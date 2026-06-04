Alcoy ya tiene a su Sant Jordiet para los Moros y Cristianos de 2027

Alcoy ya conoce quién será su próximo Sant Jordiet. Alberto Acosta Sánchez, de la filà Mudéjares, ha sido elegido para representar este cargo en las Fiestas de Moros y Cristianos de 2027. La fortuna quiso que el número 6 fuera el agraciado en el sorteo celebrado este jueves.

La mano inocente de Mateo Vilaplana Blaak, Sant Jordiet 2026, fue la encargada de extraer la bola que determinó el nombre del próximo protagonista de la trilogía festera.

Alberto tiene siete años, nació el 2 de enero de 2019 y es alumno del colegio Esclavas. Entre sus aficiones destacan las matemáticas, su asignatura favorita, así como el tenis y el fútbol. Además, es seguidor del Real Madrid.

El pequeño tiene siete años y va al colegio Esclavas. Su asignatura favorita son las matemáticas

La vinculación de la familia con la fiesta es notable. Su hermana Carmen, tres años mayor que él, fue gloriereta de la filà Mudéjares hace un año.

Sus padres, Alberto y Carmen, ambos médicos, son festers de los populares Palominos desde hace unos años junto a su grupo de amigos. Los Mudéjares vuelven así a ostentar este cargo apenas una década después de su último Sant Jordiet. El anterior representante de la filà fue Juanjo Valls, en 2017.

Asamblea

Tras la visualización de la crónica audiovisual de la Festa de 2026, obra de Alfonso Jorge Llorens, el presidente, Francisco García, ha leído su balance la Festa, agradeciendo a su Junta directiva el esfuerzo realizado. De la misma manera ha reconocido la gran implicación del pueblo de Alcoy en la participación en las distintas celebraciones festeras, culturales y religiosas del 750 aniversario del Patronazgo de Sant Jordi. Ha agradecido el despliegue de originalidad de los cargos festeros y ha destacado el gran esfuerzo que festeros y junta directiva realiza para organizar con éxito los actos de arcabucería.

La Asamblea ha aprobado, en el siguiente punto del orden del día que la próxima trilogía se celebre los días 22, 23 y 24 de abril de 2027, para hacer coincidir la festividad georgiana con el final del año del patronazgo. El pleno municipal recogerá esta propuesta y la votará próximamente.

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Las filaes que ostentarán la alferecía en 2027 y capitanía en 2028, han hecho entrega de las correspondientes fianzas simbólicas que les comprometen a cumplir con sus obligaciones festeras durante los próximos cursos: Cides y Berberiscos. Los Berberiscos han entregado una recreación de un cuadro que preside su filà y que representa al un típico ‘cavallet’ bequetero con los nombres grabados de sus últimos 7 alféreces y capitanes.