Alcoy: de la fábrica al laboratorio de ideas

Hablar de Alcoy es hablar de industria. Pocas ciudades pueden presumir de haber desempeñado un papel tan decisivo en la transformación económica de un territorio como lo hizo la capital de l’Alcoià durante los siglos XIX y XX. Sus fábricas textiles, papeleras y metalúrgicas no solo marcaron el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana, sino que contribuyeron a configurar una identidad colectiva ligada al trabajo, la producción y la capacidad de adaptación.

Aquella ciudad que fue motor de la industrialización valenciana tuvo que afrontar, como tantos otros núcleos industriales europeos, los efectos de la globalización, la deslocalización y las sucesivas crisis económicas que golpearon con especial dureza a determinados sectores productivos. Sin embargo, lejos de resignarse a la pérdida de protagonismo, Alcoy ha optado por una estrategia basada en la transformación y la reinvención.

La ciudad se encuentra inmersa en un proceso que busca combinar el peso de su tejido empresarial tradicional con nuevas actividades vinculadas a la innovación, la tecnología y el emprendimiento. Una evolución que no pretende sustituir su legado industrial, sino aprovecharlo como punto de partida para construir una nueva etapa de crecimiento.

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes está ubicado en una antigua manzana industrial. / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Alcoy ha situado esta cuestión entre sus principales prioridades estratégicas. Buena parte de ese trabajo se articula a través del Plan de Impulso Industrial, una iniciativa que aborda desde la mejora de las áreas industriales hasta el análisis permanente de las necesidades de las empresas locales. El objetivo es sencillo de formular, aunque complejo de ejecutar: crear las condiciones necesarias para que las compañías alcoyanas puedan seguir siendo competitivas y para que nuevas actividades encuentren en la ciudad un entorno favorable para desarrollarse.

La colaboración institucional desempeña un papel fundamental en esta estrategia. Entidades como el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, la Cámara de Comercio o las asociaciones empresariales forman parte de una red de cooperación que busca conectar el conocimiento, la investigación y la actividad económica. La existencia de un campus universitario especializado en ingeniería y tecnología constituye, además, una ventaja diferencial para una ciudad que aspira a generar talento y retenerlo.

Paralelamente, el área municipal de Innovación ha impulsado durante los últimos años diversas iniciativas orientadas a convertir Alcoy en un entorno de experimentación y desarrollo de soluciones innovadoras. Programas de Compra Pública Innovadora, proyectos de ciudad inteligente, la puesta en marcha de un Sandbox Urbano o la participación activa en la Red Innpulso forman parte de una hoja de ruta que pretende acercar la innovación a la gestión pública y, al mismo tiempo, generar oportunidades para el sector privado.

Congreso de Metaverso en el Parque Tecnológico Rodes. / INFORMACIÓN

Pero si existe un proyecto llamado a simbolizar esta nueva etapa es el Parque Tecnológico Urbano de Rodes.

Ubicado en una antigua manzana industrial completamente rehabilitada, Rodes representa de forma casi literal el encuentro entre pasado y futuro. Allí donde durante décadas funcionaron instalaciones fabriles que formaron parte del desarrollo económico de la ciudad, hoy se están habilitando espacios destinados a empresas tecnológicas, iniciativas innovadoras, proyectos emprendedores y actividades vinculadas a la nueva economía.

Desde principios de abril, una decena de empresas desarrolla ya su actividad en el recinto. Cerca de una veintena de emprendedores trabajan diariamente en un entorno concebido para favorecer la colaboración, el crecimiento empresarial y la generación de nuevas oportunidades. El objetivo no es únicamente ofrecer oficinas o espacios de trabajo, sino construir un ecosistema de base tecnológica en el que empresas y emprendedores puedan compartir y evolucionar juntos.

Para ello, los servicios municipales de Innovación, Comercio y Promoción Económica se trasladarán también a Rodes, como ya lo ha hecho la Empresa Pública Municipal. Además, en los próximos meses, se sumará la futura oficina de atracción de inversiones, impulsada en colaboración con la Cámara de Comercio de Alcoy. En resumen, la intención es que emprendedores y empresas encuentren en un mismo espacio acompañamiento, asesoramiento, apoyo institucional y acceso a redes de colaboración.

El reto es ambicioso y el consistorio es consciente de que ninguna transformación económica se produce de la noche a la mañana ni depende de una única infraestructura. Pero Alcoy entiende que el futuro de las ciudades industriales pasa por combinar experiencia productiva, conocimiento tecnológico y capacidad de innovación.

La ciudad que hace más de un siglo fue símbolo de la revolución industrial en España aspira ahora a convertirse en un referente de la nueva economía. Una evolución coherente con su propia historia y que refuerza la certeza de que Alcoy, a lo largo del tiempo, ha sabido adaptarse a los cambios sin renunciar a aquello que la ha hecho diferente.