumnos que viene experimentando el campus, que el próximo curso superará los 3.000 y se esperan alcanzar en los próximos años los 4.000, lo cual supone un reto para la ciudad para poder darles los servicios necesarios y salidas laborales.

Ahora estamos implantando las titulaciones rabiosamente necesarias para todos los sectores Vicente J. Seguí Linares — Subdirector de Planificación y Desarrollo de Campus de Alcoy de la UPV

Y la representante de Xarxa FP ha hecho hincapié en el impacto que tiene para Alcoy la movilidad de estudiantes que facilita su organización, tanto para alumnos de Alcoy como de fuera, así como para los empresarios. Y ha recordado que al salir fuera se enriquecen las personas y cuando regresan tienen un impacto en la ciudad. Y los que vienen a Alcoy tienen una repercusión económica.

Reindustrialización inteligente

A continuación, la mesa «Reindustrialización inteligente: innovación, automatización y nueva industria» ha abordado la evolución del tejido productivo y el valor de la tecnología para afrontar los desafíos presentes y futuros, contando con la participación de Ignacio Palmer, CEO de PowerfulTree, y Jordi Aura, CEO de Aurestic.

Somos una empresa tradicional, lo que nos da cierta flexibilidad a la hora de mover nuevos productos e investigar Isabel Calatayud — CEO de Licores Sinc

Así, Palmer ha explicado que están impulsado la agrovoltaica, con placas solares «inteligentes» sobre cultivos, que compatibiliza la generación de energía con la protección de los cultivos de las inclemencias meteorológicas. Así, con los sensores que incluyen pueden dar lo que necesita en cada momento a las plantas en un contexto de cambio climático que complica cada vez más la agricultura. Y ha puesto de ejemplo la agrovoltaica en la viticultura, que permite retrasar la vendimia y mejorar el fruto.

La moderadora Victoria Ferrá con el agente de innovación municipal de Alcoy, Joan Gisbert; y el jefe de Smart City del Ayuntamiento de Alcoy, Pedro J. Ramiro / Juani Ruz

Y Jordi Aura ha explicado que su empresa crea apps, soluciones de software… recordando que su empresa nació en 2010 para temas de seguridad del software. Y ha ido evolucionando, dedicándose por ejemplo en sus últimos trabajos a «aplicaciones con IA para resolver problemas de las empresas como qué compro este mes, cómo me abastezco o qué repercusión tendrá al cierre del estrecho de Ormuz».

Administración

Otra mesa, bajo el título «políticas de industrialización desde la administración», ha contado con Pedro J. Ramiro, jefe de Smart City del Ayuntamiento de Alcoy, y Joan Gisbert, agente de innovación municipal, bajo la moderación de Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN. Gisbert ha manifestado que Alcoy lleva más de 15 años llevando a cabo una estrategia de innovación y ciudad inteligente, con el objetivo de «hacer frente a los nuevos retos de las ciudades» lo cual ayuda a atraer el talento, mejorar la eficiencia y que se consoliden nuevas empresas.

El director de INFORMACIÓN con el alcalde Toni Francés y el vicealcalde Àlex Cerradelo / Juani Ruz

Y Ramiro ha puesto de ejemplo el Sandbox de Alcoy, que es un «entorno real seguro y controlado» donde las empresas y universidades pueden probar sus innovaciones, para lo que es necesario un convenio con el Consistorio, contando ya con 13 acuerdos y muchas pruebas realizadas, y con «atasco con más peticiones».

Empresas con tradición

Y por último la jornada ha terminado con la mesa «Empresas con tradición e historia: la evolución constante de las marcas históricas», que ha reunido a Isabel Calatayud, CEO de Licores Sinc; Enrique Rico, consejero delegado de Unión Alcoyana; y Eladio Jorge Silvestre, CEO de Grupo Elasa.

La directora de Eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá; la CEO de Licores Sinc, Isabel Calatayud; el CEO de Grupo Elasa, Eladio Jorge Silvestre; y el consejero delegado de Unión Alcoyana, Enrique Rico / Juani Ruz

Calatayud ha recordado que en Licores Sinc «siempre hemos estado muy ligados al consumidor debido a que estamos muy ligados a las tradiciones». Y ha destacado que «somos una empresa tradicional, lo que nos da cierta flexibilidad a la hora de mover nuevos productos e investigar. Y otra parte fundamental ha sido la calidad como insignia», e ir adaptándose.

El CEO de la constructora y promotora Elasa ha apuntado la velocidad con la que se producen ahora los cambios en contraposición como décadas pasadas, poniendo de ejemplo que hace 10 años era impensable hacer viviendas con solo un dormitorio, y ahora lo están haciendo y se agotan.

Uno de los mayores inversores en el análisis del cambio climático son las empresas de seguros, porque nos va el negocio en ello Enrique Rico — Consejero delegado de Unión Alcoyana

Y el consejero de Unión Alcoyana ha señalado que su sector es en general muy «tradicional» y «por definición estable». Pero ha explicado que «somos un sector muy dinámico» que emplea las tecnologías cuando están consolidadas.

Y que llevan 150 años analizando datos, recordando que «el mundo va ahora de analizar datos, tenemos que prevenir lo que puede pasar». Y por ello ha explicado que «uno de los mayores inversores en el análisis del cambio climático son las empresas de seguros, porque nos va el negocio en ello» por los efectos que supone. n